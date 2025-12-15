https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-prouza-zasadnim-ukolem-noveho-ministra-musi-byt-prosazeni-odkladu-a-nasledne-revize-neuveritelne-byrokraticke
Tomáš Prouza: Zásadním úkolem nového ministra musí být prosazení odkladu a následné revize neuvěřitelně byrokratické evropské obalové legislativy

15.12.2025 | Tomáš Prouza |
Nastupující ministr životního prostředí má zásadní úkol – výrazně proškrtat environmentální byrokracii, která brzdí rozvoj Česka.
 
Podstatou ochrany přírody musí být skutečná péče o životní prostředí, a nikoliv vytváření stále nových formulářů, razítek a hlášení.

Dvojnásobně to platí pro naplňování požadavků nové evropské legislativy, která často jen zhoršuje konkurenceschopnost podnikatelů, aniž by vedla k reálné změně. Jsme právem pyšní na kvalitní životní prostředí v Česku a plně podporujeme jeho zlepšování.

Nepotřebujeme ale aby nám úředníci od stolu diktovali, jakou cestu musíme zvolit k naplnění dohodnutých cílů, to dokážeme lépe a efektivněji sami.

Zásadním úkolem nového ministra tak musí být prosazení odkladu a následné revize neuvěřitelně byrokratické evropské obalové legislativy, která všem podnikům zvedne náklady a zbytečně zdraží lidem potraviny.

Potřebujeme také nastavit jednotnou a administrativně nenáročnou architekturu systému pro rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) pro stávající i nové komodity a v oblasti snižování potravinového odpadu netrestat ty, kteří dosáhli v posledních letech na dobrovolné bázi velmi dobrých výsledků.

Tomáš Prouza
Autor je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory.

