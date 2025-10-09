Petr Keil: Motoristé na MŽP ohrozí českou ochranu přírody
Motoristé například tvrdí, že „ČR patří v EU k zemím s nejnižší spotřebou chemie na hektar“. To není pravda. Např. mezi lety 2020 a 2022 se v ČR v průměru nasypalo do polí kolem 120 kg/ha průmyslových hnojiv ročně (zdroj Food and Agriculture Organization of the UN), což z nás dělá jednu ze zemí s výjimečně vysokou spotřebou. Motoristé zároveň v sekci “Racionální využití pesticidů a hnojiv” prosazují používání neonikotinoidů: „Zachováme moření osiv neonikotinoidy pro ochranu řepky a cukrovky, dokud nebude dostupná srovnatelná alternativní metoda bez dramatického snížení výnosů“. V kontextu ochrany životního prostředí je propagace neonikotinoidů kontroverzní. Existují solidní data a studie, které ukazují zásadní negativní dopad neonikotinoidů na včely a další opylovače, bez kterých se právě značná část zemědělské produkce neobejde. Neonikotinoidy mají také negativní dopad na vyšší stupně potravního řetězce, například na ptáky.
Dále Motoristé píší: „Odmítneme zákaz granulí proti hrabošům a jiná opatření, která vedou k devastaci úrody a ztrátám biodiverzity způsobeným přemnožením“. Biodiverzitě se věnuji 20 let, a ještě jsem neslyšel o její ztrátě způsobené přemnožením hrabošů. Zato z mnoha analýz víme, že velkoplošné použití pesticidů k úbytku biodiverzity vede, stejně jako eutrofizace způsobená průmyslovými hnojivy.
Motoristé rovněž říkají: „Odmítneme environmentální restrikce, které z lesního hospodaření dělají ztrátovou činnost a ohrožují ekonomiku venkova. Opustíme princip tzv. bezzásahovosti.“ Je třeba jasně říci, že bezzásahové zóny v národních parcích ekonomiku venkova neohrožují – je jich na to příliš málo a jsou na to malé.
Naopak, přítomnost člověkem nedotčené přírody je možná to nejdůležitější, co do obcí v národních parcích láká platící turisty. To platí i o ostatních maloplošných chráněných územích, jejichž síť je v ČR unikátní, a která jsou často posledními útočišti přírody, která už zmizela z lesních monokultur a přehnojených a pesticidy stříkaných polí.
V závěru sekce pak Motoristé píší: „Ochrana přírody má být založena na vědeckých faktech, nikoli na aktivistických kampaních a marketingových cílech korporací“. Zde si troufám tvrdit, že dnes už se právě ochrana přírody v ČR o vědecká fakta čím dál víc opírá, anebo se o to hodně snaží – vidím to jak na práci MŽP, tak třeba na AOPK, které spolupracují s univerzitami a akademií věd.
Naopak nesmysly v programu Motoristů naznačují, že o vědě kolem životního prostředí toho moc nevědí, a z celkového tónu jejich programu mi připadá, že dokonce chtějí ochraně přírody aktivně škodit.
Motoristé na MŽP tak mohou být podobný průšvih, jako nástup dezinformátora a protiočkovacího aktivisty Roberta F. Kennedyho Jr. na americké ministerstvo zdravotnictví.
Mí vědečtí kolegové napsali otevřený dopis Andreji Babišovi, který jsem také podepsal. Snad to bude mít nějaký účinek. Jste-li vědci v oblasti životního prostředí, zvažte přidání svého podpisu.
