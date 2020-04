Ondřej Hercog: Dejte si pozor, abyste nekupovali hybridní čmeláky. Patří do skleníku, ne do volné přírody

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | image4you / Pixabay Kupujete si čmeláky? Pozor, aby to nebyl hybrid.

Všichni lidé mají rádi čmeláky rádi a těší se z nich. Neznám jediného člověka, který by čmeláky neměl rád. Jsou to roztomilí létající medvídkové a dobromyslní bručouni.

Bohužel zájmu o čmeláky se snaží někteří lidé zneužít a vydělat na tom peníze.

Nemáme nic proti poctivě vydělaným penězům, to je v pořádku. Ale nepoctivý prodej, ohrožování přírody a zneužívání snahy lidí o pro přírodu něco udělat – to je vážně něco, co s čím nelze souhlasit.

Přesně toto se děje kolem čmeláků - pokud nevěříte, přečtěte si následující text, protože se možná týká i vás.

Jedech podnikavý člověk (dále jen Prodejce) zjistil, že je mezi lidmi zájem o hnízda čmeláků a poptávka výrazně převyšuje nabídku. Lidé jsou tak za čmeláky pro svou zahrádku ochotni zaplatit nemalé peníze, tak proč jim je nedodat. Prodejce jim ale neprodává čmeláky z přírody, ale čmeláky-hybridy z laboratoře, kteří jsou určeni jen pro práci v uzavřených prostorách.

Jsou to čmeláci vyšlechtěni člověkem pro práci a proto jsou větší a výkonnější než čmeláci z přírody. Někdy se o nich píše jako o „superčmelácích“.

Kromě svého výkonu tito čmeláci vytvářejí velká silná hnízda. V uzavřených prostorách to nevadí, tam jsou na konci pracovního cyklu nemilosrdně zlikvidováni – nesmí se totiž dostat do přírody a zde se množit. Spíš než čmelák je to stroj na opylování … Lidé prostě potřebují čerstvou zeleninu a ovoce po celý rok, takže si vymysleli toto řešení.

Pokud se tito hybridní čmeláci dostávají do přírody, díky svému výkonu a velikosti hnízd vytvářejí silnou konkurenci místním druhům čmeláků v přírodě ČR - ty tímto ohrožují a potlačují.

Již tak slabé populace některých našich druhů čmeláků by mohly snadno zaniknout. „Superčmeláci“ tak narušují tolik potřebnou biodiverzitu.

Navíc Prodejce dodává svým zákazníkům hnízda ve vysokém stupni rozvoje, které dlouho nevydrží a za pár týdnu zanikne. Zákazníci Prodejce o tom neví a tak si za více jak 2.200 Kč pořídí hnízdo čmeláků, které do 4-6 týdnů skončí. Hnízdi čmeláků z přírody přitom žije 2,5 až 3 měsíce a některé druhy až do podzimních mrazů.

Ke všemu ještě Prodejce nemá licenci na prodej ve všech krajích v ČR a všelijak to obchází.

O svém “zboží“, vlivu na životní prostředí ale Prodejce své zákazníky vůbec neinformuje. Dokonce je ani neinformuje o tom, že by sami měli mít povolení příslušného krajského úřadu k umístění úlku s těmito čmeláky-hybridy do přírody.

Z výše uvedených důvodů u Prodejce nyní probíhá kontrola ze strany České inspekce životního prostředí.

Pokud jste snad klienti dotyčného nepoctivého Prodejce, přečtěte si na webu www.cmelaciplus.cz článek Prodej nepůvodních druhů čmeláků – zemědělských hybridů. Dozvíte se v něm, že tento prodej čmeláků-hybridů ohrožuje nejen přírodu, ale i vás samé. Vystavujete se totiž nebezpečí postihu za porušování předpisů a zákonů pro ochranu přírody v ČR.

Téma se ale týká i ostatních, vždyť jde o naší přírodu a naše druhy čmeláků, které prodej čmeláků-hybridů ohrožuje.

Je potřeba si uvědomit, že čmeláci jsou nejen krásní, ale i velmi důležití opylovači, neustále jich v přírodě ubývá a proto jsou chráněni zákonem.

