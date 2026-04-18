Platforma proti hlubinnému úložišti: Hledání hlubinného úložiště stále proti zájmům obcí

18.4.2026 | Platforma proti hlubinnému úložišti |
Ilustrační foto finského úložiště jaderného odpadu.
Foto | TVO / Tapani Karjanlahti - IAEA Imagebank / Flickr
Platforma proti hlubinnému úložišti je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Aktuálně zastupuje zájmy 58 členů - 40 měst a obcí a 18 spolků. Na svém shromáždění členů 16. dubna 2026 v Praze přijala toto své prohlášení.
 
Platforma proti hlubinnému úložišti je přesvědčena o nutnosti prosadit změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady. Příležitostí je právě projednávaná aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Ta se nesmí omezovat jen na hlubinné úložiště. Lze uvažovat o dlouhodobém skladování do doby nalezení přijatelného řešení (koncept předávaného správcovství), realizaci společného mezinárodní úložiště v zahraničí, případně také využití přepracovaného vyhořelého paliva v rychlých reaktorech a uložení pouze zbytků z tohoto procesu.

Vzhledem k ambicióznímu českému jadernému programu dochází k podstatnému navýšení množství radioaktivních odpadů, které bude mít přímé dopady na život v lokalitě, kde by mělo být vybudováno hlubinné úložiště. Tím spíše je potřeba se vyrovnat se zájmy dotčených samospráv.

Stát už řadu let rozhoduje o budoucnosti našich obcí bez nás. Vlády měly v minulosti možnost tuto nespravedlnost napravit, ale místo posílení práv obcí nezajistily ani základní zákonné záruky, natož skutečný dialog. Správa úložišť radioaktivních odpadů zahajuje geologické práce, přestože obce nemají reálnou možnost hájit vodu, krajinu ani vlastnická práva svých obyvatel.

Nadále usilujeme o změnu, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. Jen tak může být politika vlády poctivá vůči lidem, jejichž potomci mají navždy nést břemeno dnešních rozhodnutí.

Abychom upozornili na stále nevyřešené problémy, pořádají obce a spolky z lokalit Březový potok v Pošumaví, Hrádek a Horka na Vysočině Dny proti hlubinnému úložišti o víkendu 18. a 19. dubna. Podrobnosti k jednotlivým akcím na www.nechcemeuloziste.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

