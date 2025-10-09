https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-keil-motoriste-na-mzp-ohrozi-ceskou-ochranu-prirody
Petr Keil: Motoristé na MŽP ohrozí českou ochranu přírody

9.10.2025 | Petr Keil
Ilustrační foto.
Foto | Wikimedia Commons
Foto | Wikimedia Commons
Zdravou přírodu a životní prostředí potřebujeme, abychom měli co jíst, co pít, co dýchat, abychom měli kde pracovat a odpočívat, aby si měly děti kde hrát, a abychom byli zdraví. Vedle toho je příroda také krásná. Životní prostředí a živá příroda je bez přehánění to nejcennější, co v naší zemi máme - nebo jinak, zdraví je to nejcennější, co má každý z nás, a zdravé životní prostředí je to nejcennější, co máme dohromady. O tohle vše se stará Ministerstvo životního prostředí (MŽP), a jde tedy o důležité ministerstvo.
 
Andrej Babiš teď domlouvá s Motoristy, že MŽP by mohli dostat právě oni. Proto bych zde rád připomenul, co o ochraně přírody Motoristé píší ve svém programu v sekci „Pragmatická ochrana přírody místo zeleného extremismu“, a to zejména ve věcech, kterým se nějak věnuji ve svém výzkumu.

Motoristé například tvrdí, že „ČR patří v EU k zemím s nejnižší spotřebou chemie na hektar“. To není pravda. Např. mezi lety 2020 a 2022 se v ČR v průměru nasypalo do polí kolem 120 kg/ha průmyslových hnojiv ročně (zdroj Food and Agriculture Organization of the UN), což z nás dělá jednu ze zemí s výjimečně vysokou spotřebou. Motoristé zároveň v sekci “Racionální využití pesticidů a hnojiv” prosazují používání neonikotinoidů: „Zachováme moření osiv neonikotinoidy pro ochranu řepky a cukrovky, dokud nebude dostupná srovnatelná alternativní metoda bez dramatického snížení výnosů“. V kontextu ochrany životního prostředí je propagace neonikotinoidů kontroverzní. Existují solidní data a studie, které ukazují zásadní negativní dopad neonikotinoidů na včely a další opylovače, bez kterých se právě značná část zemědělské produkce neobejde. Neonikotinoidy mají také negativní dopad na vyšší stupně potravního řetězce, například na ptáky.

Dále Motoristé píší: „Odmítneme zákaz granulí proti hrabošům a jiná opatření, která vedou k devastaci úrody a ztrátám biodiverzity způsobeným přemnožením“. Biodiverzitě se věnuji 20 let, a ještě jsem neslyšel o její ztrátě způsobené přemnožením hrabošů. Zato z mnoha analýz víme, že velkoplošné použití pesticidů k úbytku biodiverzity vede, stejně jako eutrofizace způsobená průmyslovými hnojivy.

Motoristé rovněž říkají: „Odmítneme environmentální restrikce, které z lesního hospodaření dělají ztrátovou činnost a ohrožují ekonomiku venkova. Opustíme princip tzv. bezzásahovosti.“ Je třeba jasně říci, že bezzásahové zóny v národních parcích ekonomiku venkova neohrožují – je jich na to příliš málo a jsou na to malé.

Naopak, přítomnost člověkem nedotčené přírody je možná to nejdůležitější, co do obcí v národních parcích láká platící turisty. To platí i o ostatních maloplošných chráněných územích, jejichž síť je v ČR unikátní, a která jsou často posledními útočišti přírody, která už zmizela z lesních monokultur a přehnojených a pesticidy stříkaných polí.

V závěru sekce pak Motoristé píší: „Ochrana přírody má být založena na vědeckých faktech, nikoli na aktivistických kampaních a marketingových cílech korporací“. Zde si troufám tvrdit, že dnes už se právě ochrana přírody v ČR o vědecká fakta čím dál víc opírá, anebo se o to hodně snaží – vidím to jak na práci MŽP, tak třeba na AOPK, které spolupracují s univerzitami a akademií věd.

Naopak nesmysly v programu Motoristů naznačují, že o vědě kolem životního prostředí toho moc nevědí, a z celkového tónu jejich programu mi připadá, že dokonce chtějí ochraně přírody aktivně škodit.

Motoristé na MŽP tak mohou být podobný průšvih, jako nástup dezinformátora a protiočkovacího aktivisty Roberta F. Kennedyho Jr. na americké ministerstvo zdravotnictví.

Mí vědečtí kolegové napsali otevřený dopis Andreji Babišovi, který jsem také podepsal. Snad to bude mít nějaký účinek. Jste-li vědci v oblasti životního prostředí, zvažte přidání svého podpisu.

foto - Keil Petr
Petr Keil
Autor se na Fakultě životního prostředí ČZU věnuje výzkumu biodiverzity a jejímu vývoji za posledních 50 let.

Všechny komentáře (4)
9.10.2025 17:52
Macinka také naletěl dezinformacím ohledně glob. oteplování, viz https://x.com/VojtechPecka/status/1853756247566102529
rt

radovan tomický

9.10.2025 17:53
Ochranu přírody ohrozí nikoliv motoristé (uživateleé motorových vozidel) nebo politická straně tohoto názvu, ale fanaticky a bezohledně a asociálně prosazovaný Green Deal, fanatismus EU a ekospolků. Toto ochranu přírody diskredituje v očích veřejnosti. Pokračujte v Green Deal, pokračujte v blokaci důležitých staveb, zdražujte lidem život aby kšefraři bohatli (prý "povolenky") a ochrana přírody a krajiny se stane pro část veřejnosti nepřítel č. 1.
radovan tomický

9.10.2025 17:55 Reaguje na radovan tomický
... a aby bylo jasno. Ne, nemám z toho radost.
radovan tomický

9.10.2025 17:56
