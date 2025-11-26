Zelený kruh: Motoristé na MŽP? Hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody
Namísto instituce, která má ze zákona hájit veřejný zájem na zdravém prostředí, bychom zde měli vedení, které tento veřejný zájem systematicky podřizuje partikulárním ekonomickým a dopravním požadavkům, což je v právním státě neakceptovatelné.
Je zcela zásadní si uvědomit, že Ministerstvo životního prostředí nespravuje pouze národní parky, ale drží v rukou klíčové nástroje pro ochranu zdraví obyvatel před průmyslovým znečištěním a toxickými sloučeninami. Odbory, které mají na starosti regulaci nebezpečných látek a prevenci havárií, by se dostaly pod kontrolu politické síly, jež dlouhodobě prosazuje bezbřehou deregulaci. Hrozí tak reálné riziko, že stát rezignuje na svou kontrolní roli a přestane efektivně chránit populaci před karcinogeny a dalšími škodlivými látkami.
Takový posun by znamenal přímé ohrožení kvality života v České republice, neboť by agenda ochrany zdraví byla podřízena ideologii, která environmentální rizika bagatelizuje.
Považujeme za skandální, aby takto vlivný a odborně náročný resort připadl nejmenší koaliční straně, která reprezentuje úzkou skupinu voličů lhostejných k udržitelnosti a stavu naší krajiny. Strana Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňuje autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignoruje data o klimatické krizi a racionální pohled na svět nahrazuje populistickými mýty.
Odevzdání klíčového ministerstva do rukou lidí, kteří popírají základní vědecké poznatky, by bylo nejen výsměchem odborné veřejnosti, ale především hazardem s budoucností naší země a jejím postavením v civilizovaném světě.
