Odešel profesor Pavel Kindlmann
Na Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy původně vystudoval teoretickou kybernetiku a matematickou analýzu. Tento neobvyklý základ mu umožnil vnést do biologie zcela nový pohled – od modelování populací hmyzu a ochrany orchidejí až po výzkum velkých šelem v Himálaji. Významnou stopu zanechal také na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v ústavech Akademie věd ČR, zejména v CzechGlobe.
Nebyl jen akademickým teoretikem. Aktivně a neúnavně obhajoval divočinu a bezzásahovost na Šumavě. Jeho vědecký hlas postavený na jasných datech rezonoval v českých diskusích i na stránkách prestižního časopisu Nature.
Jak vzpomíná profesor Jiří Reif, ředitel Ústavu pro životní prostředí PřF UK: „Profesor Pavel Kindlmann nám bude nesmírně chybět. Vedle čisté vědy se intenzivně věnoval i praktické ochraně přírody a zasloužil se o posílení legislativy pro divokou přírodu na Šumavě, kde důsledně a nekompromisně hájil vědecká fakta.“
Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině, přátelům i všem kolegyním, kolegům, studentkám a studentům, které během své bohaté dráhy inspiroval. Čest jeho památce
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