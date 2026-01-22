Síť středisek ekologické výchovy Pavučina: Stanovisko k významu a podpoře environmentálního vzdělávání v ČR
Je důležité zdůraznit, že environmentální vzdělávání v ČR zajišťuje široký okruh aktérů: Školám s ním pomáhají ekocentra, skauti, zoologické zahrady, muzea nebo střediska volného času jak samostatná, tak zřizovaná obcemi a kraji. Všichni tito aktéři tvoří společně funkční vzdělávací infrastrukturu, na kterou se školy dlouhodobě spoléhají.
Případné škrty v této oblasti by nezasáhly abstraktní organizace, ale konkrétní děti, rodiny a školy. Chtěli bychom proto upozornit na rizika, která výrazné omezení podpory ze strany státu přináší. Oslabila by se podpora učitelů i dostupnost programů o přírodě pro školní třídy nebo kroužků pro děti zejména v regionech, kde jsou již teď možnosti kvalitní výuky omezené. Ale především to bude znamenat významné zdražení výukových programů a pobytů v přírodě pro děti, což zasáhne nejvíce nízkopříjmové rodiny s dětmi.
Upozorňujeme na to, že menší dostupnost takového vzdělávání s sebou nese hrozbu snížení environmentální a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže. Usilujeme proto o pokračování stabilní a předvídatelné veřejné podpory environmentálního vzdělávání, které je pro vzdělávání v 21.století stejně důležité jako digitální nebo finanční gramotnost.
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina každoročně osloví 570 000 dětí a dospělých, sdružuje 49 organizací ve 13 krajích a realizuje více než 13 000 vzdělávacích programů ročně — pro mateřské, základní i střední školy, pedagogy i celé rodiny. Zajišťuje také péči o kvalitu environmentálního vzdělávání prostřednictvím certifikace poskytovatelů.
Edita Ježková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany, předsedkyně Pavučiny)
Hana Korvasová (metodička, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, členka výkonného výboru Pavučiny)
Martin Kříž (programový ředitel, metodik a lektor, Chaloupky, o. p. s., a lesní mateřská škola, člen výkonného výboru Pavučiny)
Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER, člen výkonného výboru Pavučiny)
Barbora Semeráková (ředitelka vzdělávacího centra TEREZA, členka výkonného výboru Pavučiny)
