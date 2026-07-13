Zuzana Veverková: Jak nám dezoláti s píšťalkami ukončili panelovou diskuzi o větrných elektrárnách ještě před jejím začátkem
Jenže už před samotnou akcí se na sociálních sítích začaly projevovat osoby a iniciativy, které ostře vystupují proti akceleračním oblastem, a vyzývaly k protestům a narušení průběhu chystané akce. A tak se i nakonec opravdu stalo.
Ve čtvrtečním odpoledni do malého sálu kyjovského kulturního domu přišlo nejdříve několik desítek osob, které v poklidu vyčkávaly na začátek diskuze. Těsně před pátou hodinou do sálu vešla skupina asi dvaceti lidí, kteří se před tím shromáždili před kulturním domem a podle svědků se hlasitě navzájem motivovali a domlouvali.
Během úvodního přivítání ještě byla atmosféra klidná, ale sotva dostala slovo první přednášející, RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, začali členové skupiny hlasitě vykřikovat, překřikovali moderátorku akce, a dokonce pískali na píšťalky.
Organizátoři se snažili tyto odpůrce přesvědčit, aby se zklidnili a aby panelová diskuze mohla začít avizovanými krátkými prezentacemi panelistů. S výkřiky a nadávkami však odpůrci tyto snahy organizátorů přehlušovali, a nakonec musela zasáhnout městská policie. Ani přítomnost hlídky však rozvášněné odpůrce nepřivedla ke slušnému chování, a tak organizátoři akci zrušili dříve, než samotná panelová diskuze začala.
Něco takového Kyjov ještě nikdy nezažil. Ukázalo se, jak jsou tito lidé organizovaní – někteří přijeli až z Vysočiny, a je opravdu velkou otázkou, kdo je koordinuje, instruuje a financuje. Mnoho skupin odpůrců má na sociálních sítích stejnou grafiku, úpravu a obsah textů, dokonce mají stejná loga a stejně strukturované názvy. Je jasné, že jsme narazili na velmi dobře organizované dezoláty. Ale to naši snahu o otevření debaty samozřejmě neovlivní, i nadále budeme usilovat o přinášení odborných informací a praktických zkušeností z oblasti obnovitelných zdrojů energie do našeho regionu.
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