Toulcův dvůr: Skutečné politické neziskovky? Mají je samy strany a platíme je z daní

20.4.2026 | Toulcův dvůr |
Konference EVVO. Bez nevládních organizací by nestály konference o ekovýchově za mnoho. Ilustrační snímek.
Zdroj | Toulcův dvůr
S termínem „politické neziskovky“ se v poslední dobou setkáváme úplně všude. Pravdou ale je, že tento pojem není v českém právu nikde definován a každý si pod ním může představit v podstatě cokoli. Obvykle slouží jako nálepka, když se to někomu hodí do krámu.
 
Pojďme se na to podívat podrobněji.

Kdo jsou ty „skutečné“ politické neziskovky?

Když se na to podíváme přesněji, skutečnými „politickými neziskovkami“ jsou ve skutečnosti politické strany a jejich stranické instituty, tedy think-tanky. Právě ty mají politickou činnost přímo ve svém poslání. Jsou úzce spjaty s politickými stranami, které je zakládají pro výzkum, vzdělávání a tvorbu strategií.

Jedná se například o Institut pro politiku a společnost (ANO), Institut pro pravicovou politiku (ODS) nebo iSTAR (SPD).

Tyto instituty jsou financovány přímo ze státního rozpočtu (dostávají 10 % z příspěvku na činnost dané strany).

Jaká je role nevládních organizací (NNO)

Běžná neziskovka (NNO) je definována tím, že není přímo ani nepřímo kontrolována státem nebo orgánem územní samosprávy, a není založena či zřízena za účelem dosahování zisku. Právě proto, že stojí mimo státní aparát, mohou NNO fungovat jako tzv. watchdog neboli „hlídací pes“. Velmi podobně jako nezávislá média. Některé organizace (např. Transparency International nebo Hlídač státu) v souladu se svým posláním monitorují korupci, hlídají veřejné zakázky a otevírají společenská témata.

A tady jsme u jádra pudla, proč to politikům a vládám vadí!

Watchdogové organizace zvyšují transparentnost a nutí politiky k odpovědnosti. Jsou totiž součástí emancipované politiky zdola. Nepotřebují moc ani funkce, aby upozorňovaly na problémy, které by jinak zůstaly pod povrchem. Stejně jako média mohou být nepohodlné, protože připomínají, že politika není jen to, co dělá vláda, ale i to, co se odehrává ve společnosti. Pro každou vládu je zkrátka nekomfortní, když jí někdo „zdola“ vidí pod prsty.

Politika je věcí všech občanů, nejen těch v oblecích a nezávislé neziskovky do ní patří!

Toulcův dvůr

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

