Tomáš Mačuga: Nepřítel životního prostředí, kterého si mnozí „chováme“ doma Licence | Některá práva vyhrazena Foto | CartridgeSave Images / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Životní prostředí má spousty nepřátel. Mezi ty, o kterých se příliš nemluví, a přitom s nimi denně přicházíme do styku, patří tiskové kazety a tonery.Po použití totiž často končí v koši, namísto toho, abychom je poslali k recyklaci nebo renovaci a vrátili je zpět do oběhu. Na skládkách jich tak každý rok přibude až 375 milionů. Společně s těžce rozložitelnými plasty a kovy z nich navíc může unikat zbytkový inkoust a tonerový prášek, který znečišťuje jak ovzduší, tak i půdu. Kam s tiskovým tonerem nebo kazetou poté, co je spotřebujeme? Odpověď na tuto otázku pravděpodobně spousta z nás nezná. Vypovídají o tom údaje ze studie Výzvy a rostoucí trendy v recyklování tonerového odpadu: Revize. Podle nich se každoročně recykluje nebo renovuje pouze 20 až 30 procent tiskových kazet a tonerů. Zbytek, který představuje 375 milionů kusů, skončí na skládkách. Co se stane s tonerem, když ho nedáme recyklovat? Je třeba si uvědomit, že pokaždé, kdy vyhodíme tiskovou kazetu nebo toner do směsného odpadu, přidáme matce přírodě kovy, nebezpečný zbytkový tonerový prášek a 637 gramů plastů, se kterými se musí popasovat. Nejsnazší cestou, jak se takovému znečišťování vyhnout, je dát toner k renovaci. Tím, že ze své tiskárny použité náplně vytáhnete a předáte odborníkům, nejenže uchráníte přírodu před zbytečným odpadem, ale dokonce jí pomůžete i snížením uhlíkové stopy. Při renovaci tiskových kazet a tonerů ušetříme za každý jeden toner 958 g emisí CO2. Uhlíková stopa je při tomto procesu o 48 % nižší oproti výrobě tiskových náplní nových. Vyrobeno v Číně Hlavním nepřítelem životního prostředí a dokonce i našeho zdraví jsou ve spojitosti s tonery a tiskovými kazetami především neoriginální tiskové náplně původem z Číny. Ta „bombarduje“ trh tzv. „kompatibilními tonery“, které sice stojí 10 % ceny originálních tiskových náplní, je to ale cena za to, že je často nelze renovovat nebo jednoduše recyklovat. A také za to, že při tisku mohou kvůli nedostatečnému testování do vzduchu vypouštět nebezpečné látky. Akreditovaná zkušební laboratoř pro emise Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) testovala čtyři různé značky kompatibilních tonerových kazet původem z Číny, které běžně putují do zemí EU včetně Česka. Podle Asociace renovátorů tonerů překročily dvě ze čtyř testovaných kazet stanovené emisní limity 1 mg uvolněného styrenu (karcinogen skupiny 2B) na hodinu tisku černým tonerem. Jedna o 21 % a druhá dokonce o 53 %. Nejsnazším způsobem, jak se vyhnout vdechování styrenu, je používat buď originální či renovované originální tiskové náplně. U nich platí, že normy na uvolňování styrenu přísně dodržují a tiskové tonery a kazety předtím, než je pustí do oběhu, vždy testují. Čínským tiskovým tonerům, bohužel, nepomůže ani jejich renovace a lze je jen, přinejlepším, recyklovat. I to je důležité, protože se tím předejde kontaminaci půdy těžce rozložitelnými látkami. Použité tiskové kazety a tonery je tedy dobré odevzdat certifikovaným renovátorům. Když dáte použitou originální tiskovou kazetu nebo toner k renovaci, předejdete i úniku tonerového prášku a zbytků inkoustů do přírody. Při renovaci se původní tonerový prach z odpadních nádobek odsává pomocí tzv. cyklonových odlučovačů a průmyslových filtračních jednotek s automatickou regenerací přímo z výrobních pracovišť. Chrání se tak životní prostředí i zdraví pracovníků. reklama Tomáš Mačuga Autor je generálním ředitelem společnosti ABEL, která se specializuje na renovaci tiskových kazet a tonerů.

tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.