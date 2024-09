Myslivostudržitelně.cz: Škody způsobené zvěří – opravdu „jen“ desítky milionů? Reálně miliardy Kč ročně

František Dvořák 22.9.2024 07:30

Již jsem tady jednou psal. Vytřískejme to. Třetina republiky jsou ploty, třetina jsou obrovské jednolité plantáže, kde po sklizni dlouho nic neroste, praží na to slunce a třetina je zastavěna halama a silnicema. A do toho je velice lidské, neb nám příroda patří, že celé soboty, výjimka je když hodně prší, řvou po lesích motorky. Asi je to taky ekologické. Uvědomuje si třeba ten, kdo napsal tento článek, že ta zvěř je celoročně těžce stresovaná. Ať se autor těžce zasahuje o to, aby skutečně zvěř byla vymlácena. Již jsem to psal, příroda nám patří, jsme přece lidi.

Odpovědět