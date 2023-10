Zuzana Veverková: Masakr motorovou pilou ve Ždánickém lese

Foto | Majda Slámová / Greenpeace Z cenných bučin na hřebeni Ždánického lesa zbyly paseky s několika málo výstavky.

Iniciativa Živý les pro živý region vznikla letos na jaře jako reakce na plošnou těžbu listnatých lesů jihovýchodní Moravy. Sdružuje osoby, kterým není lhostejný stav lesů a způsob jejich obhospodařování. Plošnou těžbu zdravých lesů vnímáme jako ohrožení ekologické a ekonomické stability našeho regionu – lesy zachytávají vodu, ochlazují klima, brzdí extrémní jevy, jako jsou přívalové deště či silný vítr, poskytují dřevo, jsou místem pro volnočasové aktivity, představují potenciál pro turistický ruch, jsou zdrojem jedinečné biodiverzity neboli přírodního bohatství.Problém je nejvíce patrný v severovýchodní části Ždánického lesa, kde donedávna byly rozlehlé bučiny s příměsí dubů, habrů, lip a modřínů. V lese rostly také stromy s odhadovaným stářím 200 let. Před 3 lety došlo k reorganizaci Lesů ČR, s. p., a správcem území se stal Lesní závod Židlochovice. Ten přistoupil k razantnímu kácení těchto porostů, které odůvodňuje takzvanou obnovou.

Všude, kde probíhá obnova, tedy plošné kácení zdravých a stabilních listnatých porostů, došlo k negativnímu zásahu do výše uvedených hodnot a funkcí lesa. Obnova do stejně vzrostlého lesa bude trvat minimálně sto let a bude vyžadovat práci nejméně tří generací lesníků.

Foto | Majda Slámová / Greenpeace Na mnoha místech zůstaly ohromné hromady klád ležet ladem až do současnosti.

Navíc je tato obnova mimořádně riziková kvůli narůstajícím dopadům klimatické změny. Náš region je jimi velmi silně ovlivněný, je tu mnohem více horko a sucho, než bylo v době, kdy se současné porosty zakládaly. Roční úhrn je cca 500 mm srážek, což je pod republikovým průměrem a dostupnost vody bude nadále klesat.

Kvůli změně klimatu dochází k posunu vegetačních stupňů, to znamená, že buk bude postupně ubývat a bude přibývat dub a další perspektivnější druhy. Současná obnova však vede k masivnímu nárůstu mladých bukových porostů, které zde často vytváří monokulturu.

Obnovené porosty jsou stejnověké, mají stejnou strukturu a převažuje v nich buk. Takový porost je velmi nestabilní a může se plošně rozpadnout tak, jako byl plošně založen. Příkladem území, kde již tento problém vyvstal, je Slovensko, kde vloni kvůli suchu začaly usychat mladé bučiny.

Díky přítomnosti velmi starých buků – až 200 let - víme, že v době obnovy porostu nechávali naši předci mnohem víc vzrostlých stromů, než kolik jich zůstává na pasekách dnes. Porost byl mnohem pestřejší a stabilnější. Vytěžením starých stromů přicházíme o část historie a tyto stromy mají obrovskou přírodovědnou hodnotu.

Foto | Majda Slámová / Greenpeace Bývaly tu biologicky hodnotné porosty bučin, dnes tu jsou znehodnocené skládky dřeva.

Zásadní je fakt, že buky se přirozeně obnovují na malých plochách, nikoliv velkoplošným rozpadem jako např. některé jehličnaté porosty. Proces, kdy se vytěží velké plochy zdravého listnatého lesa, je absurdně nepřirozený zásah do lesního ekosystému. Proto nelze následné samovolné procesy považovat za skutečně přirozené a pro les prospěšné.

Cílem iniciativy je podpora šetrných, udržitelných a přírodě skutečně blízkých způsobů hospodaření, které propagují a v praxi provádí například lesníci sdružení v profesní organizaci Pro Silva Bohemica. Ideálem je postupný přechod do nepasečných metod hospodaření, tedy těch, které nevytváří velké paseky, ale stále zajišťují produkci dřeva. A druhým cílem je podpora biodiverzity, zde jde především o ochranu ekologicky cenných porostů, která u nás zásadně chybí.

Hlavním prostředkem iniciativy je petice, ve které petenti vyjadřují podporu našim cílům. A současně vedeme intenzivní debatu s širokou veřejností, lesníky, akademiky a také politiky o dalším směřování našich lesů.

