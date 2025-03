Komora OZE a Česká společnost pro větrnou energii: Pro energetickou bezpečnost Evropy je klíčové zrychlení tempa rozvoje větrných elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Evropě byly vloni uvedeny do provozu větrné elektrárny s výkonem 16,4 gigawattů (GW). To odpovídá výkonu čtrnácti temelínských bloků. Celkový výkon větrných turbín už dosáhl 285 GW. Vítr tak pokrývá 20 % roční spotřeby elektřiny v Evropě. V Česku ale pouze 1 %. Uvádí to minulý týden zveřejněná zpráva WindEurope Zpráva zároveň varuje, že tempo rozvoje větrné energetiky je příliš pomalé na to, co Evropa potřebuje ke své energetické bezpečnosti. Hlavním důvodem je pomalé povolování i rozvoj sítí a nedostatečná elektrifikace ekonomiky. Pokud se podaří zdvojnásobit tempo, vítr může dodávat většinu čisté elektřiny potřebné k plnění Dohody o čistém průmyslu (Clean Industry Deal), který včera zveřejnila Evropská komise.

„Ve čtyřikrát větším Polsku vloni instalovali padesátkrát víc větrných turbín než v Česku. Větrníky tam pokrývají už 14 % roční spotřeby, v Česku to je stále 1 %. Společně s Komorou obnovitelných zdrojů a ministerstvy proto pořádáme osvětové semináře pro krajské úředníky a obecní zastupitelstva. Ty, kteří rozhodují o stavbách elektráren se tak snažíme informovat o fungování větrných elektráren a způsobu, jak se jejich stavba posuzuje. Urgentně ale potřebujeme zjednodušit povolování a zrychlit rozvoj energetické infrastruktury,” komentuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE).

Komora OZE ve spolupráci s ČSVE připravila desatera, rádce pro obce, podle čeho vybírat developera a jak o větrných elektrárnách komunikovat s občany. Publikace jsou k dispozici na webu.

Základní fakta o větrné energetice v roce 2024

- Evropské větrné elektrárny v loňském roce vyrobily 475 terawatthodin (TWh) elektřiny. Pro srovnání: objem odpovídá osminásobku roční spotřeby elektřiny v ČR. V Česku větrné elektrárny vloni vyrobily 0,7 TWh elektřiny.

- Nejvíc elektráren instalovalo Německo (4 GW). Následuje Velká Británie (1,9 GW), Francie (1,7 GW), Finsko (1,4 GW), Turecko (1,3 GW). V Česku bylo instalováno 0,016 GW (16 MW).

- Největší podíl větrné elektřiny v energetickém mixu má Dánsko (56 %) a Irsko (33 %). Víc než čtvrtinu spotřeby pokrývá vítr také v dalších sedmi zemích: Švédsku (31 %), Německu (30 %), Velké Británii (30 %), Nizozemsku (29 %), Portugalsku (28 %), Litvě (27 %) a Španělsku (25 %). V Česku je to 1 %.

- Ukrajina navzdory probíhající válce v loňském roce instalovala 45 megawattů (MW) nového výkonu. Na Ruskem okupovaném území se v současnosti nachází 69 % z celkového instalovaného výkonu (1,9 GW).

