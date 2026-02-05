Koalice spolků SOS Český ráj: Hlavní důvody proti stavbě dálnice z Jičína do Turnova středem Českého ráje
Negativní dopad na přírodu a krajinu
Dálnice by zcela zničila jednu z přírodně nejcennějších a krajinářsky nejkrásnějších oblastí naší země. Ne náhodou ji naši předkové nazvali Českým rájem. Je vyloučeno zmírnit destruktivní dopady stavby a provozu dálnice tak, aby ochranná opatření měla skutečný, nejen kosmetický význam. Tzv. „humanizace dálnice“ je pouze manipulací (greenwashingem) ze strany ŘSD, Libereckého kraje a jiných proponentů dálnice Českým rájem.
Negativní dopad na životní prostředí a zdraví
Dálnice by silně negativně ovlivnila zdraví a životní prostředí 25 300 obyvatel.
V aktuální mediální debatě o zamýšlené dálnici srdcem Českého ráje se objevuje opakovaně údaj ze zdrojů ŘSD, že silnice I/35 z Jičína do Turnova vede přes jedenáct obcí, jejichž obyvatelé jsou zasaženi negativními dopady automobilové dopravy. ŘSD tento údaj používá ve prospěch stavby dálnice, která údajně obcím odlehčí. Tento údaj je mylný a velmi zavádějící, právě tak jako tvrzení, že dálnice zlepší životní prostředí v obcích.
Ve skutečnosti je dopravou na silnici I/35 mezi Jičínem a Turnovem zatíženo pět obcí: Karlovice, Ktová, Újezd pod Troskami, Libuň a Kněžnice. Dále současná silnice vede okrajem čtyř obcí: Hrubá Skála, Jinonice, Kbelnice, Podůlší. U těchto obcí jde vždy jen o pár zasažených domů. Ani takto nedostaneme součtem jedenáct, přičemž započítávat čtyři obce ležící stranou nedává smysl.
Současnou silnicí I/35 mezi Jičínem a Turnovem je hlukem a emisemi přímo zasaženo 224 domů (cca 1 000 obyvatel) v pěti obcích při intenzitě dopravy průměrně 7 000 aut denně. Dálnicí by trpělo 25 300 obyvatel v Turnově a 20 obcích podél plánované trasy, přičemž intenzita provozu by byla vlivem tranzitní dopravy mnohem vyšší, a to včetně nočních hodin.
Existuje lepší dopravní řešení
Dálnice Českým rájem je zbytečná. Místní doprava mezi Jičínem a Turnovem je relativně nízká (cca 7 000 vozidel denně) a i podle modelů ŘSD nevzroste o víc než polovinu po dostavbě dálnice z Hradce Králové k Jičínu. Dálnice se projektují pro 40 000 vozidel denně. Z hlediska tranzitní dopravy existuje mnohostranně výhodnější dopravní řešení, jižní varianta Mnichovo Hradiště – Horní Bousov – Jičín. Odpovídá dopravním směrům s podstatně větším provozem a je výhodná pro tři kraje. Je šetrnější z hlediska dopadů na obyvatele, na životní prostředí, přírodu a krajinu. Je podstatně levnější, viz dále.
Záměr je předražený
Záměr dálnice Českým rájem je příliš drahý. Pouhých 35 km dálnice by stálo 40 miliard korun kvůli složitému terénu, ochranným a kompenzačním opatřením atd. (4 km estakád, trasa napříč územím vodních zdrojů pro Turnov, kilometrový tunel zastavěným sesuvným územím v Turnově aj.). Většina problémů spojených s terénem, technickými překážkami a (přitom neefektivní) snahou o zmírnění následků na přírodu i životní prostředí a zdraví obyvatel dosud není ani známa. Za příklad může sloužit proběhlé posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) provedené amatérsky a nezákonně či podcenění geologických podmínek v Turnově.
Politický nátlak místo faktů
Záměr vést dálnici Českým rájem stojí od počátku na podvodu. Studie proveditelnosti a účelnosti od firmy Valbek ukázala, že podle řady kritérií (ekonomika, dopady na přírodu, krajinu a obyvatele) je nejvýhodnější jižní varianta. Odborná zjištění však byla v závěru studie účelově změněna tak, aby vyšla nejlépe severní varianta Českým rájem. Studie Valbeku pak sloužila pro všechna následující politická a úřední rozhodnutí o výběru trasy Českým rájem. Tu prosazuje vedení Libereckého kraje především proto, aby procházela jeho územím, zatímco jižní varianta by vedla Středočeským krajem.
Příprava projektu je na počátku, změna je možná
Záměr stavby dálnice je z hlediska úředního procesu přípravy a stavby na samém počátku, je splněn jen první bod z deseti. Rozšířený názor „Je rozhodnuto, nedá se už nic dělat“ je proto mylný. Viz časová osa na stránce www.sos-cesky.raj.cz
Nejde o státní prioritu
Stavba dálnice Českým rájem zdaleka nepatří mezi prioritní dopravní stavby státu. Přitom nejsou ve státním rozpočtu peníze ani na důležitější projekty dopravní infrastruktury, jako je třeba moderní železniční spojení mezi Prahou a Libercem či obchvaty obcí, které trpí intenzitou dopravy nad 14 000 vozidel denně.
Protesty občanů i odborníků
Sílí protesty proti záměru stavby od obyvatel Českého ráje i odborníků a veřejných osobností. Budou sílit dál, až se informace o záměru víc rozšíří občanskou cestou. Ředitelství silnic a dálnic zcela podceňuje poskytování informací o záměru obyvatelům Českého ráje a svým celkovým přístupem potvrzuje přezíravý vztah k občanům. Právě občané jsou aktivní silou, která nejen oponuje záměru ŘSD, ale i navrhuje šetrnější řešení. Díky tomu se například zastupitelstvo Turnova postavilo za řešení dálničního průtahu městem dlouhým tunelem místo plánovanou rizikovou povrchovou stavbou.
