Jana Patková: Klidně můj návrh na zákaz norování opište, hlavně když pomůžeme přírodě
Zvířata nemají zvonky. Polovičatý zákaz by byl legislativní paskvil
Vláda původně do Sněmovny předložila zákaz norování lišek. Jenže takový návrh byl od začátku problematický. Zvířata přece nemají u nory zvonek se jménem. Zákaz zaměřený pouze na jeden druh by byl v praxi jen velmi obtížně vymahatelný. Vždy by bylo možné tvrdit, že cílem nebyla liška, ale jiné zvíře. Takové řešení by sice vypadalo dobře na papíře, skutečnou ochranu zvířat by ale nepřineslo.
Proto jsem předložila pozměňovací návrh na úplný zákaz norování. Je to jediné logické řešení, které tuto praxi ukončuje bez výjimek a bez kliček. Podepsali ho se mnou poslanci Pirátů, Zelených, TOP 09 a STAN. Společně chceme skutečnou ochranu zvířat.
Jde o politická trička, nebo o podstatu věci?V kuloárech mi dávali za pravdu i někteří koaliční politici. Shodovali jsme se, že polovičaté řešení nedává smysl a skutečnou změnu nepřinese. Přesto se kolem návrhu rozjel politický taneček, jehož výsledkem je i vrácení zákona do druhého čtení.
Právě ve druhém čtení lze znovu předkládat pozměňovací návrhy. A člověk se pak bohužel neubrání dojmu, že některým koaličním politikům nevadí ani tak obsah návrhu, jako spíš to, kdo ho předložil. Chápu, jak politika funguje. Někdy je pro některé lidi těžké podpořit správnou věc jen proto, že pod ní jsou jako první podepsaní opoziční poslanci. A obzvlášť tehdy, když jde o Piráty.
Sdílení je aktem láskyProto jsem na plénu Sněmovny vyzvala vládní poslance, aby vzali náš pozměňovací návrh, slovo od slova ho opsali, podepsali se pod něj a předložili ho jako vlastní. Sdílení je přece aktem lásky.
Nebudu jim za to tleskat, ale stejně tak jim to nebudu vyčítat. Naopak. Pokud ten návrh v této čisté a vymahatelné podobě předloží sami, my Piráti ho podpoříme. Nám totiž nejde o to, kdo si nakonec připíše zásluhy v tiskové zprávě. Jde nám o to, aby tahle krutá praktika definitivně skončila a my se k přírodě chovali zase o něco ohleduplněji.
Pojďme chránit přírodu doopravdyVyužijme tedy opakované druhé čtení k tomu, abychom odhodili politickou ješitnost a schválili zákon, který bude dávat smysl, bude vymahatelný a na který můžeme být jako moderní společnost hrdí. Teď máme příležitost udělat to konečně správně a posunout se k definitivnímu zákazu norování.
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Všechny komentáře (7)
Karel Zvářal10.6.2026 06:54
A když lišku ochránil proti přenosné vzteklině, musel se postarat o regulaci její přemnožené populace, tj lovem, včetně (dnes minimálního) norování. Jiné sympatické zvířátko - po kapsách nosený (bílý) potkan/"krysa, je systematicky tráven deratizátory, neb je dobře ukryt v kanálech a jiných antropogenních místech. Tady křik na jejich ochranu asi nebude, že... Nechte prosím regulaci lišky na odbornících, populistickými výkřiky upozorňujete spíše sami na sebe, neb liška jakožto špičkový predátor, páchá v naší přírodě na tzv zranitelných/mnohde vymizelých druzích doslova genocidu. Ale jich se nikdo nezastane, bohužel...
Emil Bernardy10.6.2026 07:18 Reaguje na Karel Zvářal
Mrtvá liška se na středisku vypitvala,tedy oddělila hlava,ta se předpisově zabalila a odeslala poštou,označena jako infekčí materiál do ústavu.Výslede pozitivní přišel poštou.
Emil Bernardy10.6.2026 07:21 Reaguje na Karel Zvářal
Tonda Selektoda10.6.2026 07:03
Emil Bernardy10.6.2026 07:11
Slavomil Vinkler10.6.2026 07:34
Karel Zvářal10.6.2026 07:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jede se systematická kampaň proti nejklíčovějšímu druhu, člověku/myslivci, který jako jediný může s přemnnoženými predátory zásadněji pohnout. A aby ta (_!_) byla dokonalá, jede se proti nim kampaň, že za pokles dnes vymizelých druhů (dříve naprosto běžných: koroptev, čejka, chocholouš sýček, vrabčák...) mohou oni a zemědělci. To nevymyslíš...