Zuzana Veverková: Setkání ve Ždánickém lese. Jak akce probíhala a co z ní vzešlo?

Foto | Karel Šimeček / Karel Šimeček / Živý les pro živý region Zleva Zuzana Veverková (Živý les pro živý region), ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr zemědělství Marek Výborný.

Iniciativa Živý les pro živý region pozval na návštěvu Ždánického lesa ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka. Ti pozvání přijali. Organizátorem akce se nakonec stalo MZe a Les ČR. Jak akce probíhala a co z ní vzešlo?Jednání proběhlo ve středu 6. prosince přímo ve Ždánickém lese. Setkání se zúčastnilo více než 30 osob z mnoha institucí (MZe, MŽP, LČR, AOPK, VÚKOZ, KEL ČZÚ, JMK a další). Pozvánku neobdržel žádný zástupce iniciativy, i když tématem akce bylo podle programu jednání se zástupci petičního výboru iniciativy Živý les pro živý region.

Proto se zástupci iniciativy jednání přece jen zúčastnili a přítomným předložili hlavní argumenty: příliš velký rozsah plošné těžby listnatých porostů v pramenné oblasti tří potoků (Snovídský potok, Soudný potok, Kloboučka), kde paseky mají rozlohu od 30 do 50 hektarů, chybějící mrtvé dřevo a habitatové stromy na těchto pasekách, dopad klimatických změn na náš region v podobě narůstající průměrné roční teploty (o 2 stupně Celsia od 60. let 20. století) a snižování dostupnosti vody, což dopadá také na les a je nutné změnit hospodaření i z tohoto důvodu. Zástupci iniciativy také připomněli proces vyhlašování Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. V letech 2010 až 2016 byl celý Ždánický les pro své vysoké přírodní hodnoty opakovaně navrhován jako EVL. Především kvůli odporu Ministerstva průmyslu a obchodu se ale nepovedlo tento proces dovést do zdárného konce.

Ze strany vedení Lesy ČR bylo řečeno, že rozsáhlé plošné těžby, které probíhaly až do konce března, jsou historickým způsobem hospodaření a nebudou v takovém rozsahu pokračovat. Také bylo přislíbeno, že dojde k vytvoření bezzásahových ploch, přibydou habitatové stromy, zvýší se podíl mrtvého dřeva a především dojde k podstatnému zjemnění způsobu hospodaření.

Ministrovi zemědělství @MarekVyborny a ministrovi životního prostředí @hladikpe jsme ukázali, jak hospodaříme ve Ždánickém lese.

Dohodli jsme se na monitoringu skutečně cenných porostů, ve kterých následně rozhodneme o nejlepším způsobu a režimu ochrany. pic.twitter.com/7HWLaEFTVI — Dalibor Šafařík (@SafarikDalibor) December 7, 2023

Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že závazek státu k územní ochraně vedoucí k podpoře biodiverzity je 30 % území ČR, z toho 10 % v režimu přísně chráněných území. Tento závazek ale není zatím ani zdaleka naplněn a Ždánický les by mohl být do tohoto procesu významněji zapojen.

Jednání se zúčastnili také starostka Ždánic a starosta Dambořic, který již tradičně vyjádřil nesouhlas s iniciativou a petiční akcí. Bohužel se jednání nezúčastnili starostové s opačným názorem, které organizátoři akce z řad MZe a Lesy ČR nepozvali.

Celkově bylo jednání konstruktivní, přineslo první společné setkání dotčených organizací na této úrovni a stalo se prvním krokem k postupnému naplnění dvou cílů iniciativy - rozvoji udržitelného lesního hospodaření a ochrany biodiverzity ve Ždánickém lese.

