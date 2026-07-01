Lipensko pro život: Kritika developerského projektu na Frymburských polích byla oprávněná
Společnost SEE INVEST LIPNO s.r.o. požadovala odstranění příspěvku a veřejnou omluvu s tvrzením, že zveřejněné informace poškozují její pověst. Soudy obou stupňů však dospěly k závěru, že šlo o přípustnou veřejnou kritiku projektu s významnými dopady na krajinu a životní prostředí, která nepřekročila meze svobody projevu. Zároveň potvrdil, že žalobce nemá nárok na požadovanou omluvu ani na odstranění příspěvku.
Rozhodnutí je významným potvrzením práva občanů, spolků a místních komunit veřejně upozorňovat na možné dopady rozsáhlých stavebních projektů na krajinu, přírodu a kvalitu života v regionu.
„Soud jasně potvrdil, že veřejná debata o budoucnosti Lipenska patří do veřejného prostoru, nikoli do soudních síní. Občané mají právo upozorňovat na možné negativní dopady developerských projektů a hájit veřejný zájem na ochraně krajiny a vody,“ uvedla předsedkyně spolku Pavla Setničková.
„Rozhodnutí soudu je správné, protože ochránilo právo občanské společnosti veřejně kritizovat kontroverzní developerský záměr. Žaloba developera dle mého názoru vykazovala prvky tzv. SLAPPu, tedy strategické žaloby proti účasti veřejnosti, jejímž cílem není nutně uspět, ale umlčet kritický hlas a zastrašit nebo vyčerpat protistranu. Ochrana přírody a krajiny je stále více oklešťována ve prospěch ekonomických zájmů. O to důležitější je se za ni i za práva environmentálních spolků veřejně stavět,“ uvedl právní zástupce spolku, advokát Vincenc Bouček (Navis114 advokáti).
V průběhu řízení soud konstatoval, že kritika projektu vycházela ze skutečných okolností případu. Zabýval se mimo jiné rozsahem kácení v lokalitě, plánovanou zástavbou, dopady na krajinný ráz i otázkou možného vlivu další výstavby na kvalitu vody v Lipenské nádrži.
Rozsudek zároveň potvrzuje, že environmentální spolky mohou v demokratické společnosti používat i expresivnější výrazy, pokud mají reálný skutkový základ, jsou přiměřené a týkají se otázek veřejného zájmu. Spolek Lipensko pro život považuje rozhodnutí za důležitý signál pro všechny občanské iniciativy, které se věnují ochraně životního prostředí a krajiny. Veřejná kontrola velkých developerských záměrů je podle spolku nezbytnou součástí demokratické diskuse o budoucnosti regionu.
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