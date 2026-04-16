Toulcův dvůr: Kdo skutečně rozhoduje o grantech? Kupuje si stát od neziskovek loajalitu, nebo platí odborné služby?
16.4.2026 | Toulcův dvůr |
Ne kvůli dopadu.
Ale kvůli rozhodnutí jednotlivce na vysoké úřednické pozici a někdy dokonce s nálepkami, které do odborné debaty vůbec nepatří. To je problém nejen pro tuto organizaci, ale pro důvěru veřejnosti v celý systém.
Jak má grantové řízení fungovat?Granty nejsou dárky. Granty jsou nástroj státu, jak naplňovat své vlastní strategie — například v oblasti životního prostředí, vzdělávání nebo sociálních služeb.
A proto:
• stát definuje priority ve strategických dokumentech,
• vypíše výzvu s jasnými pravidly,
• odborníci z neziskové organizace připraví projekt,
• nezávislí experti projekty hodnotí podle předem známých kritérií.
Co se děje, když odborné hodnocení nestačí?Pokud může být projekt, který získal vysoké expertní skóre, zastaven na základě subjektivního (třeba i politického) rozhodnutí, vzniká zásadní otázka:
K čemu je odborné hodnocení, pokud nemá váhu?
Jak má veřejnost věřit, že o veřejných prostředcích se rozhoduje férově a předvídatelně?
Transparentnost není luxus, je to pojistka systému a zároveň ochrana všech, kdo pracují poctivě a podle pravidel.
Proč na tom záleží i nám?Neziskové organizace nejsou konkurenty státu. Jsou jeho partnery tam, kde stát nemá kapacity nebo specializaci. A granty nejsou odměnou za loajalitu, ale platbou za odbornou práci, která pomáhá naplňovat veřejné zájmy.
Když se pravidla mění podle nálady, ztrácí důvěru všichni — stát, veřejnost i organizace, které dělají svou práci profesionálně a transparentně.
O granty soutěžíme a ucházíme se o ně dle jasných pravidel, ne mocí silnějšího.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu.
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.
Všechny komentáře (2)
va
vaber16.4.2026 09:26
Ony ty neziskovky mají nějaké speciální znalosti pro získání grantu, které jiné organizace nemají ? Proč naziskovky nají patent na tyto granty ,proč ne jiné organizace. Jaké užitečné granty, tedy projeky, pro stát neziskovky vytvořily . Měly by se pochlubit i široké veřejnosti ,aby i plebs věděl za co stát neziskovkám platí.Odpovědět
My se jen dozvídáme jak něco blokují,lezou na komíny atd. Já žil v představě ,ze to dělají z čírého nadšení pro ochranu přírody a nyní vidíme že vše je nějak financováno a dokonce i státem.
LB
Lukas B.16.4.2026 11:20 Reaguje na vaber
neziskovky mají režii a lidé pracující v neziskovkách pobírají mzdu. to je úplně v pořádku. samozřejmě je nasnadě, jestli tu samou "outsourcovanou službu pro stát" by nemohla dělat i úplně normální ziskovka, která by to (možná) dokázala levněji a lépe a nemusela by předstírat neziskovost s vyváděním zisku přes (například) režijní náklady typu nájmů.Odpovědět