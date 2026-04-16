Toulcův dvůr: Kdo skutečně rozhoduje o grantech? Kupuje si stát od neziskovek loajalitu, nebo platí odborné služby?

16.4.2026 | Toulcův dvůr |
Foto | Toulcův dvůr
Je v pořádku, aby prošel projekt odborným hodnocením se skvělým výsledkem a splnil všechna kritéria grantové výzvy a přesto podporu nezískal?
 
Ne kvůli kvalitě.

Ne kvůli dopadu.

Ale kvůli rozhodnutí jednotlivce na vysoké úřednické pozici a někdy dokonce s nálepkami, které do odborné debaty vůbec nepatří. To je problém nejen pro tuto organizaci, ale pro důvěru veřejnosti v celý systém.

Jak má grantové řízení fungovat?

Granty nejsou dárky. Granty jsou nástroj státu, jak naplňovat své vlastní strategie — například v oblasti životního prostředí, vzdělávání nebo sociálních služeb.

A proto:

      • stát definuje priority ve strategických dokumentech,
      • vypíše výzvu s jasnými pravidly,
      • odborníci z neziskové organizace připraví projekt,
      • nezávislí experti projekty hodnotí podle předem známých kritérií.
To je základní architektura férového systému.

Co se děje, když odborné hodnocení nestačí?

Pokud může být projekt, který získal vysoké expertní skóre, zastaven na základě subjektivního (třeba i politického) rozhodnutí, vzniká zásadní otázka:

K čemu je odborné hodnocení, pokud nemá váhu?

Jak má veřejnost věřit, že o veřejných prostředcích se rozhoduje férově a předvídatelně?

Transparentnost není luxus, je to pojistka systému a zároveň ochrana všech, kdo pracují poctivě a podle pravidel.

Proč na tom záleží i nám?

Neziskové organizace nejsou konkurenty státu. Jsou jeho partnery tam, kde stát nemá kapacity nebo specializaci. A granty nejsou odměnou za loajalitu, ale platbou za odbornou práci, která pomáhá naplňovat veřejné zájmy.

Když se pravidla mění podle nálady, ztrácí důvěru všichni — stát, veřejnost i organizace, které dělají svou práci profesionálně a transparentně.

O granty soutěžíme a ucházíme se o ně dle jasných pravidel, ne mocí silnějšího.

Toulcův dvůr

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
va

vaber

16.4.2026 09:26
Ony ty neziskovky mají nějaké speciální znalosti pro získání grantu, které jiné organizace nemají ? Proč naziskovky nají patent na tyto granty ,proč ne jiné organizace. Jaké užitečné granty, tedy projeky, pro stát neziskovky vytvořily . Měly by se pochlubit i široké veřejnosti ,aby i plebs věděl za co stát neziskovkám platí.
My se jen dozvídáme jak něco blokují,lezou na komíny atd. Já žil v představě ,ze to dělají z čírého nadšení pro ochranu přírody a nyní vidíme že vše je nějak financováno a dokonce i státem.
LB

Lukas B.

16.4.2026 11:20 Reaguje na vaber
neziskovky mají režii a lidé pracující v neziskovkách pobírají mzdu. to je úplně v pořádku. samozřejmě je nasnadě, jestli tu samou "outsourcovanou službu pro stát" by nemohla dělat i úplně normální ziskovka, která by to (možná) dokázala levněji a lépe a nemusela by předstírat neziskovost s vyváděním zisku přes (například) režijní náklady typu nájmů.
