Zelený kruh: Stavební úřady přírodu neochrání
„Netransparentní vznik návrhu je u takto důležitého a obsáhlého návrhu velký problém. Novela neprošla řádným připomínkovým řízením a zásadním způsobem oslabuje koncepci ochrany přírody, krajiny a zemědělské půdy – z celkových 42 změněných zákonů se jich 15 bezprostředně týká životního prostředí. Podle návrhu má o zásazích do životního prostředí rozhodovat stavební úřad bez odborných podkladů od nezávislých expertů pracujících v orgánech k tomu zřízených. Stavební úřad se přitom má řídit zákonem, ve kterém je hned na začátku uvedeno, že výstavba má téměř vždy přednost," říká ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská.
„Novela nového stavebního zákona byla předložena bez informace, kdo ji připravil a za čí peníze. V rozporu se zákonem o regulaci lobbování i principy transparentní přípravy zákonů chybí informace, kdo obsah návrhu ovlivnil. Předkladatelé musí podle zákona tyto informace zveřejnit. Hrozí totiž, že se znovu – stejně jako u první verze nového stavebního zákona – dozvíme, že si ji připravili sami developeři. Tomu napovídá obsah novely – masivní deregulace výstavby na úkor ochrany přírody, památek i práv vlastníků. Nejvíce na to doplatí příroda a běžní lidé,” varuje Anna Vinklárková z Arniky.
Veřejný zájem na zdravém životním prostředí má být odsunut na samý okraj kritérií, podle kterých se bude rozhodovat. Ze zákona má například zmizet ochrana nezastavěného území. Ta chrání biodiverzitu, umožňují volný pohyb živočichů v krajině a plní klíčové ekosystémové funkce – vsakování vody, ochranu půdy před erozí i před přehříváním. Rozvolňuje se také ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. Občané i úřady budou mít velmi málo času na připomínkování změn v územním plánu.
Celá novela je postavena tak, aby výstavba postupovala na úkor práv sousedů a celospolečenských veřejných zájmů. Podle důvodové zprávy má být povolování staveb rychlé a flexibilní. Stát ale dosud délku povolování vůbec neměří – a neví tedy, kde a proč vlastně dochází k prodlevám.
„Proč vlastně úřady dosud nezjišťují , jak dlouho povolování skutečně trvá? Důvodů bude víc. Možná by se ukázalo, že někteří investoři předkládají nekvalitní projekty, které jim úřady musí vracet k dopracování. Možná by vyšlo najevo, že úřadům chybí kvalifikovaní zaměstnanci. Nebo že územní plány jsou tak vágní, že ani úředník, ani stavebník vlastně neví, co se kde smí postavit – a vzniká nekonečný prostor pro spory. Jedno je ale jisté: příběh o pomalém povolování živený absencí relevantních dat žije dál," dodává Kolínská.
Zelený kruh proto apeluje na poslance, aby záměr podrobili řádnému připomínkovému řízení ze strany ministerstev, zajistili stanovisko Legislativní rady vlády, nechali zpracovat analýzu dopadů navrhovaných změn včetně finančních nákladů a doplnili údaje v souladu se zákonem o regulaci lobbování.
