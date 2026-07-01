https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lipensko-pro-zivot-kritika-developerskeho-projektu-na-frymburskych-polich-byla-opravnena
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lipensko pro život: Kritika developerského projektu na Frymburských polích byla oprávněná

1.7.2026 | Lipensko pro život |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lipensko pro život
Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a definitivně zamítl žalobu společnosti SEE INVEST LIPNO s.r.o. proti spolku Lipensko pro život. Spor se týkal příspěvku zveřejněného spolkem dne 30. července 2023 na sociální síti Facebook, který kritizoval plánovaný developerský projekt v lokalitě Frymburská pole na břehu Lipenské přehrady.
 
Příspěvek upozorňoval na připravovanou výstavbu základní technické infrastruktury a související developerský záměr zahrnující parcelaci území pro budoucí rekreační výstavbu. Kritika se zaměřovala zejména na rozsah kácení stromů v příkrém svahu nad Lipnem, možné negativní dopady na krajinný ráz a zalesněnou břehovou linii Frymburku, rizika spojená s dalším zatížením Lipenské nádrže odpadními vodami a zhoršováním kvality vody, jakož i na postupné povolování jednotlivých částí projektu, které spolek označil za „salámovou metodu“.

Společnost SEE INVEST LIPNO s.r.o. požadovala odstranění příspěvku a veřejnou omluvu s tvrzením, že zveřejněné informace poškozují její pověst. Soudy obou stupňů však dospěly k závěru, že šlo o přípustnou veřejnou kritiku projektu s významnými dopady na krajinu a životní prostředí, která nepřekročila meze svobody projevu. Zároveň potvrdil, že žalobce nemá nárok na požadovanou omluvu ani na odstranění příspěvku.

Rozhodnutí je významným potvrzením práva občanů, spolků a místních komunit veřejně upozorňovat na možné dopady rozsáhlých stavebních projektů na krajinu, přírodu a kvalitu života v regionu.

„Soud jasně potvrdil, že veřejná debata o budoucnosti Lipenska patří do veřejného prostoru, nikoli do soudních síní. Občané mají právo upozorňovat na možné negativní dopady developerských projektů a hájit veřejný zájem na ochraně krajiny a vody,“ uvedla předsedkyně spolku Pavla Setničková.

„Rozhodnutí soudu je správné, protože ochránilo právo občanské společnosti veřejně kritizovat kontroverzní developerský záměr. Žaloba developera dle mého názoru vykazovala prvky tzv. SLAPPu, tedy strategické žaloby proti účasti veřejnosti, jejímž cílem není nutně uspět, ale umlčet kritický hlas a zastrašit nebo vyčerpat protistranu. Ochrana přírody a krajiny je stále více oklešťována ve prospěch ekonomických zájmů. O to důležitější je se za ni i za práva environmentálních spolků veřejně stavět,“ uvedl právní zástupce spolku, advokát Vincenc Bouček (Navis114 advokáti).

V průběhu řízení soud konstatoval, že kritika projektu vycházela ze skutečných okolností případu. Zabýval se mimo jiné rozsahem kácení v lokalitě, plánovanou zástavbou, dopady na krajinný ráz i otázkou možného vlivu další výstavby na kvalitu vody v Lipenské nádrži.

Rozsudek zároveň potvrzuje, že environmentální spolky mohou v demokratické společnosti používat i expresivnější výrazy, pokud mají reálný skutkový základ, jsou přiměřené a týkají se otázek veřejného zájmu. Spolek Lipensko pro život považuje rozhodnutí za důležitý signál pro všechny občanské iniciativy, které se věnují ochraně životního prostředí a krajiny. Veřejná kontrola velkých developerských záměrů je podle spolku nezbytnou součástí demokratické diskuse o budoucnosti regionu.

reklama
 
Lipensko pro život

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist