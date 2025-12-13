Nová pravidla pro pyrotechniku pomohou zvířatům v záchranných stanicích. Volně žijící zvířata ale ušetřena nebudou
Nová pravidla ale neznamenají, že bude volně žijící zvěř o Silvestru v bezpečí. Ochranná pásma se týkají jen okolí vybraných objektů. Mimo tato pásma se bude stále střílet – a zvěř rozhodně ušetřena nebude.
Pyrotechnika plaší zvěř a způsobuje zranění i dopravní nehodyZábavní pyrotechnika způsobuje výrazný stres nejen domácím mazlíčkům, ale i volně žijícím a hospodářským zvířatům. Silné výbuchy, záblesky a zápach vedou k panice a bezhlavému úprku. Zvěř se v panice rozbíhá na velké vzdálenosti, naráží do plotů, stromů či budov, padá do příkopů, nebo vbíhá na silnice, kde může způsobit vážnou dopravní nehodu. Každoroční bilance střetů aut se srnčí zvěří či divokými prasaty se právě kolem Silvestra zhoršuje.
„Zejména v noci a za špatné viditelnosti řidič nemá šanci na panikou hnané zvíře včas zareagovat. Následky jsou tragické jak pro zvíře, tak pro posádky vozidel,“ upozorňuje Alena Konvalinová.
Ohrožena jsou i zvířata zimující – například v zimovištích netopýrů či ptáků shromažďujících se na nocovištích. Prudké vyrušení v období, kdy šetří každou kapku energie, může mít pro ně fatální následky.
Výzva veřejnosti: Petardy neodpalujte. Radost ze Silvestra jde oslavit i jinakNárodní síť záchranných stanic proto vyzývá veřejnost, aby se chovala ohleduplněji, než ukládá minimum dané zákonem: Neodpalujte petardy a hlučnou pyrotechniku vůbec, zejména v blízkosti lesa, polí, vodních ploch, stodol, statků či zahrad, kde se mohou zvířata schovávat. Myslete na to, že i jediná série výbuchů může zcela rozvrátit chování zvířat v širokém okolí. Zvažte tiché nebo světelné alternativy bez detonací.
„Prosíme lidi, aby slavili tichého Silvestra bez rachejtlí. Pyrotechnika zbytečně plaší zvěř, zvířata se mohou vážně zranit a v panice vbíhají na silnice,“ apeluje Konvalinová.
Mapová aplikace pomůže, ale ohleduplnost je základSoučástí nových pravidel je i mapová aplikace, ve které si lidé mohou ověřit, zda jejich dům, zahrada nebo plánované místo oslavy leží v ochranném pásmu. Pro běžného uživatele to bude jednoduchý nástroj, jak zjistit, kde je pyrotechnika omezená nebo zakázaná.
„Mapa je dobrý start, ale sama o sobě zvířata neochrání. I tam, kde zákon výslovný zákaz neukládá, je potřeba zdravý rozum a ohleduplnost. Zvířata slyší a vnímají mnohem citlivěji než lidé,“ doplňuje Alena Konvalinová.
O Národní síti záchranných stanicNárodní síť záchranných stanic sdružuje záchranné stanice pro volně žijící živočichy po celé České republice. Ročně její členové ošetří desítky tisíc zraněných nebo jinak hendikepovaných zvířat. Cílem NSZS je jejich návrat do volné přírody a současně osvěta veřejnosti, aby k podobným zraněním docházelo co nejméně.
Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a především soukromých dárců. Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí darovacího portálu.
Anebo se rovnou staňte Ježíškem pro přírodu.
