Vojtěch Zelenka: Chystaná FVE na Hliníku neodpovídá dobrému příkladu komunitní energetiky

Jiří Svoboda 2.2.2023 09:26

Myslím si, že každý projekt by měl generovat zisk a ten se rozdělí mezi majitele. Důležité je, aby se každý občan mohl na projektu finančně podílet. Toto byste měl pohlídat.



Jinak mi pořád není jasné, jak bude technicky proveden rozvod vyrobené elektřiny a její rozúčtovávání v rámci komunity. Pokud to víte, rád bych se to od Vás dověděl. Mám obavu, že na tuto otázku nikdo nezná smysluplnou odpověď.

