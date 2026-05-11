Zelený kruh: Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi

11.5.2026 | Zelený kruh |
Premiér Andrej Babiš, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Vláda.cz
Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás jménem organizací sdružených v asociaci Zelený kruh, neboť rétorika, kterou v posledních týdnech používají představitelé Motoristů vůči nevládnímu sektoru a státním úředníkům, překračuje hranice přijatelné v demokratickém státě.
 
Místopředseda vlády Petr Macinka opakovaně mluví o „zelených teroristech" a „organizovaném zločinu" a Hnutí DUHA pro ČTK označil za „teroristickou organizaci". Filip Turek nazval úředníky státních institucí „parazity", „chátrou" a „škodnou", kterou Motoristé „postupně deratizují". Sám jste výroky vládního zmocněnce Filipa Turka o úřednících jako „parazitech, které je třeba deratizovat", označil za nepřijatelné. Obdobně reagovala i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová, která sama jako státní úřednice léta působila, nebo ministr školství Robert Plaga. Místopředseda vlády Macinka však hodlá v útocích pokračovat.

Když jsme Vás na podzim 2025 upozorňovali na rizika spojená s tím, že za resort MŽP budou odpovídat Motoristé, reagoval jste ujištěním, že budete na jejich fungování dohlížet a v případě potřeby jej korigovat. Realita je však taková, že útoky na ekologické organizace jsou na denním pořádku.

Vládní zmocněnec Filip Turek v televizní debatě 26. dubna 2026 obvinil Hnutí DUHA z toho, že „blokovalo výstavbu přehrady a potom tam zemřeli lidé při povodních". Toto tvrzení je nepravdivé.

Vláda o stavbě vodního díla Nové Heřminovy rozhodla už v roce 2008. Územní řízení, v němž se nevládní organizace mohly k projektu v souladu se zákonem vyjádřit, bylo zahájeno až v roce 2021 — třináct let po vládním rozhodnutí. Hnutí DUHA navíc od roku 2005 navrhuje levnější a rychlejší řešení protipovodňové ochrany Krnova, Opavy a dalších obcí, které stát opakovaně odmítl prověřit. Konstruovat ze zákonných připomínek spoluvinu na obětech povodně 2024 je účelové a v právním státě nepřípustné. Obvinění z blokování staveb zaznělo v téže debatě i vůči Arnice, která 25 let pomáhá místním komunitám a obcím při jednání s úřady o stavebních záměrech.

Ministr životního prostředí Igor Červený zase tvrdě útočí na spolky, které nepovažují jadernou energetiku za nejlepší řešení transformace naší energetiky a chtěl by je „vymýtit jako zlo”. Občanské iniciativy přitom pouze uplatňují připomínky k plánované stavbě ve správních řízeních — jde tedy o zákonem chráněný procesní krok.

Výše uvedená rétorika neohrožuje pouze ekologické organizace. Pokud lze kritický pohled na jedno z mnoha průmyslových odvětví označit za zločin a účast na veřejné debatě za terorismus, otevírají se dveře k plošnému zastrašování kohokoli, kdo zastává jiný názor — sociálních a lidskoprávních organizací, spolků zastupujících zájmy žen, dětí, seniorů, menšin či pacientů, organizací v oblasti vzdělávání, kultury i humanitární pomoci, ale také starostů, obecních zastupitelů, úředníků veřejné správy.

Ve svých vystoupeních ujišťujete občany, že Vaše vláda je tu pro to, aby zlepšovala životy lidí. Opakovaně jste uvedl, že členové vlády jsou zaměstnanci občanů a že vláda má konkrétní řešení pro konkrétní problémy. Ve veřejném prostoru však dominuje slovní agresivita zástupců Motoristů.

Vážený pane premiére, žádáme Vás proto, abyste vyvodil z opakovaného používání nevhodného slovníku důsledky a zajistil, aby se tyto útoky neopakovaly.

S úctou

Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu
Barbora Bartušková Večlová, ředitelka Svobody zvířat
Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR
Karolína Brabcová, členka výkonné rady Arniky
Rozárie Haškovcová, environmentální influencerka
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA
Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické

Zelený kruh

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Radek Čuda

11.5.2026 14:06
"Výše uvedená rétorika neohrožuje pouze ekologické organizace."

Výše uvedené rétorika je dnes ve veřejném prostoru pomalu standardem ... a to ze všech stran ... takže ZK pláče sice hezky, ale tak trochu na špatném hrobě.

A vůbec, můžete si za to sami, tak dlouho jste nadávali na Brabce, až ho to přestalo bavit, spokojeně si hejtmanuje v Aussigu a vy máte smůlu ... a Červeného s Turkem;-).
MU

Michal Uhrovič

11.5.2026 14:23 Reaguje na Radek Čuda
Takže souhlasíte se šířením nenávisti ve společnosti a pravděpodobně se toho i účastníte.
Věřte, doplatíte na to i Vy.
Radek Čuda

11.5.2026 14:33 Reaguje na Michal Uhrovič
Tedy pokud vám z uvedeného vyšlo to, co jste napsal, tak potěš koště.

Mělo vám z toho vyjít, že popsané je špatně, ale ve všech případech a že zrovna Turek s Macinkou v tom nejedou sami. A že mne dost nebaví, když někdo u jedněch něco kritizuje, a u
jiných to taktně přehlíží.

A o tom, jak se podílím na "šíření nenávisti ve společnosti" se trochu rozepište, já se o sobě rád něco dozvím;-). Můžete začít s uvedením nějakých příkladů zde z diskuzí;-)
