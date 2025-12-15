Tomáš Prouza: Zásadním úkolem nového ministra musí být prosazení odkladu a následné revize neuvěřitelně byrokratické evropské obalové legislativy
Dvojnásobně to platí pro naplňování požadavků nové evropské legislativy, která často jen zhoršuje konkurenceschopnost podnikatelů, aniž by vedla k reálné změně. Jsme právem pyšní na kvalitní životní prostředí v Česku a plně podporujeme jeho zlepšování.
Nepotřebujeme ale aby nám úředníci od stolu diktovali, jakou cestu musíme zvolit k naplnění dohodnutých cílů, to dokážeme lépe a efektivněji sami.
Zásadním úkolem nového ministra tak musí být prosazení odkladu a následné revize neuvěřitelně byrokratické evropské obalové legislativy, která všem podnikům zvedne náklady a zbytečně zdraží lidem potraviny.
Potřebujeme také nastavit jednotnou a administrativně nenáročnou architekturu systému pro rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) pro stávající i nové komodity a v oblasti snižování potravinového odpadu netrestat ty, kteří dosáhli v posledních letech na dobrovolné bázi velmi dobrých výsledků.
