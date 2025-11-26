https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleny-kruh-motoriste-na-mzp-hazard-se-zdravim-lidi-a-demontaz-ochrany-prirody
Zelený kruh: Motoristé na MŽP? Hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody

26.11.2025 | Zelený kruh |
Foto | Marek Musil / Wikimedia Commons
Asociace Zelený kruh s velkým znepokojením přijala informaci o možném obsazení postu ministra životního prostředí zástupcem strany Motoristé sobě.
 
Tento krok považujeme za přímé popření smyslu kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., který tomuto resortu ukládá povinnost být vrchním garantem ochrany přírody, krajiny a přirozené akumulace vod. Svěřit úřad subjektu, jehož program je postaven na upřednostňování individuální automobilové dopravy na úkor ekologické stability, fakticky znamená demontáž zákonem stanovené ochrany všech složek životního prostředí.

Namísto instituce, která má ze zákona hájit veřejný zájem na zdravém prostředí, bychom zde měli vedení, které tento veřejný zájem systematicky podřizuje partikulárním ekonomickým a dopravním požadavkům, což je v právním státě neakceptovatelné.

Je zcela zásadní si uvědomit, že Ministerstvo životního prostředí nespravuje pouze národní parky, ale drží v rukou klíčové nástroje pro ochranu zdraví obyvatel před průmyslovým znečištěním a toxickými sloučeninami. Odbory, které mají na starosti regulaci nebezpečných látek a prevenci havárií, by se dostaly pod kontrolu politické síly, jež dlouhodobě prosazuje bezbřehou deregulaci. Hrozí tak reálné riziko, že stát rezignuje na svou kontrolní roli a přestane efektivně chránit populaci před karcinogeny a dalšími škodlivými látkami.

Takový posun by znamenal přímé ohrožení kvality života v České republice, neboť by agenda ochrany zdraví byla podřízena ideologii, která environmentální rizika bagatelizuje.

Považujeme za skandální, aby takto vlivný a odborně náročný resort připadl nejmenší koaliční straně, která reprezentuje úzkou skupinu voličů lhostejných k udržitelnosti a stavu naší krajiny. Strana Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňuje autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignoruje data o klimatické krizi a racionální pohled na svět nahrazuje populistickými mýty.

Odevzdání klíčového ministerstva do rukou lidí, kteří popírají základní vědecké poznatky, by bylo nejen výsměchem odborné veřejnosti, ale především hazardem s budoucností naší země a jejím postavením v civilizovaném světě.

Zelený kruh

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

