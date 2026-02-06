Platforma proti hlubinnému úložišti: Plány státu na výběr místa pro hlubinné úložiště hatí také nepovedené výběrové řízení na vrty
Platforma proti hlubinnému úložišti varuje před rizikem výběru umístění hlubinného úložiště, které má garantovat bezpečnost po statisíce let, na základě velmi neúplných vědeckých dat. Takový spěch a plnění politických termínů by ohrožovalo budoucnost obyvatel v jeho okolí. Za zásadní pak obce a spolky sdružené v Platformě považují narovnání práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti.
Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice z lokality Březový potok řekl: „Zrušení zakázky SÚRAO na hlubinné geologické vrty potvrzuje, že přípravu projektu hlubinného úložiště není možné uspěchat bez rizika chyb. Tlak na rychlý výběr finální lokality při neúplných datech by zcela jistě mohl vést k rozhodnutí s vážnými dopady na dlouhodobou bezpečnost a riziko pro naše potomky.“
Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 58 členů (40 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.
