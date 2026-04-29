https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/wwf-cesko-slavime-65-let-od-zalozeni.u-zrodu-wwf-stal-napad-uprchlika-z-ceskoslovenska
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

WWF: Slavíme 65 let od založení. U zrodu WWF stál nápad uprchlíka z Československa

29.4.2026 | WWF |
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | S. / Flickr
Od vzniku Světového fondu na ochranu přírody - WWF - uplyne ve středu 29. dubna 65 let. Největší environmentální organizace na světě vznikla v roce 1961 z iniciativy skupiny vědců, ochranářů a veřejně známých osobností pocházejících především z Velké Británie. Méně se ví, že založení WWF má i výraznou československou stopu.
 
Klíčovou roli sehrál Viktor Stolan, československý uprchlík žijící ve Velké Británii, který byl otřesen ze čtení o úbytku přírody v Africe. Přišel s myšlenkou vytvořit mezinárodní fond na podporu ochrany přírody. Jeho nápad pomohl nastartovat vznik organizace, která dnes působí ve více než 100 zemích světa.

Klíčovým momentem, který zahájil historii WWF, bylo podepsání Manifestu z Morges ve stejnojmenném švýcarském městě, ke kterému došlo 29. dubna 1961. Mezi osobnostmi, které na samém začátku podpořily vznik WWF, byl také britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough, dlouholetý podporovatel ochrany přírody a přítel některých zakládajících členů. První kancelář WWF pak vznikla ve Švýcarsku 11. září 1961, následovala ji pak v listopadu pobočka ve Velké Británii.

„Příběh založení WWF ukazuje, že jeden dobrý nápad může mít globální dopad. Za 65 let jsme ušli obrovský kus cesty, ale výzvy, kterým dnes čelíme – klimatická změna, úbytek biodiverzity nebo degradace krajiny – ukazují, že naše práce je důležitější než kdy dřív,“ říká Lenka Fryčová, ředitelka WWF Česko.

Logo WWF — černobílá panda — se stalo jedním z nejznámějších symbolů ochrany přírody na světě. Vzniklo podle tehdejší hvězdy londýnské zoo – pandy Chi Chi. Panda byla zvolena nejen jako ikonický ohrožený druh, ale i pro silnou vizuální přitažlivost. Roli hrál i fakt, že jednoduché černobílé logo bylo levnější na tisk a organizace chtěla od samého začátku své finance využívat primárně na ochranu přírody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petteri Hautamaa / WWF Finland

Dnes organizace WWF působí ve více než 100 zemích. V průběhu let sehrála klíčovou roli v ochraně ohrožených druhů a přírodních stanovišť i při prosazování systémových změn v oblasti klimatu a udržitelného hospodaření. V Česku vznikla plnohodnotná kancelář WWF až v minulém roce. Věnuje se především ochraně a obnově řek, obnově populace vyhynulého jesetera nebo spolupráci s firmami a se zemědělci na obnově krajiny.

Jubileum si letos připomíná nejen WWF, ale i David Attenborough. Své 100. narozeniny oslaví 8. května a lidé v Česku mu mohou už teď prostřednictvím webových stránek WWF poslat své blahopřání a poděkování za jeho celoživotní práci pro přírodu.

reklama
 
WWF

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist