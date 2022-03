Miroslav Kutal: Za upytlačeného rysa v mrazáku pouze pokuta? Takto ochrana přírody nevypadá

Jarek Schindler 17.3.2022 12:49 Reaguje na Miroslav Vinkler

To se smějete soudu a jeho rozhodnutí? Naštěstí se u nás musí soud prokázat, že je člověk vinný a pak záleží na rozhodnutí soudu , který by měl rozhodovat podle zákoníku.

To snad jen zelení mohou požadovat prokazování nevinny.

O případu moc nevím a tak se o vinně či nevině nevyjadřuji, to přísluší soudu.

Jen opět upozorním, že dotyčný nebyl jen myslivcem. ( Být myslivcem ještě neznamaná být členem ČMMJ) ale i členem ČSOP a to dokonce zakládatelem a předsedou místní Základní organizace ČSOP. Připomínám jen to, co pan Kutel jaksi pozapomněl uvést.

No a tvrzení pana Kutala, že: "Státní zástupce by měl důsledně hájit zájmy ochrany přírody, které v případu zastupuje". Přemýšlím jestli se pan Kutal tak trochu nezbláznil. Pokud vím tak státní zástupce zastupuje stát a jediné co by měl důsledně chránit není zájem ochrany přírody ale zájem státu a právní řád ČR.

Já zapomněl. Hnití Duha si asi vyhrazuje právo suplovat, ve věcech co se ji zrovna hodí, i stát.

Odpovědět