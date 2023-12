Ornitologové našli na Břeclavsku otrávené dva orly královské a dva luňáky červené Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická Mladý orel královský pocházel z rakouského Národního parku Donau-Auen. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dva vzácné orly královské a dva luňáky červené zabil neznámý pachatel na Břeclavsku. Pravděpodobně je otrávil zakázaným nervovým jedem karbofuranem. O otravě informuje Česká společnost ornitologická.První zabitý pták byl nalezený díky lokátoru, který signalizoval, že se pták nehýbe. Psovodka České společnosti ornitologické (ČSO) na místě dohledala ještě dalšího orla královského a dva luňáky červené. Případ si převzala kriminální policie. Jižní Morava patří k nejvíce problematickým místům v Česku, co se týká cíleného trávení dravců a dalších volně žijících zvířat. Ornitologové apelují na veřejnost, aby se s případnými informacemi o trávení a pokládání otrávených návnad obracela na policii. Všichni čtyři nalezení dravci byli v poloze typické pro otravu – široce roztažená křídla a zaťaté pařáty. „Na vině je zřejmě prudký jed karbofuran, který traviči používají nejčastěji. A to i přesto, že od roku 2008 je v Evropské unii zakázaný pro přílišnou jedovatost. Hned po požití ochromí nervovou soustavu a zvíře umírá za plného vědomí v bolestech a křečích. Při tom nemůže dýchat, roztahuje křídla a zatíná pařáty. Jedná se o mimořádně krutý způsob usmrcení,“ říká Klára Hlubocká, psovodka ČSO. Ta za pomoci psů vyhledává otrávené návnady a jejich oběti a předává podklady policii. Hlubocká vyjela na Břeclavsko na základě podnětu od rakouských ornitologů. „Jeden z orlů královských, letošní mládě z Národního parku Donau-Auen, který byl rakouskými kolegy vybavený sledovacím zařízením GPS-GSM loggerem, se delší dobu nepohnul z místa a bylo podezření, že je mrtvý. To se bohužel potvrdilo. Na místě jsme dohledali ještě dalšího otráveného orla královského - dospělého jedince. A také dva otrávené luňáky červené,“ dodává Hlubocká. Orel královský patří k nejohroženějším dravcům Evropy a v Česku hnízdí pouze v malém počtu, přičemž těžiště výskytu má na jižní Moravě. „Letos jsme v Česku zjistili 24 párů orlů královských. Patnácti z nich se podařilo vyvést celkem 20 mláďat. Je to nejvíc od roku 1998, kdy v Česku tento vzácný dravec začal hnízdit. Díky ochranářskému úsilí počet orlů královských u nás pomalu narůstá. Pokud pak ale někdo otráví jednoho či dva jedince, na už tak malou a křehkou populaci to má velký dopad,“ zdůrazňuje David Horal, který se v ČSO věnuje výzkumu a ochraně orlů královských a je ornitologem na AOPK ČR – regionálním pracovišti Jižní Morava. „Největší ztráta pro přírodu je dospělý jedinec orla. Našli jsme ho nedaleko hnízda, které bylo po tři roky obsazené a každý rok tu vyváděli mláďata, takže předpokládáme, že to byl pták odtud. Ztráta takového zkušeného ptáka je pro populaci o to zásadnější,“ říká Horal. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Klára Hlubocká / Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická Na totožné lokalitě bylo trávení zjištěno už v roce 2020. Tenkrát byli obětmi 3 luňáci červení, káně lesní, kuna a další zvířata. Případ si převzala kriminální policie. Za trávení divoce žijících ptáků byli v Česku pravomocně odsouzeni dva lidé. V roce 2021 soud vyměřil rybníkáři ze Strakonicka podmíněný trest 2,5 roku odnětí svobody s odkladem na 3,5 roku za otrávení orlů mořských a krkavců velkých karbofuranem v roce 2019. V roce 2022 byl odsouzen chovatel drůbeže a holubů a myslivec z Břeclavska na 3 roky podmíněně s odkladem na 3 roky za otrávení dvou luňáků červených a dalších živočichů karbofuranem v roce 2021. Reálný počet otrav je vyšší než případy zaznamenané ČSO. „Na celou republiku máme pouze jednu psovodku. Aby se podařilo dopadnout další traviče, je potřeba i pomoc veřejnosti. V případě nálezu podezřelých uhynulých ptáků může veřejnost pomoci ohlášením. Pokud k trávení dojde v našem okolí a máme informace, které by mohly k usvědčení traviče pomoci, podejme svědectví. A pomoct lze také jasným postojem v rodině i mezi přáteli, že trávení je naprosto neakceptovatelné. Nejbližší rodina a přátelé traviče totiž často o jeho počínání vědí. V takovém případě zkrátka není možné trávení jen tiše tolerovat,“ upozorňuje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. Psovodka Hlubocká v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech s Chesapeake Bay retrívry - psem Vikym a fenou Irbis. Jsou speciálně vycvičení, aby nález psovodce pouze označili a nijak se u něj nezdržovali, aby jim nehrozilo otrávení vdechnutím jedovatých výparů. Hlubocká je v Česku jedinou specialistkou na vyhledávání otrávených návnad a jejich obětí. Úzce spolupracuje s policií. Podezření na otravu. Jak poznat? • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m) • podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí) • mrtvé zvíře poblíž návnady • mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě • mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu) • mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice) Co dělat v případě nálezu? • Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dalších osob i zvířat. • Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk Vermouzek 773 380 285). • Volejte i v případě, že jste nález ohlásili někomu jinému (policii, ČIŽP, správě CHKO, …). • Nález lze oznámit i na nejbližším oddělení Policie České republiky. • POZOR! 