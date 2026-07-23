https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lipensko-pro-zivot-soud-znovu-zrusil-povoleni-casti-developerskeho-projektu-v-dolni-vltavici-na-lipne.nebyl-prokazan
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Lipensko pro život: Soud znovu zrušil povolení části developerského projektu v Dolní Vltavici na Lipně. Nebyl prokázán veřejný zájem

23.7.2026 | Lipensko pro život |
Obec Dolní Vltavice a břeh, na kterém měla vzniknout marina.
Obec Dolní Vltavice a břeh, na kterém měla vzniknout marina.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lipensko pro život
Krajský soud v Českých Budějovicích dal za pravdu spolku Lipensko pro život a zrušil rozhodnutí Jihočeského kraje i závazné stanovisko Správy NP Šumava, které umožňovalo zásah do biotopů zvláště chráněných druhů při přípravě developerského projektu v Dolní Vltavici (Černá v Pošumaví). Záměr o rozsahu 11 ha s kapacitou asi 800 lůžek v apartmánových domech a dvou hotelech, a s přístavištěm pro 100 lodí obdržel souhlasné stanovisko EIA v roce 2020.
 
Rozsudek představuje další významný zásah do povolovacího procesu rozsáhlého rekreačního komplexu na břehu Lipna. Soud tentokrát konstatoval, že orgány ochrany přírody nedokázaly řádně odůvodnit, proč má mít výstavba přednost před ochranou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Správa NP Šumava odůvodnila udělení výjimky především obecným významem cestovního ruchu pro Jihočeský kraj. Podle soudu to však nestačí. Pokud má být povolena výjimka ze zákonné ochrany přírody, musí správní orgány přesně vysvětlit, jaký konkrétní veřejný zájem daný projekt naplňuje právě v daném místě, proč je tento zájem naléhavý a proč převažuje nad zájmem na ochraně přírody. Obecné odkazy na podporu turistiky nebo územní plán takové odůvodnění nenahrazují.

Soud zároveň připomněl ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle níž musí být veřejný zájem vždy konkrétně formulován a odlišen od zájmů soukromých. Teprve poté lze posuzovat, zda skutečně převažuje nad ochranou přírody. Naopak soud nepřisvědčil námitce spolku, že by v tomto případě byla použita nepřípustná tzv. salámová metoda. Konstatoval, že celý rekreační komplex již byl posouzen v procesu EIA a samotné rozdělení výstavby na etapy proto v tomto případě automaticky neznamená obcházení zákona.

„Tento rozsudek potvrzuje, že ochranu přírody nelze oslabovat pouhými obecnými prohlášeními o přínosu cestovního ruchu. Pokud mají být kvůli soukromému developerskému projektu poškozeny biotopy zvláště chráněných druhů, musí stát jasně prokázat, že jde skutečně o převažující veřejný zájem. To se v tomto případě nestalo,“ uvedla Pavla Setničková, předsedkyně spolku.

Soud nyní vrátil věc Krajskému úřadu Jihočeského kraje k novému projednání a současně zrušil i závazné stanovisko Správy NP Šumava, na kterém bylo napadené rozhodnutí založeno. Jedná se již o další úspěch spolku Lipensko pro život v sérii soudních sporů týkajících se záměrů na Lipensku. Spolek Lipensko pro život dlouhodobě upozorňuje, že rozvoj turistické infrastruktury na Lipensku musí respektovat zákonné požadavky na ochranu přírody a být založen na řádně odůvodněných rozhodnutích správních orgánů.

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Lipensko pro život

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