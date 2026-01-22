https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/sit-stredisek-ekologicke-vychovy-pavucina-stanovisko-k-vyznamu-a-podpore-environmentalniho-vzdelavani-v-cr
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina: Stanovisko k významu a podpoře environmentálního vzdělávání v ČR

22.1.2026 | Síť středisek ekologické výchovy Pavučina |
Ilustrační foto výukového programu.
Ilustrační foto výukového programu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jakub Jansa / Chaloupky
Environmentální vzdělávání má přímý a každodenní dopad na děti, rodiny i školy. Omezování jeho podpory by se nejvíce dotklo kvality výuky, pohody a zdravého života dětí a fungování škol v regionech.
 
Environmentální vzdělávání v ČR není okrajová aktivita, ale zásadní praktická podpora škol, dětí a rodin. Pomáhá dětem trávit čas venku, posiluje jejich fyzické i duševní zdraví a učí je rozumět místu a prostředí, ve kterém žijí - krajině, přírodě i obci. Ekocentra jsou pro školy důležitým partnerem při výuce, kterou nelze zvládnout jen z učebnic.

Je důležité zdůraznit, že environmentální vzdělávání v ČR zajišťuje široký okruh aktérů: Školám s ním pomáhají ekocentra, skauti, zoologické zahrady, muzea nebo střediska volného času jak samostatná, tak zřizovaná obcemi a kraji. Všichni tito aktéři tvoří společně funkční vzdělávací infrastrukturu, na kterou se školy dlouhodobě spoléhají.

Případné škrty v této oblasti by nezasáhly abstraktní organizace, ale konkrétní děti, rodiny a školy. Chtěli bychom proto upozornit na rizika, která výrazné omezení podpory ze strany státu přináší. Oslabila by se podpora učitelů i dostupnost programů o přírodě pro školní třídy nebo kroužků pro děti zejména v regionech, kde jsou již teď možnosti kvalitní výuky omezené. Ale především to bude znamenat významné zdražení výukových programů a pobytů v přírodě pro děti, což zasáhne nejvíce nízkopříjmové rodiny s dětmi.

Upozorňujeme na to, že menší dostupnost takového vzdělávání s sebou nese hrozbu snížení environmentální a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže. Usilujeme proto o pokračování stabilní a předvídatelné veřejné podpory environmentálního vzdělávání, které je pro vzdělávání v 21.století stejně důležité jako digitální nebo finanční gramotnost.

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina každoročně osloví 570 000 dětí a dospělých, sdružuje 49 organizací ve 13 krajích a realizuje více než 13 000 vzdělávacích programů ročně — pro mateřské, základní i střední školy, pedagogy i celé rodiny. Zajišťuje také péči o kvalitu environmentálního vzdělávání prostřednictvím certifikace poskytovatelů.

Edita Ježková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany, předsedkyně Pavučiny)
Hana Korvasová (metodička, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, členka výkonného výboru Pavučiny)
Martin Kříž (programový ředitel, metodik a lektor, Chaloupky, o. p. s., a lesní mateřská škola, člen výkonného výboru Pavučiny)
Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER, člen výkonného výboru Pavučiny)
Barbora Semeráková (ředitelka vzdělávacího centra TEREZA, členka výkonného výboru Pavučiny)

reklama
 
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist