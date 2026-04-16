Svoboda zvířat: Poslanci posouvají vpřed ukončení trýznivé praxe s liškami
Norování je lovecká praktika, při níž zvíře zápasí v noře se psem, nebo je psem vyhnáno ven a tam zastřeleno. V řadě případů jsou během norování odchytávány lišky a dlouhodobě drženy v malých klecích, aby následně sloužily jako živé pomůcky pro výcvik loveckých psů. Ačkoli se mluví o tzv. bezkontaktním výcviku, jde o velmi kruté zacházení s divokými zvířaty. Lišky jsou zavírány do úzkých umělých nor, kde jsou vystaveny intenzivnímu stresu z přítomnosti psů, hluku a neustálého ohrožení.
Pozměňovací návrh Davida Pražáka (ANO)Poslanec Pražák ve svém návrhu cílí na ukončení norování lišek. Opomíná však fakt, že cílem této trýznivé praktiky jsou i jiná zvířata. Návrh navíc zcela ignoruje držení lišek v zajetí a jejich zneužívání pro výcvik loveckých psů.
Pozměňovací návrh Jany Patkové (Piráti)Poslankyně Patková předložila komplexní pozměňovací návrh. Ten míří na ukončení norování všech druhů zvířat (nejen lišek) a řeší také držení lišek v zajetí a jejich používání jako živých rekvizit při výcviku psů.
V rámci jednání ve Sněmovně Jana Patková uvedla: „Předkládáme pozměňovací návrh, který přináší jednoznačné a plně vymahatelné řešení. Tedy úplný zákaz norování jako takového bez ohledu na konkrétní druh. Zároveň je nutné upozornit na další kritický nedostatek původního návrhu. Ten zcela opomíjí problematiku chovu lišek v zajetí a pro účely výcviku loveckých psů. Tato praxe spjatá s extrémním stresem zvířat je s norováním úzce spojená a z hlediska moderní ochrany zvířat je zcela neobhajitelná. Pokud má být naše legislativa konzistentní, musíme řešit příčinu i související praxi zároveň.” Jana Patková rovněž dodala, že norování nepředstavuje ani humánní, ani efektivní nástroj regulace zvěře a že dostupné vědecké poznatky i samotná praxe potvrzují, že tato metoda populační stavy dlouhodobě neřeší.
Vedle těchto dvou návrhů, které různým způsobem ukončení norování řeší, byl předložen i návrh poslankyně Marie Krškové (KDU-ČSL), který naopak podporuje zachování této trýznivé lovecké praktiky.
„Posun ukončení norování blíže ke 3. čtení je důležitým krokem k tomu, aby tato zastaralá a pro divoká zvířata velmi trýznivá praxe skončila. Aktivitu politiků v oblasti tohoto tématu velmi vítáme. Pozměňovací návrh hnutí ANO je však pouze částečným řešením problému. Doufáme tak, že v rámci třetího čtení bude podpořen komplexní pozměňovací návrh poslankyně Patkové,” komentovala legislativní proces Barbora Bartušková Večlová, ředitelka organizace Svoboda zvířat, která o ukončení této nehumánní metody lovu usiluje.
Pozměňovací návrhy nyní míří do zemědělského výboru a následně do 3. čtení, kde poslanci rozhodnou o finální podobě zákona o rostlinolékařské péči. Pokud zákon o rostlinolékařské péči s některým ze zmíněných návrhů na ukončení norování projde ve Sněmovně 3. čtením, bude myslivecká praxe opět o krok blíž 21. stoleti.
Téma, které má podporu veřejnosti i širokého politického spektra
Ukončení norování a s ním spojeného zneužívání živých lišek pro výcvik psů má velkou podporu mezi občany České republiky i napříč politickým spektrem. Petici za ukončení norování podepsalo více než 114 000 lidí a závazek k ukončení norování nejpozději k 1.1.2027 veřejně podepsala řada politiků napříč politickým spektrem – například premiér Andrej Babiš (ANO), Vít Rakušan (STAN), Jiří Pospíšil (TOP 09) nebo Zdeněk Hřib (Piráti).
