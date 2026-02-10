https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/spolecnost-pro-rozvoj-verejneho-osvetleni-prohlaseni-k-petici-chranme-prazskou-noc-nechceme-bile-svetlo-v-ulicich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení: Prohlášení k petici „Chraňme pražskou noc, nechceme bílé světlo v ulicích“

10.2.2026 | Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení |
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Zdroj | Technologie hlavního města Prahy
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) se vymezuje vůči veřejné petici „Chraňme pražskou noc, nechceme bílé světlo v ulicích“. Upozorňuje na šíření neúplných a zavádějících informací o LED technologiích a veřejném osvětlení v Praze, odmítá politizaci odborného tématu a vyzývá k věcné, odborné debatě v souladu s platnými normami.
 
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z. s., IČO 18626653 (dále jen „SRVO“), se znepokojením sleduje situaci kolem veřejné petice s názvem „Chraňme pražskou noc, nechceme bílé světlo v ulicích“, založené dne 29. 12. 2025 panem Mikulášem Roubíčkem a petičním výborem v čele s panem Hynkem Medřickým.

SRVO je odborné sdružení navazující na sekci Osvětlení v rámci ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti), založené v roce 1961 a transformované v roce 1991. Dlouhodobě působí jako celorepublikové odborné a oborové sdružení správců, provozovatelů, projektantů, dodavatelů a dalších odborných subjektů v oblasti venkovního a veřejného osvětlení.

SRVO jako odborný subjekt konstatuje, že předmětná petice šíří neúplné, zkreslené a tendenční informace z oblasti veřejného osvětlení, zejména v Praze, s cílem vyvolat politickou debatu o metodice užívání venkovního osvětlení, zejména na bázi technologie LED. Tyto informace bohužel:

1) používají zjednodušující pohled na vysoce odbornou a multioborovou problematiku navrhování, projektování a osvětlování veřejného prostoru tím, že se soustředí pouze na jediný světelně technický parametr CTT (náhradní teplota chromatičnosti) bez návaznosti na další externality důležité pro noční život města;

2) snaží se vyvolat dojem, že probíhající výměna HPS světelných zdrojů (vysokotlakých sodíkových výbojek) z důvodu předpokládaného zákazu v EU kvůli obsahu rtuti je neopodstatněná a má být odložena. Zákaz má platit od roku 2027, přičemž byl odložen z původního termínu platnosti v roce 2026. Výměna je tedy nezbytná a vzhledem k množství zdrojů na území velkých aglomerací ji není možné odkládat;

3) apelují na vyvolání celospolečenské diskuse nad světelně technickými parametry LED zdrojů, přičemž zcela opomíjejí, že platná ČSN 36 0459 „Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení“ vznikla jako výsledek bezmála dvouleté odborné diskuse a do značné míry kopíruje obdobné normy ostatních členských států EU; Ministerstvo životního prostředí jako orgán odpovědný za dohled nad negativními dopady na životní prostředí v ČR navíc usiluje o zákonné závazné zakotvení této normy v rámci předložené novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

4) snaží se vyvolat dojem, že postup společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP), při dodržování normy ČSN 36 0459 je svévolný, ignoruje soudobé poznání a je veden jinými motivacemi než snahou najít rovnováhu mezi různými společenskými potřebami v rámci nočního osvětlení metropole. THMP přitom dlouhodobě působí jako přední český inovátor v oblasti veřejného osvětlení a jeho systém stmívání jednotlivých lamp (dimming) je hodnocen jako technologicky velmi vyspělý na celoevropské úrovni;

5) apelují na odpor proti nočnímu svícení obecně, zejména pak proti užívání LED zdrojů, a to přesto, že jsou užívány v souladu s ČSN 36 0459 jako přijatelný kompromis vzniklý z odborné debaty a navazující na soustavu dalších technických norem platných v ČR;

6) v mediální propagaci svého přístupu útočí na probíhající výměnu světelných zdrojů v Praze, útočí na THMP jako odborný subjekt, ostrakizují jeho postupy i jeho vedení a témata dále politizují.

SRVO jako odborné sdružení tyto postupy odmítá jako manipulativní a zavádějící, upozorňuje na nutnost opustit technologii vysokotlakých sodíkových výbojek z důvodu celoevropského zákazu a je připravena vést seriózní odbornou debatu o užívání LED zdrojů v souladu s normou ČSN 36 0459.

Předsednictvo SRVO, z. s., 12. 1. 2026

reklama
 
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist