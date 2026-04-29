WWF: Slavíme 65 let od založení. U zrodu WWF stál nápad uprchlíka z Československa
Klíčovým momentem, který zahájil historii WWF, bylo podepsání Manifestu z Morges ve stejnojmenném švýcarském městě, ke kterému došlo 29. dubna 1961. Mezi osobnostmi, které na samém začátku podpořily vznik WWF, byl také britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough, dlouholetý podporovatel ochrany přírody a přítel některých zakládajících členů. První kancelář WWF pak vznikla ve Švýcarsku 11. září 1961, následovala ji pak v listopadu pobočka ve Velké Británii.
„Příběh založení WWF ukazuje, že jeden dobrý nápad může mít globální dopad. Za 65 let jsme ušli obrovský kus cesty, ale výzvy, kterým dnes čelíme – klimatická změna, úbytek biodiverzity nebo degradace krajiny – ukazují, že naše práce je důležitější než kdy dřív,“ říká Lenka Fryčová, ředitelka WWF Česko.
Logo WWF — černobílá panda — se stalo jedním z nejznámějších symbolů ochrany přírody na světě. Vzniklo podle tehdejší hvězdy londýnské zoo – pandy Chi Chi. Panda byla zvolena nejen jako ikonický ohrožený druh, ale i pro silnou vizuální přitažlivost. Roli hrál i fakt, že jednoduché černobílé logo bylo levnější na tisk a organizace chtěla od samého začátku své finance využívat primárně na ochranu přírody.
Dnes organizace WWF působí ve více než 100 zemích. V průběhu let sehrála klíčovou roli v ochraně ohrožených druhů a přírodních stanovišť i při prosazování systémových změn v oblasti klimatu a udržitelného hospodaření. V Česku vznikla plnohodnotná kancelář WWF až v minulém roce. Věnuje se především ochraně a obnově řek, obnově populace vyhynulého jesetera nebo spolupráci s firmami a se zemědělci na obnově krajiny.
Jubileum si letos připomíná nejen WWF, ale i David Attenborough. Své 100. narozeniny oslaví 8. května a lidé v Česku mu mohou už teď prostřednictvím webových stránek WWF poslat své blahopřání a poděkování za jeho celoživotní práci pro přírodu.
reklama