Někdy je tím největším hrdinstvím neudělat vůbec nic

10.5.2026 04:49 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Macečková
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Pixabay
Zní to zvláštně? Do skrytých strategií přírody totiž často nevidíme - a tam, kde my někdy vidíme tragédii, sleduje příroda často jen své přirozené pokračování.
 
Každé jaro se naše záchranná stanice plní a telefony drnčí od rána do večera. Vaše ochota pomáhat nás těší, ale v rozumné ochraně přírody platí, že méně je někdy více. A letos se začínáme potýkat s fenoménem, který přírodní zákony zkrátka neobejdou: s pokusy o záchranu rozbitých nebo opuštěných vajíček.

Příroda má své důvody, které v inkubátoru nenapravíme:

Rodiče vědí, co dělají

Často jsou to právě ptačí rodiče, kdo vajíčko nebo mládě z hnízda vykopne. Poznají nemoc, vývojovou vadu nebo vědí, že celou snůšku v daných podmínkách neuživí. I to je důležitá lekce nejen pro děti o tom, jak to v přírodě chodí.

Zastavený čas

Vajíčko potřebuje ke svému vývoji velmi specifické podmínky, především stálou teplotu těla rodičů. Záchranné akce, byť ve výjimečných případech technologicky uskutečnitelné, nejsou z hlediska přírodních zákonitostí žádoucí. Umělý zásah do tohoto procesu by narušil přirozený výběr, který udržuje populace zdravé.

Kdy naše pomoc dává smysl?

Zasahujeme tam, kde za zranění může člověk – ať už jde o nárazy do drátů, srážky s auty nebo mláďata, která ulovila domácí kočka. To jsou momenty, kdy vracíme dluh a napravujeme chyby, které jsme v krajině způsobili.

Nechte vajíčko v trávě – příroda si s ním poradí. Opuštěné vejce není ztracený život. V ekosystému poslouží jako vysoce výživná potrava pro někoho dalšího – od ježků až po užitečný hmyz. Tím se vrací zpět do koloběhu, ze kterého vzejde zase něco nového.

Pokud najdete zvíře v nouzi a nejste si jistí, zda pomoc potřebuje, vždy nám nejdříve zavolejte: +420 731 658 112.

Společně vyhodnotíme, zda je zásah nutný, nebo zda je nejlepším lékem klid a odchod z místa.

Děkujeme, že s námi chráníte přírodu s rozumem i pokorou k jejím pravidlům.

foto - Macečková Tereza
Tereza Macečková
Autorka je předsedkyně ČSOP Hradec Králové.
