https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/srnu-nedaleko-babiccina-udoli-zadavil-ceskoslovensky-vlcak
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Srnu nedaleko Babiččina údolí zadávil československý vlčák

3.2.2026 05:05 | Praha (Ekolist.cz) | Petr Kuna
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Kuna / AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko
Před Vánoci dne 18. prosince 2025 bylo pracovníkům AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko předáno hlášení o údajném útoku vlka na srnu nedaleko Babiččina údolí u silnice Žernov – Zlíč. Událost Agentuře oznámil starosta Žernova, kterému řidič automobilu volal, že v příkopu u silnice vlk požírá srnu a zaslal fotky přes WhatsApp. Na místě byl během několika minut lesník AOPK ČR, který byl v Ratibořicích právě na jednání. Řidič, který věc oznámil, byl stále na místě a varoval příchozí, že šelma si kořist brání a mohla by zaútočit. Během chvíle se na místo dostavil také člen místního mysliveckého sdružení a městská policie České Skalice.
 
Pracovník Agentury vyhodnotil, že se nejedná o vlka, ale psa plemene československý vlčák. Toto plemeno bylo vyšlechtěno křížením německého ovčáka s vlkem za socialismu jako odolný a ostrý pes k ostraze hranic. Pro laika není snadné odlišit jedince československého vlčáka od vlka, přestože psi mají štíhlejší figuru, vzpřímené uši a světlou srst na hřbetě a předních nohách. Srnu strhla a u krajnice silnice konzumovala fena, která neměla ani obojek ani otlaky po něm. Její počínání bylo zdokumentováno fotograficky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Kuna / AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko

Člen místního mysliveckého sdružení předpokládal, že utekla ze zahrady rodinného domu asi 600 m daleko, a zajel pro majitelku. Přestože se jednalo o psa, nebyla situace zcela bezpečná, fena ve snaze bránit si čerstvě ulovenou kořist útočila na projíždějící auta i na osoby, které stály kolem. Majitelka s návnadou čerstvého masa si však fenu přivolala a odvedla na vodítku. Zástupce mysliveckého sdružení si pak ještě ověřil, že se nejednalo o srnu sraženou autem. Kadaver byl ještě teplý, na krku byl zjevný krvavý zákus od psa.

Žijeme v době, kdy se chráněná divoká zvířata, včetně vlka, navracejí do české krajiny. Může se proto stávat, že lidé, kteří podobné zvíře spatří, jej za vlka zamění. Vlk se však setkání s člověkem vyhýbá, v krajině se většinou pohybuje skrytě, převážně v noci a za tmy také obvykle loví, převážně divokou zvěř. Přítomnost vlka někdy přináší problémy chovatelům ovcí a skotu, potvrzené škody pak hradí stát. Někdy se však také setkáváme i s tím, že různé škody na zvířatech nebo divoké zvěři bývají vlkům připisovány neprávem. Toto byl jeden příklad.

reklama
 
foto - Kuna Petr
Petr Kuna
Autor je pracovník AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EB

Emil Bernardy

3.2.2026 07:27
V příkopu u silnice pes požíral sraženou srnu...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist