Milan Chytrý: Rostlinou roku je invazní rostlina. Proč jsme změnili žánr?

Karel Zvářal 28.1.2025 07:38

Děkuji za krátký text a vhodný výběr druhu. Jsem rád, že pozornost se upírá spíše než k ohroženým druhům k těm invazivním. Byť i domácí druhy (živočišné) se mohou projevovat ve svých důsledcích jako invazivní (silně destruktivně), poukázat na to se setkalo s nezájmem/odignorováním. Ta mapka je ovšem skvělá. Kdybych netušil, o co jde, tipnul bych to na výsledky měření hluku a exhalací v silniční dopravě.

