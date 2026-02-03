Srnu nedaleko Babiččina údolí zadávil československý vlčák

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Kuna / AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko
Před Vánoci dne 18. prosince 2025 bylo pracovníkům AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko předáno hlášení o údajném útoku vlka na srnu nedaleko Babiččina údolí u silnice Žernov – Zlíč. Událost Agentuře oznámil starosta Žernova, kterému řidič automobilu volal, že v příkopu u silnice vlk požírá srnu a zaslal fotky přes WhatsApp. Na místě byl během několika minut lesník AOPK ČR, který byl v Ratibořicích právě na jednání. Řidič, který věc oznámil, byl stále na místě a varoval příchozí, že šelma si kořist brání a mohla by zaútočit. Během chvíle se na místo dostavil také člen místního mysliveckého sdružení a městská policie České Skalice.
Pracovník Agentury vyhodnotil, že se nejedná o vlka, ale psa plemene československý vlčák. Toto plemeno bylo vyšlechtěno křížením německého ovčáka s vlkem za socialismu jako odolný a ostrý pes k ostraze hranic. Pro laika není snadné odlišit jedince československého vlčáka od vlka, přestože psi mají štíhlejší figuru, vzpřímené uši a světlou srst na hřbetě a předních nohách. Srnu strhla a u krajnice silnice konzumovala fena, která neměla ani obojek ani otlaky po něm. Její počínání bylo zdokumentováno fotograficky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Kuna / AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko
Člen místního mysliveckého sdružení předpokládal, že utekla ze zahrady rodinného domu asi 600 m daleko, a zajel pro majitelku. Přestože se jednalo o psa, nebyla situace zcela bezpečná, fena ve snaze bránit si čerstvě ulovenou kořist útočila na projíždějící auta i na osoby, které stály kolem. Majitelka s návnadou čerstvého masa si však fenu přivolala a odvedla na vodítku. Zástupce mysliveckého sdružení si pak ještě ověřil, že se nejednalo o srnu sraženou autem. Kadaver byl ještě teplý, na krku byl zjevný krvavý zákus od psa.
Žijeme v době, kdy se chráněná divoká zvířata, včetně vlka, navracejí do české krajiny. Může se proto stávat, že lidé, kteří podobné zvíře spatří, jej za vlka zamění. Vlk se však setkání s člověkem vyhýbá, v krajině se většinou pohybuje skrytě, převážně v noci a za tmy také obvykle loví, převážně divokou zvěř. Přítomnost vlka někdy přináší problémy chovatelům ovcí a skotu, potvrzené škody pak hradí stát. Někdy se však také setkáváme i s tím, že různé škody na zvířatech nebo divoké zvěři bývají vlkům připisovány neprávem. Toto byl jeden příklad.
reklama