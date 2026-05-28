STUŽ: V Metropolitním plánu zvítězily zájmy developerů nad zájmy veřejnými
V panelu se vyjádřily Jana Komrsková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy, Anna Vinklárková – architektka se specializací na územní plánování, Arnika, Petra Humlíčková, Ph.D. – právnička se specializací na právo životního prostředí, stavební právo, územní samosprávu a ochranu veřejnosti v procesních situacích, Monika Domincová – spolek Rokytka žije a Eva Tylová – místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12, která diskusi i moderovala.
Panelistky poukazovaly na netransparentní proces, kdy po letech projednávání se tak finišuje, že městské části i občané měli na prohlédnutí desetitisíců stran 10 dní, stejně tak zastupitelé hl. m. Prahy, kteří mají o plánu hlasováním rozhodnout 28. 5. 2026 na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. V listopadu minulého roku proběhlo pokračování veřejného projednání a sběr připomínek.
Nyní se však občané i městské části dozvěděli, že na znění plánu z listopadu minulého roku stejně nejde nic zásadního změnit. To by se musel znovu veřejně projednat. To ovšem v listopadu minulého roku občanům nikdo nesdělil, takže občané, spolky i městské části investovali velké úsilí do tvorby připomínek. Podali jich 8 000, z toho byly zapracovány jen desítky. Řada z připomínek byla směřována proti tomu, že plán byl oproti verzi z roku 2022 změněn ve prospěch developerů na úkor veřejného zájmu jako je zeleň či veřejná infrastruktura.
Z řady zelených ploch je ukrojeno pro výstavbu i když je vlastníci koupili jako zeleň. Tedy jejich legitimní očekávání nemohlo být zastavění pozemku. Přesto jim bylo vyhověno. Regulativy na ochranu zeleně nezajišťují její úbytek. Hrozí tak zhoršování dopadů klimatické změny jako je zvětšování tepelného ostrova. Bylo vyhověno představě developerů, že na sídlištích, kde je v současném plánu tzv. stabilizované území, se nízké budovy v jejich vlastnictví dostaví na výšku budov okolních. To povede k nepřijatelnému zahuštění sídlišť a zhoršení životních podmínek místních obyvatel navíc bez návazné infrastruktury.
Metropolitní plán přidává do Prahy tolik milionů metrů čtverečných výstavby, že to představuje nárůst počtu obyvatel o půl milionů. To odpovídá velikosti Brna a Olomouce, avšak pro Prahu infrastrukturu zajistí developeři podle stávajících kontribučních smluv jen z malé části. Panelistky se shodly i na nutnosti tyto kontribuce navýšit. Zbylé finanční prostředky musí zajistit Praha a je otázkou, zda na to zdroje nalezne, aby potřeby stávajících i budoucích obyvatel zajistila.
Podrobná vyjádření a prezentace a videozáznam jsou dostupné na webových stránkách STUŽ.
