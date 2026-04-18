Platforma proti hlubinnému úložišti: Hledání hlubinného úložiště stále proti zájmům obcí
Vzhledem k ambicióznímu českému jadernému programu dochází k podstatnému navýšení množství radioaktivních odpadů, které bude mít přímé dopady na život v lokalitě, kde by mělo být vybudováno hlubinné úložiště. Tím spíše je potřeba se vyrovnat se zájmy dotčených samospráv.
Stát už řadu let rozhoduje o budoucnosti našich obcí bez nás. Vlády měly v minulosti možnost tuto nespravedlnost napravit, ale místo posílení práv obcí nezajistily ani základní zákonné záruky, natož skutečný dialog. Správa úložišť radioaktivních odpadů zahajuje geologické práce, přestože obce nemají reálnou možnost hájit vodu, krajinu ani vlastnická práva svých obyvatel.
Nadále usilujeme o změnu, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. Jen tak může být politika vlády poctivá vůči lidem, jejichž potomci mají navždy nést břemeno dnešních rozhodnutí.
Abychom upozornili na stále nevyřešené problémy, pořádají obce a spolky z lokalit Březový potok v Pošumaví, Hrádek a Horka na Vysočině Dny proti hlubinnému úložišti o víkendu 18. a 19. dubna. Podrobnosti k jednotlivým akcím na www.nechcemeuloziste.cz
