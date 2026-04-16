Svoboda zvířat: Poslanci posouvají vpřed ukončení trýznivé praxe s liškami

16.4.2026 | Svoboda zvířat |
Foto | Holly / Flickr
Poslanecká sněmovna posunula ve středu 15. dubna 2026 do další fáze projednávání návrhy na ukončení norování, které jsou aktuálně součástí novely zákona o rostlinolékařské péči. Návrhy úspěšně prošly 2. čtením a míří do závěrečné fáze legislativního procesu v Poslanecké sněmovně.
 
Ukončení norování bylo zařazeno do novely zákona o rostlinolékařské péči právě díky podaným pozměňovacím návrhům. Návrhy jsou celkem tři – dva z nich ukončení norování obsahují, jeden návrh chce norování zachovat.

Norování je lovecká praktika, při níž zvíře zápasí v noře se psem, nebo je psem vyhnáno ven a tam zastřeleno. V řadě případů jsou během norování odchytávány lišky a dlouhodobě drženy v malých klecích, aby následně sloužily jako živé pomůcky pro výcvik loveckých psů. Ačkoli se mluví o tzv. bezkontaktním výcviku, jde o velmi kruté zacházení s divokými zvířaty. Lišky jsou zavírány do úzkých umělých nor, kde jsou vystaveny intenzivnímu stresu z přítomnosti psů, hluku a neustálého ohrožení.

Pozměňovací návrh Davida Pražáka (ANO)

Poslanec Pražák ve svém návrhu cílí na ukončení norování lišek. Opomíná však fakt, že cílem této trýznivé praktiky jsou i jiná zvířata. Návrh navíc zcela ignoruje držení lišek v zajetí a jejich zneužívání pro výcvik loveckých psů.

Pozměňovací návrh Jany Patkové (Piráti)

Poslankyně Patková předložila komplexní pozměňovací návrh. Ten míří na ukončení norování všech druhů zvířat (nejen lišek) a řeší také držení lišek v zajetí a jejich používání jako živých rekvizit při výcviku psů.

V rámci jednání ve Sněmovně Jana Patková uvedla: „Předkládáme pozměňovací návrh, který přináší jednoznačné a plně vymahatelné řešení. Tedy úplný zákaz norování jako takového bez ohledu na konkrétní druh. Zároveň je nutné upozornit na další kritický nedostatek původního návrhu. Ten zcela opomíjí problematiku chovu lišek v zajetí a pro účely výcviku loveckých psů. Tato praxe spjatá s extrémním stresem zvířat je s norováním úzce spojená a z hlediska moderní ochrany zvířat je zcela neobhajitelná. Pokud má být naše legislativa konzistentní, musíme řešit příčinu i související praxi zároveň.” Jana Patková rovněž dodala, že norování nepředstavuje ani humánní, ani efektivní nástroj regulace zvěře a že dostupné vědecké poznatky i samotná praxe potvrzují, že tato metoda populační stavy dlouhodobě neřeší.

Vedle těchto dvou návrhů, které různým způsobem ukončení norování řeší, byl předložen i návrh poslankyně Marie Krškové (KDU-ČSL), který naopak podporuje zachování této trýznivé lovecké praktiky.

„Posun ukončení norování blíže ke 3. čtení je důležitým krokem k tomu, aby tato zastaralá a pro divoká zvířata velmi trýznivá praxe skončila. Aktivitu politiků v oblasti tohoto tématu velmi vítáme. Pozměňovací návrh hnutí ANO je však pouze částečným řešením problému. Doufáme tak, že v rámci třetího čtení bude podpořen komplexní pozměňovací návrh poslankyně Patkové,” komentovala legislativní proces Barbora Bartušková Večlová, ředitelka organizace Svoboda zvířat, která o ukončení této nehumánní metody lovu usiluje.

Pozměňovací návrhy nyní míří do zemědělského výboru a následně do 3. čtení, kde poslanci rozhodnou o finální podobě zákona o rostlinolékařské péči. Pokud zákon o rostlinolékařské péči s některým ze zmíněných návrhů na ukončení norování projde ve Sněmovně 3. čtením, bude myslivecká praxe opět o krok blíž 21. stoleti.

Téma, které má podporu veřejnosti i širokého politického spektra

Ukončení norování a s ním spojeného zneužívání živých lišek pro výcvik psů má velkou podporu mezi občany České republiky i napříč politickým spektrem. Petici za ukončení norování podepsalo více než 114 000 lidí a závazek k ukončení norování nejpozději k 1.1.2027 veřejně podepsala řada politiků napříč politickým spektrem – například premiér Andrej Babiš (ANO), Vít Rakušan (STAN), Jiří Pospíšil (TOP 09) nebo Zdeněk Hřib (Piráti).

Další informace |
Svoboda zvířat je česká organizace založená v roce 1993. Obhajuje a posiluje práva zvířat, navrhuje a mění zákony v jejich prospěch, informuje o životních podmínkách zneužívaných zvířat a motivuje k jejich ochraně. Organizace se věnuje zejména advokační činnosti a soustavně pracuje na změnách legislativy ve prospěch zvířat. V minulosti vedla úspěšné kampaně za konec zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech, za ukončení chovu zvířat na kožešiny v ČR a za postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Nyní se věnuje především tématu norování.
Svoboda zvířat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Radek

16.4.2026 15:46
Liška je v české přírodě přemnožený druh který likviduje biodiverzitu , to je prostě fakt se kterým rozumný poslanec pracuje . Pokud je něco potřeba tak je to vrácení celoroční doby lovu , tak jako je to u spárkaté zvěře , ta se loví do věku 2 let bez omezení pohlaví . U černé zvěře je to tak že se celoročně loví veškerá zvěř bez ohledu na věk a pohlaví . Zaráží mě že to spolu Svoboda zvířat nevadí .
Radek

16.4.2026 15:53 Reaguje na Radek
V praxi to znamená že se loví samice ve vysokém stupni březosti , po vyvržení plody umírají udušením , nebo tak že se loví vodící bachyně , laně či srny nebo muflonky . Mláďata potom umírají hlady . Proč pořád někdo hájí šelmy a u spárkaté zvěře mu to nevadí ?
Petr

16.4.2026 17:26 Reaguje na Radek
Tohle děláte? To jste teda hrdina.
Radek

16.4.2026 17:53 Reaguje na Petr
Ochranář lišek neumí číst ,chápu .
Jarek Schindler

16.4.2026 19:19 Reaguje na Petr
No, dělají to třeba "ochranáři"zaměstnaní či lovící v Národních parcích". Hladi co za to ještě berou zastřelné. Myslím si , že tu již byl nejeden článek například z NP Šumava, zaměřený na tyto praktiky .
DAG

16.4.2026 19:46
A to chtějí ještě chránit kočičky. Prý jsou to členové rodiny. Fuj, chodící toxoplazmozy😆
