Na více než 600 lokalitách v ČR probíhá monitoring tradičních zimovišť netopýrů a vrápenců
Pravidelný monitoring koordinuje Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). "Každoročně v lednu a únoru vyrážejí chiropterologové do terénu, aby zkontrolovali tradiční zimní úkryty. Hibernující netopýři jsou velmi zranitelní. Je důležité omezit jejich rušení na minimum, proto kontrola probíhá na každé z lokalit jen jednou za zimu," uvádí Tomáš Bartonička, ředitel ČESON a hlavní koordinátor monitoringu.
Odborníci prostor co nejrychleji prohlédnou, zaznamenají druhy a jejich počty a místo co nejdříve opustí. "Sčítání je velmi časově i fyzicky náročné, dnes nám ale občas zkrácení doby pobytu v podzemí umožňuje moderní technika. Na některých místech, kde jsme dříve dlouho stáli a počítali netopýry v mihotavém světle baterky, stačí nyní udělat několik fotografií a počty pak v klidu zapsat v teple domova," popisuje Tomáš Bartonička.
Vrápenec malý, netopýr velký, brvitý, černý či vodní. To jsou druhy, u kterých odborníci při tradičním monitoringu zimovišť zaznamenávají nejvyšší počty jedinců. Společenství zimních spáčů je však mnohem rozmanitější. V podzemí sčitatelé potkávají třeba roztomilého netopýra ušatého, který si své veliké boltce pro jistotu schovává pod křídla. Občas se zde objeví i některý vzácnější druh, jako je například netopýr velkouchý, poněkud tajuplný a málo prozkoumaný obyvatel lesů.
Svůj první letošní monitorovací víkend již absolvovala také Petra Schnitzerová z ČESON, a to v Týnčanském krasu na Sedlčansku: "Zdejší podzemí navštěvuji ve spolupráci s místním Speleoklubem Týnčany více než 25 let. Nachází se zde především tradiční zimoviště vrápenců malých, letos jsme jich zaznamenali rekordních 179. Kromě vrápence a dalších 7 druhů netopýrů, které zde zimují pravidelně každý rok, nás letos čekalo i jedno překvapení. Objevil se zde nový zimní host, netopýr brvitý. Jedná se o vůbec první záznam z této oblasti."
Všechny získané údaje o změnách početnosti, a také pravidelná každoroční kontrola celkového stavu podzemních lokalit, jsou velmi důležité pro účinnou ochranu jednotlivých druhů netopýrů a jejich úkrytů. I na tom se pracovníci a členové ČESON ve spolupráci s AOPK ČR a dalšími organizacemi průběžně aktivně podílí.
