Někdy je tím největším hrdinstvím neudělat vůbec nic
Příroda má své důvody, které v inkubátoru nenapravíme:
Rodiče vědí, co dělají
Často jsou to právě ptačí rodiče, kdo vajíčko nebo mládě z hnízda vykopne. Poznají nemoc, vývojovou vadu nebo vědí, že celou snůšku v daných podmínkách neuživí. I to je důležitá lekce nejen pro děti o tom, jak to v přírodě chodí.
Zastavený časVajíčko potřebuje ke svému vývoji velmi specifické podmínky, především stálou teplotu těla rodičů. Záchranné akce, byť ve výjimečných případech technologicky uskutečnitelné, nejsou z hlediska přírodních zákonitostí žádoucí. Umělý zásah do tohoto procesu by narušil přirozený výběr, který udržuje populace zdravé.
Kdy naše pomoc dává smysl?Zasahujeme tam, kde za zranění může člověk – ať už jde o nárazy do drátů, srážky s auty nebo mláďata, která ulovila domácí kočka. To jsou momenty, kdy vracíme dluh a napravujeme chyby, které jsme v krajině způsobili.
Nechte vajíčko v trávě – příroda si s ním poradí. Opuštěné vejce není ztracený život. V ekosystému poslouží jako vysoce výživná potrava pro někoho dalšího – od ježků až po užitečný hmyz. Tím se vrací zpět do koloběhu, ze kterého vzejde zase něco nového.
Pokud najdete zvíře v nouzi a nejste si jistí, zda pomoc potřebuje, vždy nám nejdříve zavolejte: +420 731 658 112.
Společně vyhodnotíme, zda je zásah nutný, nebo zda je nejlepším lékem klid a odchod z místa.
Děkujeme, že s námi chráníte přírodu s rozumem i pokorou k jejím pravidlům.
