https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stuz-v-metropolitnim-planu-zvitezily-zajmy-developeru-nad-zajmy-verejnymi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

STUŽ: V Metropolitním plánu zvítězily zájmy developerů nad zájmy veřejnými

28.5.2026 | STUŽ |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pavel Moravec / Flickr
Nový územní plán Prahy tzv. Metropolitního byl předmětem panelové diskuze pořádané Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v úterý 26. května 2026. Plán má ve čtvrtek 28. května schvalovat zastupitelstvo hl. m. Prahy. Doprovází ho však protesty občanů, spolků i komunálních politiků, kteří poukazují na to, že jejich připomínky ani připomínky městských částí nebyly zohledněny, ale byly upřednostněny zájmy developerů.
 
Do plánu nebyly zapracovány některé již schválené změny územního plánu bránící veřejný zájem, jako je zachování ploch zeleně a potřebná infrastruktura. Sliby, že to bude napraveno změnami Metropolitního plánu, nejsou realistické a představovaly by pro Prahu finanční náročnost v řádu miliard Kč. Panelistky se shodly na tom, že plán je přijímán ve spěchu a netransparentně, je v něm řada věcných i procesních problémů. To je u takto významného dokumentu, který bude určovat budoucnost Prahy na desítky let nepřijatelné, a proto se vyjádřily, aby schválení plánu bylo posunuto do vyřešení těchto problémů.

V panelu se vyjádřily Jana Komrsková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy, Anna Vinklárková – architektka se specializací na územní plánování, Arnika, Petra Humlíčková, Ph.D. – právnička se specializací na právo životního prostředí, stavební právo, územní samosprávu a ochranu veřejnosti v procesních situacích, Monika Domincová – spolek Rokytka žije a Eva Tylová – místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12, která diskusi i moderovala.

Panelistky poukazovaly na netransparentní proces, kdy po letech projednávání se tak finišuje, že městské části i občané měli na prohlédnutí desetitisíců stran 10 dní, stejně tak zastupitelé hl. m. Prahy, kteří mají o plánu hlasováním rozhodnout 28. 5. 2026 na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. V listopadu minulého roku proběhlo pokračování veřejného projednání a sběr připomínek.

Nyní se však občané i městské části dozvěděli, že na znění plánu z listopadu minulého roku stejně nejde nic zásadního změnit. To by se musel znovu veřejně projednat. To ovšem v listopadu minulého roku občanům nikdo nesdělil, takže občané, spolky i městské části investovali velké úsilí do tvorby připomínek. Podali jich 8 000, z toho byly zapracovány jen desítky. Řada z připomínek byla směřována proti tomu, že plán byl oproti verzi z roku 2022 změněn ve prospěch developerů na úkor veřejného zájmu jako je zeleň či veřejná infrastruktura.

Z řady zelených ploch je ukrojeno pro výstavbu i když je vlastníci koupili jako zeleň. Tedy jejich legitimní očekávání nemohlo být zastavění pozemku. Přesto jim bylo vyhověno. Regulativy na ochranu zeleně nezajišťují její úbytek. Hrozí tak zhoršování dopadů klimatické změny jako je zvětšování tepelného ostrova. Bylo vyhověno představě developerů, že na sídlištích, kde je v současném plánu tzv. stabilizované území, se nízké budovy v jejich vlastnictví dostaví na výšku budov okolních. To povede k nepřijatelnému zahuštění sídlišť a zhoršení životních podmínek místních obyvatel navíc bez návazné infrastruktury.

Metropolitní plán přidává do Prahy tolik milionů metrů čtverečných výstavby, že to představuje nárůst počtu obyvatel o půl milionů. To odpovídá velikosti Brna a Olomouce, avšak pro Prahu infrastrukturu zajistí developeři podle stávajících kontribučních smluv jen z malé části. Panelistky se shodly i na nutnosti tyto kontribuce navýšit. Zbylé finanční prostředky musí zajistit Praha a je otázkou, zda na to zdroje nalezne, aby potřeby stávajících i budoucích obyvatel zajistila.

Podrobná vyjádření a prezentace a videozáznam jsou dostupné na webových stránkách STUŽ.

reklama
 
STUŽ

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist