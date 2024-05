Globální oteplování ovlivňuje kvalitu spánku divokých zvířat

Zdroj | ČZU Nejhůře na spánek divokých zvířat působí teplejší letní teploty, naopak lépe chladnější teploty nebo déšť.

Měnící se roční období a dramatické změny v povětrnostních podmínkách ovlivňují spánek divokých zvířat. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu , na kterém spolupracovali čeští vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze. Podle studie působí nejhůře na spánek divokých zvířat teplejší letní teploty, naopak lépe působí chladnější teploty nebo déšť. Nekvalitní spánek pak má vliv na celkové zdraví a pohodu zvířat.Z výzkumu vyplývá, že množství spánku, jeho efektivita a také kvalita jsou významně sníženy v teplejších a vlhkých dnech. Naopak chladnější teploty, stejně jako větší pokrytí sněhem nebo srážky, podporují zvýšení kvality spánku.

"Vzhledem k hlavní roli, kterou spánek hraje v celkovém zdraví, naše výsledky signalizují, že globální oteplování, a s ním spojený nárůst extrémních klimatických událostí, pravděpodobně negativně ovlivní spánek, a tím i zdraví divoké zvěře, zejména u nočních zvířat. To by se potenciálně mohlo vztahovat i na lidi," uvedla jedna z autorek studie Isabella Capellini z Královské univerzity v Belfastu. "Celkově naše výsledky naznačují, že jedinci, kteří konzistentně spí méně, nebo méně efektivně, pravděpodobně získají méně výhod ze spánku a mohou se u nich projevit dlouhodobé škodlivé účinky spánkové deprivace," řekla.

Vědci využili k pozorování divokých prasat a technologie zvané biologgery, které mají senzory a sbírají v terénu informace. "Je fascinující, jak pomocí nových technologií můžeme nepozorovaně sledovat detaily života divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Změny ve spánkovém rytmu jsou tak další potvrzenou změnou v chování divokých zvířat čelících intenzivnímu lidskému využívání krajiny a s tím souvisejících změn," řekl Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Podle univerzity je výzkum jedinečný, neboť obsahuje nejdelší a nepodrobnější analýzu divokých zvířat. Vědci pozorovali téměř 30 divokých prasat na dvou místech v České republice po dobu tří let. Na výzkumu se podíleli dále vědci z Královské univerzity v Belfastu a Univerzity Swansea ve Velké Británii. Výzkum publikoval vědecký časopis Proceedings of the Royal Society B.

Spánek patří k základním fyziologickým funkcím u zvířat i lidí. Mnohdy jedinci, kteří spí méně než průměr, mají tendenci k častějším neurologickým poruchám v pozdějším životě, uvedla ČZU.

