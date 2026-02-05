https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radek-stepanek-za-panem-reditelem-tomasem-rothrocklem
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radek Štěpánek: Za panem ředitelem Tomášem Rothröcklem

5.2.2026 | Radek Štěpánek |
Diskuse: 1
Zdroj | Správa KRNAP
Tomáše Rothröckla jsem poznal jako ředitele Národního parku Podyjí, nadto ředitele, který ve své židli vydržel s přehledem nejdéle ze všech ředitelů národních parků v našich končinách. Jako člověka s obrovským přehledem, velkým charismatem, s mimořádnými schopnostmi vyjednávat a mimo jiné také dlouhou řadou přátel a kolegů. To všechno také před pár lety použil, když mě přesvědčoval, abych se vydal ze světa knih do Podyjí a stal se jeho tiskovým mluvčím. Jezdil jsem za ním na lesní správu do Podmolí, kde měl za zády nádhernou přírodu našeho nejmenšího, ale také nejpestřejšího národního parku. A ta byla také silným spojencem. Nebylo snadné odolat… a já neodolal.
 
Odměnou mi bylo to, že jsem pak mohl nějakou dobu poznávat podyjskou přírodu po boku člověka, který její ochraně zasvětil vlastně celý profesní život. Už v roce 1979 se podílel na vyhlášení CHKO Podyjí a později národního parku. Když jsme se projížděli po všemožných cestičkách, které snad už zmizely i z map, vyprávěl mi o svém působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, zastavoval se u lecjaké skalky, která by jen málokomu připadala něčím zajímavá, ale připomínal, že v minulosti se o její ochranu sváděly líté boje, sypal z rukávu příběhy o problematice ochrany přírody za minulého režimu a vyzdvihoval také zásluhy svých tehdejších spolupracovníků a zhusta i mých (tehdy) nových kolegů ze Správy. Zadíval se na Dyji a vyprávěl mi, jak kdysi bydlel přímo na vranovském zámku a když z pokoje viděl, že lipani začali sbírat hmyz z hladiny, všeho nechal a vyrazil za nimi.

Ryby a tabák, to byly naše společné vášně. Bylo krásné sedět v jeho kanceláři, pilovat tiskové zprávy a při tom smět bafat z dýmky – vždycky, když se to dělo, cítil jsem velké privilegium. Udivovala mě jeho pečlivost, pomalost, preciznost a klid, který byl, aspoň navenek, schopný zachovat téměř v jakékoli situaci - bylo dobře znát, že zatímco já se ve světě státní správy jen rozkoukávám (a ani to navíc nemělo trvat dlouho) on jako by měl naprosto všechno v malíčku. Ne nadarmo seděl ve všech těch radách národních parků, působil jako náměstek ministra životního prostředí, konzultant různých ochranářských výborů, nebo ve federaci evropských chráněných území Europarc, protože pro něj byla vždycky v ochraně životního prostředí mimořádně důležitá i mezinárodní spolupráce. Věděl moc dobře, že Dyje má dva břehy a že ten český je stejně důležitý jako rakouský – a že dva svahy mají i všechny hraniční hřebeny.

Když jsem pro něj připravoval nějakou tiskovou zprávu, viděl jsem, jak pečlivě pak vážil každé mé slovo a jak cizeloval každý výraz. Zjemňoval tam, kde jsem byl příliš ostrý, zpřesňoval v místech, kde jsem psal „příliš silnou tužkou“. Nakonec byly všechny ty tiskovky spíš jeho než moje, a já doufám, že tomu tak je i s tímto textem.

V kontaktu jsme zůstali i poté, co jsem z Podyjí zase odešel, mimo jiné prostřednictvím redakční rady Časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. Stejně jako v Podyjí, i v redakční radě byl zárukou toho, že časopis bude skrz naskrz environmentální – že v něm nepůjde jen o přírodu jako takovou, ale také o lidský vztah k přírodě. V jeho světě tak mělo vedle přírodních krás své místo především umění, jak to výtvarné, tak třeba i hudba, divadlo a poezie. A samozřejmě fotografie, protože byl i vášnivý fotograf. Ochrana přírody v jeho pojetí měla vždy hluboký kulturní přesah.

Na umění povýšil i své rybaření, ve kterém se snoubila snaha o co nejhlubší vědění s úžasnou, jakousi až dětskou naivitou. Byl schopný donekonečna přemýšlet o tom, proč je ta která muška úspěšná, vymýšlet jejich různé varianty, vázat a špekulovat o taktikách lovu, i když k vodě samotné se dostal při svém pracovním vytížení a neustálém přejíždění z místa na místo jen opravdu málo. Naposledy mi psal před Vánocemi už z nemocnice. Sliboval, že do dubnového zahájení pstruhové sezony se dá do pořádku a podnikneme nějakou rybářsko-fotografickou výpravu. A já mu chtěl navázat sadu mušek na jaro. Už mu ji nepředám. Doufám ale, že i v nebi teče řeka Dyje, a že i tam budou lipani a pstruzi hezky kroužkovat.

Když loni po třiatřiceti letech odešel z ředitelské pozice, a stal se, jak o sobě s úsměvem říkal, „panem emeritním“, měl prý v plánu pustit se mimo jiné konečně i do oprav svého domku v Podmolí, o kterém mnozí žertem říkali, že je to nejméně opravený barák široko daleko a někdy jej nazývali „biotopem“. Nedávno jsem si na to vzpomněl. A došlo mi, že svůj dům tak dlouho neopravoval asi proto, že mu na něm vlastně ani moc nezáleželo. Jeho domem bylo celé Podyjí a zahrada kolem něj zasahovala ještě mnohem dál, do přírody celé České republiky. Udělal pro ni, a tím potažmo i pro nás všechny, jako málokdo. Čest jeho památce!

reklama
 
foto - Štěpánek Radek
Radek Štěpánek
Autor je člen redakční rady časopisu Veronica, bývalý mluvčí Správy NP Podyjí.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sl

Slavomír

5.2.2026 06:29
Děkuju.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist