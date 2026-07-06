Pomozte vybrat opatření, která pomohou krajině lépe zvládat sucho i přívalové deště
Dotazník se ptá například na opatření v zemědělské krajině, jako je trvalé zatravnění, protierozní osevní postupy, zasakovací průlehy nebo záchytné hrázky. Zahrnuje také přírodě blízká opatření, například mokřady, retenční nádrže, revitalizace vodních toků nebo tvorbu pestřejších lesních porostů.
Část opatření se týká i sídel, například hospodaření s dešťovou vodou, zelených střech nebo prvků podporujících vsakování srážkové vody. Mezi hodnocenými opatřeními jsou také technicky náročnější zásahy, například řízená dotace podzemních vod, ochrana vodních zdrojů nebo převody vody.
Vyplnění dotazníku pomůže porovnat, která opatření jsou podle respondentů nejúčinnější pro zadržení vody v krajině, zmírnění sucha, omezení povodňových rizik, zlepšení kvality vody nebo podporu biodiverzity. Součástí hodnocení je také finanční a časová náročnost, protože při rozhodování o realizaci opatření není důležitý pouze jejich přínos, ale také proveditelnost v praxi.
Dotazník je určen odborníkům i široké veřejnosti. Není nutné odpovídat na všechny otázky – pokud si respondent u některého opatření není jistý nebo ho nepovažuje za relevantní, může danou část přeskočit. Výsledky budou využity pro další výzkumné a metodické práce projektu Centrum Voda a pro lepší porovnání adaptačních opatření v podmínkách České republiky.
Zapojte se prosím do hodnocení a pomozte určit, která opatření mohou nejlépe přispět k tomu, aby krajina i města lépe zvládaly sucho, přívalové deště a další dopady změny klimatu.
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