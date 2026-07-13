https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zuzana-veverkova-jak-nam-dezolati-s-pistalkami-ukoncili-panelovou-diskuzi-o-vetrnych-elektrarnach-jeste-pred-jejim-zacatkem
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Zuzana Veverková: Jak nám dezoláti s píšťalkami ukončili panelovou diskuzi o větrných elektrárnách ještě před jejím začátkem

13.7.2026 | Zuzana Veverková |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Veverková
Měsíc pečlivých příprav týmu organizátorů a šesti odborníků přišel během několika minut vniveč. Lokálně působící organizace Český svaz ochránců přírody Kyjov připravila na čtvrteční odpoledne v Kyjově na kulturním domě panelovou diskuzi na téma větrných elektráren. S podobnými akcemi má tato organizace bohaté zkušenosti, ročně pořádá okolo desíti různých besed, seminářů či přednášek na širokou paletu témat z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Na Kyjovsku dosud žádná veřejná debata o větrné energii neproběhla a mezi místními obyvateli je přitom o informace zájem.
 
Od května se mi ozývají nejrůznější lidé a ptají se na můj názor na větrníky, což ukazuje velkou poptávku po informacích. A protože jsme v ČSOP Kyjov zvyklí otevírat různá témata formou veřejných besed, rozhodli jsme se připravit panelovou diskuzi s odborníky, kteří se udržitelnému rozvoji, obnovitelným zdrojům energie a větrným elektrárnám profesně věnují několik desítek let.

Jenže už před samotnou akcí se na sociálních sítích začaly projevovat osoby a iniciativy, které ostře vystupují proti akceleračním oblastem, a vyzývaly k protestům a narušení průběhu chystané akce. A tak se i nakonec opravdu stalo.

Ve čtvrtečním odpoledni do malého sálu kyjovského kulturního domu přišlo nejdříve několik desítek osob, které v poklidu vyčkávaly na začátek diskuze. Těsně před pátou hodinou do sálu vešla skupina asi dvaceti lidí, kteří se před tím shromáždili před kulturním domem a podle svědků se hlasitě navzájem motivovali a domlouvali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Veverková

Během úvodního přivítání ještě byla atmosféra klidná, ale sotva dostala slovo první přednášející, RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, začali členové skupiny hlasitě vykřikovat, překřikovali moderátorku akce, a dokonce pískali na píšťalky.

Organizátoři se snažili tyto odpůrce přesvědčit, aby se zklidnili a aby panelová diskuze mohla začít avizovanými krátkými prezentacemi panelistů. S výkřiky a nadávkami však odpůrci tyto snahy organizátorů přehlušovali, a nakonec musela zasáhnout městská policie. Ani přítomnost hlídky však rozvášněné odpůrce nepřivedla ke slušnému chování, a tak organizátoři akci zrušili dříve, než samotná panelová diskuze začala.

Něco takového Kyjov ještě nikdy nezažil. Ukázalo se, jak jsou tito lidé organizovaní – někteří přijeli až z Vysočiny, a je opravdu velkou otázkou, kdo je koordinuje, instruuje a financuje. Mnoho skupin odpůrců má na sociálních sítích stejnou grafiku, úpravu a obsah textů, dokonce mají stejná loga a stejně strukturované názvy. Je jasné, že jsme narazili na velmi dobře organizované dezoláty. Ale to naši snahu o otevření debaty samozřejmě neovlivní, i nadále budeme usilovat o přinášení odborných informací a praktických zkušeností z oblasti obnovitelných zdrojů energie do našeho regionu.

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foto - Veverková Zuzana
Zuzana Veverková
Autorka je členka petičního výboru iniciativy Živý les pro živý region, bioložka a předsedkyně ČSOP Kyjov.

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