Liberecký spolek hledá vhodné lokality pro výsadbu vzácného tisu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Coanri/Rita / Flickr.com K velkému úbytku tisu červeného v lesích nejen v české krajině, ale v celé Evropě, vedla v minulosti jeho těžba a takřka nulová výsadba. Nyní je známý spíše jako parková dřevina v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vzácný tis červený chce liberecký spolek Čmelák, který se jeho záchraně věnuje 23 let, letos začít sázet i do volné krajiny. Pro vysazení této dřeviny nyní hledá vhodná místa. ČTK o tom za spolek informovala Romana Prošková. Čmelák plánuje, že do dvou let vysadí v Libereckém kraji minimálně 1000 sazenic této zvláště chráněné dřeviny. Jde o projekt zhruba za dva miliony korun, desetinu nákladů pokryje dotace z ministerstva pro životní prostředí.

K velkému úbytku tisu červeného v lesích nejen v české krajině, ale v celé Evropě, vedla v minulosti jeho těžba a takřka nulová výsadba. Nyní je známý spíše jako parková dřevina v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů. "Původní tis je ale strom s kuželovitou až kulovitou korunou, dosahující výšky okolo 10 až 15 metrů a průměru kmene až jeden metr," uvedl Jiří Antl, který má ve spolku projekt na starosti.

Záchraně tisu se Čmelák věnuje už 23 let a do krajiny Jizerských hor vysadil dosud 644 tisů. Zatím všechny ale směřovaly do lesů, pro letošní podzim jsou v plánu první výsadby i do volné krajiny. "Zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70 až 120 letech, na volném prostranství na osluněném místě plodí již ve 20 až 30 letech. Toho chceme využít a přispět tak k zajištění dostatku semen v budoucnu. Nyní hledáme vlastníky pozemků ve volné krajině Libereckého kraje," uvedl Antl. Spolek uvítá, když se jim vlastnící ozvou sami, nejlépe na e-mail jiri.antl@cmelak.cz.

Tis je podle Antla rostlina dvoudomá a k plození tak potřebuje samčí i samičí strom. "Vzhledem k tomu, že pohlaví tisu lze rozeznat až v reprodukčním věku, nebude u vysazovaných sazenic jisté složení pohlaví jedinců. Z toho důvodu přistupujeme k výsadbě čtyř jedinců ve skupině, kde je již pravděpodobnost výskytu obou pohlaví 7:1," dodal Antl. Vysazené tisy by měly podle něj do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření této dřeviny do krajiny.

reklama