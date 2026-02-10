Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení: Prohlášení k petici „Chraňme pražskou noc, nechceme bílé světlo v ulicích“
SRVO je odborné sdružení navazující na sekci Osvětlení v rámci ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti), založené v roce 1961 a transformované v roce 1991. Dlouhodobě působí jako celorepublikové odborné a oborové sdružení správců, provozovatelů, projektantů, dodavatelů a dalších odborných subjektů v oblasti venkovního a veřejného osvětlení.
SRVO jako odborný subjekt konstatuje, že předmětná petice šíří neúplné, zkreslené a tendenční informace z oblasti veřejného osvětlení, zejména v Praze, s cílem vyvolat politickou debatu o metodice užívání venkovního osvětlení, zejména na bázi technologie LED. Tyto informace bohužel:
1) používají zjednodušující pohled na vysoce odbornou a multioborovou problematiku navrhování, projektování a osvětlování veřejného prostoru tím, že se soustředí pouze na jediný světelně technický parametr CTT (náhradní teplota chromatičnosti) bez návaznosti na další externality důležité pro noční život města;
2) snaží se vyvolat dojem, že probíhající výměna HPS světelných zdrojů (vysokotlakých sodíkových výbojek) z důvodu předpokládaného zákazu v EU kvůli obsahu rtuti je neopodstatněná a má být odložena. Zákaz má platit od roku 2027, přičemž byl odložen z původního termínu platnosti v roce 2026. Výměna je tedy nezbytná a vzhledem k množství zdrojů na území velkých aglomerací ji není možné odkládat;
3) apelují na vyvolání celospolečenské diskuse nad světelně technickými parametry LED zdrojů, přičemž zcela opomíjejí, že platná ČSN 36 0459 „Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení“ vznikla jako výsledek bezmála dvouleté odborné diskuse a do značné míry kopíruje obdobné normy ostatních členských států EU; Ministerstvo životního prostředí jako orgán odpovědný za dohled nad negativními dopady na životní prostředí v ČR navíc usiluje o zákonné závazné zakotvení této normy v rámci předložené novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
4) snaží se vyvolat dojem, že postup společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP), při dodržování normy ČSN 36 0459 je svévolný, ignoruje soudobé poznání a je veden jinými motivacemi než snahou najít rovnováhu mezi různými společenskými potřebami v rámci nočního osvětlení metropole. THMP přitom dlouhodobě působí jako přední český inovátor v oblasti veřejného osvětlení a jeho systém stmívání jednotlivých lamp (dimming) je hodnocen jako technologicky velmi vyspělý na celoevropské úrovni;
5) apelují na odpor proti nočnímu svícení obecně, zejména pak proti užívání LED zdrojů, a to přesto, že jsou užívány v souladu s ČSN 36 0459 jako přijatelný kompromis vzniklý z odborné debaty a navazující na soustavu dalších technických norem platných v ČR;
6) v mediální propagaci svého přístupu útočí na probíhající výměnu světelných zdrojů v Praze, útočí na THMP jako odborný subjekt, ostrakizují jeho postupy i jeho vedení a témata dále politizují.
SRVO jako odborné sdružení tyto postupy odmítá jako manipulativní a zavádějící, upozorňuje na nutnost opustit technologii vysokotlakých sodíkových výbojek z důvodu celoevropského zákazu a je připravena vést seriózní odbornou debatu o užívání LED zdrojů v souladu s normou ČSN 36 0459.
Předsednictvo SRVO, z. s., 12. 1. 2026
