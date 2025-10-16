https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/studentstvo-otevreny-dopis-k-jmenovani-ministra-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Studentstvo: Otevřený dopis k jmenování ministra životního prostředí

16.10.2025 | Studentstvo |
Diskuse: 1
Budova MŽP.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Vážený pane prezidente Petře Pavle, vážený pane předsedo ANO Andreji Babiši,
obracíme se na Vás jako studenti a studentky s výzvou, abyste svěřil post ministra životního prostředí do rukou člověku, který bude vedení tohoto resortu vykonávat zodpovědně a bude vycházet z vědeckých faktů.
 

Momentálně skloňovaný kandidát Petr Macinka popírá vědecké poznatky o lidském vlivu na změnu klimatu a plánem nadále plně využívat uhlí odporuje odborným doporučením redukovat CO2 v energetickém sektoru, což je podle IPCC nezbytný nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů. Navíc byl donedávna zaměstnán v Institutu Václava Klause, který pobírá finanční podporu od českého podnikatele v hnědouhelném byznysu Pavla Tykače. Motoristé sobě také navrhují odstranit environmentální obsah ze školní výuky.

I z toho plyne, že pokud se má ministr opírat o fakta a jednat v zájmu resortu, jakýkoliv kandidát za uvedenou stranu by byl pro tuto roli diskvalifikován. Podle zákonu č. 173/1989 Sb. má totiž být Ministerstvo životního prostředí orgánem pro ochranu ovzduší a přírody, a nikoliv pro jejich devastaci.

Apelujeme na Vás za všechny studenty a studentky, kteří jsou ve školách vedení k respektu k vědeckým poznatkům. Je pro nás nepřípustné, abychom sledovali představitele vlády, kteří projevují pravý opak v přístupu k oblastem, které mohou dramaticky ovlivnit naše životy.

Obracíme se na Vás s důvěrou, že do této funkce bude jmenován člověk, který bez ohledu na to, nakolik bude pravicový či levicový, konzervativní či liberální bude uznávat vědecká fakta, uvědomovat si, jakou roli má klimatická agenda pro život této země i dalších generací, a zachová podstatu Ministerstva životního prostředí.

Děkujeme za Vaše zvážení.

K tomuto otevřenému dopisu je možné přidat svůj podpis.

Ludmila Kozlová
studentka ČAG - gymnázium a základní škola s.r.o., České Budějovice, laureátka Ceny Josefa Vavrouška

Studentstvo

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

RV

Richard Vacek

16.10.2025 16:14
Celá pokroková společnost, pracovní kolektivy, vědecká pracoviště, studenti a zájmové organizace požadují, aby prezident a příslušné orgány zasáhli proti těm, kteří nás hodlají svést z cesty ke světlým zítřkům.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

