Injekce se speciální organickou směsí pomohou letitému dubu v Plzni k ozdravení

Dub patří k nejznámějším stromům v centru Plzně, správci městské zeleně ho dlouhodobě kontrolují. Letos v lednu ho spolu s vědci podrobili testům.

Půdní injekce se 100 litry speciální organické směsi aplikovali tento týden v Plzni odborníci ke 110 let starému dubu letnímu před Západočeským muzeem. Letitý, asi 18 metrů vysoký dub s obvodem kmene kolem dvou metrů, je delší dobu pod drobnohledem městských správců zeleně. Ošetření takzvanou půdní injektáží má stromu dodat živiny a mikroorganismy, které pomohou nastartovat ozdravný proces a prodlouží tak jeho život, řekl ČTK Richard Havelka z městské organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Dub patří k nejznámějším stromům v centru Plzně, správci městské zeleně ho dlouhodobě kontrolují. Letos v lednu ho spolu s vědci podrobili testům. "Zjistili jsme pomocí akustického tomografu, že má výraznou dutinu, proto jsme provedli obvodový řez, abychom zmenšili korunu, a teď jsme přistoupili k tomu, že zlepšíme obsah živin, aby se podpořil kořenový systém a strom zesílil," řekl Havelka.

Zařízením podobným sbíječce se do země kolem stromu vpravuje sypká směs složená z asi 30 složek. "Používáme směs, která je speciálně mixovaná pro ten daný druh dřeviny. V tomto případě jsme použili směs, která má větší podíl živin, protože předpokládáme, že tady je bude mít strom vyčerpané. Kromě toho tam dáváme mykorhyzní houby a bakterie, které by měly s kořenovým systémem navázat symbiotický vztah a pomoci mu lépe se vyrovnávat se stresujícími podmínkami, které tady rozhodně má a bude mít," řekl Michal Hausenblas z odborné firmy Groown. Ve směsi je také velké množství speciálně připraveného dřevěného uhlí, které umí absorbovat větší množství vody, takže při zalévání nebo dešti nasákne vodu a udrží ji pro strom déle, místo aby jen protekla. Ve směsi jsou také drcené porézní minerály, které udrží půdu provzdušněnou a usnadní tak růst drobnějších výživových kořenů. Celá směs se pak zalévá organickým vermikompostovým výluhem, což je pro strom rychlý zdroj přírodních živin.

Směs se vpraví kolem stromu ve 40 injekcích - do půdy kolem kmene i pod dlažbu v okolí. Strom totiž trpí tím, že mu dělníci v minulosti při pokládce dlažby zkrátili kořeny. Dlažba navíc ubrala dubu většinu plochy, kterou potřebuje k získávání živin. V normálních podmínkách by potřeboval celý prostor pod korunou, ten je ale teď víc než z poloviny zakrytý dlažbou. "Směsí zlepšíme vitalitu, strom zesílí a dokáže se lépe ubránit okolním vlivům, zpomalíme růst zhoubných organismů. Je to vlastně taková infuze," dodal Hausenblas.

Město podle náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Tolara (STAN) zatím testuje postup na jednom stromu. "Je to jeden z nejvýznamnějších stromů v centru města. Půdní injektáž je takový elixír mládí, aby nabral sílu a mohl prosperovat několik dalších let. Když se to osvědčí, máme i další stromy, kde bychom mohli pokračovat - v sadovém okruhu, památné stromy, například lípy v Křimicích, duby u Boleváku a podobně," řekl Tolar. Injektáž podle něj stála kolem 30.000 korun.

