Mezinárodní den zdraví rostlin a proč je nebezpečné háďátko borovicové

12.5.2026 15:04 | PRAHA (Ekolist.cz) | ÚKZÚZ
Zdroj | ÚKZÚZ
U příležitosti Mezinárodního dne zdraví rostlin byla 12. května v Národním zemědělském muzeu v Praze zahájena osvětová kampaň #PlantHealth4Life, která upozorňuje na zásadní souvislost mezi zdravím rostlin a naším každodenním životem. Kampaň spouští Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).
 
Cílem akce bylo srozumitelně ukázat, proč je ochrana zdraví rostlin důležitá nejen pro zemědělství a lesy, ale i pro městskou zeleň, krajinu, ekonomiku a bezpečnost potravin. Návštěvníci měli možnost se setkat s odborníky ÚKZÚZ a seznámit se s tím, jak vypadá monitoring škodlivých organismů a jak se dá předejít jejich šíření.

„Zdraví rostlin není abstraktní pojem, ale ovlivňuje naše potraviny, lesy i zeleň ve městech. V rámci Mezinárodního dne zdraví rostlin v Praze ukážeme, jak vypadá práce rostlinolékařů v terénu i v laboratoři a proč je důležitá prevence. Vedle monitoringu škůdců v krajině věnujeme velkou pozornost také dovozům, i obyčejná paleta může být nositelem škodlivých organismů. Díky cíleným kontrolám a laboratorním testům dokážeme rizika eliminovat a chránit tak českou krajinu,“ uvádí Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ.

Škůdci a choroby pod lupou, kvíz i monitoring v praxi

Půldenní program nabídl školákům interaktivní ukázky práce rostlinolékařů. Návštěvníci si mohli prohlédnout škůdce a projevy chorob z bezprostřední blízkosti díky profesionálním lupám a mikroskopům. Součástí byly také praktické ukázky, jak se v terénu sledují škodlivé organismy, včetně představení speciálních lapáků a inspektorského vybavení. Vědomostní kvíz prověřil rozpoznávání dřevin, plodin, bylinek či koření.

Kontroly dřevěných obalů: prevence zavlékání škodlivých organismů

Významným rizikem pro zdraví ekosystémů je také mezinárodní obchod. Například i dřevěný obalový materiál (palety, výztuhy, klíny nebo bubny), který se využívá pro transport zboží všeho druhu, může skrývat nebezpečné organismy vázané na dřevo. Po případném zavlečení mohou škůdci i choroby způsobit vážné ekologické a hospodářské škody v lesích a městské zeleni. Dovozní kontroly a další kontroly po dovozu se zaměřují zejména na prevenci šíření škůdců dlouhodobě spojovaných s dřevěnými obaly, jako jsou například Monochamus spp., Anoplophora glabripennis nebo Aromia bungii, a samozřejmě také na vysoce rizikového původce vadnutí borovic – háďátko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus). Zvýšená pozornost je věnována dovozům z rizikových zemí s výskytem těchto organismů, mimo jiné z Číny a Indie.

Palety pod drobnohledem: ÚKZÚZ loni prověřil stovky zásilek

V roce 2025 provedl ÚKZÚZ několik stovek dovozních a dozorových kontrol zásilek pocházejících ze třetích zemí (tj. následných kontrol po proclení). U zásilek, které nesplnily podmínky pro dovoz, byla nařízena jejich likvidace. Součástí dohledu byly také laboratorní rozbory dováženého dřeva, odebráno bylo 61 vzorků dřeva k testování na výskyt háďátka borovicového. Tento karanténní škůdce nebyl zjištěn, v jednom případě však byla zaznamenána přítomnost příbuzného druhu Bursaphelenchus saudi. Jednalo se o první záchyt tohoto druhu na území České republiky.

Často probíhají kontroly zásilek ještě před proclením, buď samostatně, nebo ve spolupráci s Celní správou ČR. Celkově bylo realizováno několik stovek dovozních kontrol; například pouze z Německa bylo k prověření do České republiky odesláno 356 zásilek. V šesti případech bylo nařízeno úřední opatření spočívající ve zničení nevyhovujícího dřevěného obalového materiálu z důvodu rizika zavlečení škodlivých organismů.

Proč je háďátko borovicové tak sledované

Háďátko borovicové je drobná průsvitná hlístice (necelý milimetr), která se šíří zejména pasivně prostřednictvím přenašečů, především brouků z čeledi tesaříkovitých. Napadení se může projevovat mimo jiné vadnutím a změnou zbarvení jehlic v koruně, přičemž jehlice často neopadávají a zůstávají na větvičkách. V Evropě bylo poprvé potvrzeno v roce 1999 v Portugalsku, později se objevilo i ve Španělsku a na konci roku 2025 Francie oficiálně oznámila první výskyt v porostu. ÚKZÚZ proto každoročně provádí úřední průzkumy náchylných rostlin a kontroluje také kůru, dřevo a dřevěné obaly produkované či zpracovávané na území Česka.

Podle odborných studií bylo v Japonsku během 20. století v důsledku napadení háďátkem borovicovým zničeno 28 % rozlohy borových porostů. Kdyby se v Evropě neprováděla fytosanitární opatření proti šíření háďátka, odhaduje se, že kromě Portugalska by do roku 2030 byly napadeny jehličnaté porosty na celém území Španělska, v jižní části Francie a severozápadní části Itálie a ztráty na produkci dřeva by přesáhly celkem 20 miliard eur.

