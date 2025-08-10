https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/chytra-kuchyne-udrzitelne-efektivne-bez-plytvani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Chytrá kuchyně – udržitelně, efektivně, bez plýtvání

10.8.2025 06:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Suroviny na červenou omáčku na špagety, po které je pak možné sáhnout prakticky kdykoliv.
Foto | David Kunssberger
Když jsem v loňském roce zahajoval svůj experiment „Chudý měsíc“ – kompletně a vyváženě se stravovat s rozpočtem na úrovni existenčního minima, bylo mi jasné, že kromě levných nákupů budu muset věnovat pozornost maximálnímu využití všech surovin. Jednoduše řečeno – co nakoupím, nesmím vyhodit.
 
Moje zkušenosti potvrdily, že je důležité přemýšlet o potravinách maličko jinak, než jsem byl dosud zvyklý. O své poznatky se chci v tomto článku podělit. Nechci unavovat čtenáře sbírkou receptů, spíše předestřu soubor praktických nápadů, které se mi osvědčily. Přístup „levně nakoupit a efektivně využít“ mi umožnil jíst chutně, zdravě, udržitelně a za zlomek běžných nákladů. Zájemce o recepty pak odkážu na webovou stránku v závěru článku.

Nákup surovin

Pro nákup je možné uplatnit dva přístupy. Buď odcházíme do obchodu s přesně sestaveným nákupním seznamem, nebo s hlavou plnou nápadů. Každý z přístupů má svoje kouzla i svá úskalí. Pokud není vaření vaše vášeň, vše raději pečlivě naplánujte. Pokud jste v kuchyni ve svém živlu, jistě vám nebude vadit několikrát přehodnotit své plány podle toho, jaké suroviny jsou zrovna v nabídce.

Využijte slevu, ale s rozumem

Obchody nabízejí zboží, kterému bude brzy končit doba spotřeby. Toto zboží je plnohodnotné, jen se musí spotřebovat často ještě v den nákupu. Jako kompenzaci vám obchodník nabídne slevu v řádech desítek procent. Takovéto zboží je obvykle označeno nálepkou, v některých obchodech je pak soustředěno ve zvláštních regálech. Jen je třeba i přes lákavou cenu nakoupit pouze takové množství, které spotřebujeme. „Nákup do popelnice“ nikdo dělat nechce.

Tvaroh jsem zpracoval na budapešťskou pomazánku k večeři a domácí tvarohový dezert k banánovému chlebíčku druhý den k snídani.
Foto | David Kunssberger

Pokud chcete potraviny s končící trvanlivostí využívat hodně, bude to nejspíš vyžadovat častější návštěvy obchodů, protože je nelze nakupovat do zásoby. Některé obchody mají výši slevy stálou, jiné jí postupně zvyšují tak jak se blíží datum spotřeby.

Mléko jsem využil spolu s přezrálým banánem na milkshake k sobotní odpolední svačině.
Foto | David Kunssberger

Je možné se setkat i s takzvanými „záchrannými bedýnkami“ – směs ovoce a zeleniny za skutečně nízkou cenu. Produkty v bedýnkách nemají sice výstavní vzhled, ale jsou obvykle zcela v pořádku. Obsah těchto bedýnek (nebo tašek) je nepředvídatelný a než si některou koupíte, je třeba vědět, jak s jejím obsahem naložit. A i zde samozřejmě platí, že je třeba je rychle zpracovat.

Kilo kýty byla výzva – proměnil jsem jí na řízky na výlet a plnou wok pánvičku „číny“.
Foto | David Kunssberger

Nenechte se nikdy strhnout slevou k nepromyšlenému nákupu. Vždy kupujte jen to, pro co máte využití!

Efektivní zpracování

Nákup máme hotový a je načase se pustit do vaření. Třeba oloupeme zeleninu a z masa okrájíme nevzhledné kousky nebo vykrájíme kosti. A na pracovní desce je rázem spousta zdánlivého odpadu. Skutečně jen zdánlivého – to co vypadá jako odpad, je rozhodně třeba využít. Pojďme se podívat, jak je možné k surovinám přistupovat:

Odkrojky masa nebo kosti je možné hodit do mírně osolené vody s několika kuličkami pepře nebo i jiného koření a pomalu na mírném ohni vařit. Po několika desítkách minut máme vývar, který je možné přidat do omáčky, podlít jím maso a podobně. Není sice nijak excelentní, ale na vaření je pořád lepší než voda. Pokud je odkrojků nebo kostí více, je možné si vývar uchovat na později – buď z něj odvařit vodu, aby měl konzistenci sirupu a dát jej zamrazit do formiček na led nebo jej zavařit do sklenic.

Podobně lze pracovat se slupkami od zeleniny, odkrojky a košťály, jen je třeba zeleninu dobře omýt. Nezavrhujte ani cibulové slupky – dodají zeleninovému vývaru krásnou barvu. Zeleninovému vývaru však sluší rychlá spotřeba – jeho uchovávání není příliš efektivní.

Slupky a odkrojky pro zeleninový vývar střádám postupně do misky.
Foto | David Kunssberger

Sléváte brambory po uvaření do dřezu? Velká chyba – vývar z brambor je chutným základem na česnečku nebo zeleninové krémové polévky.

Zapomněli jste v míse ovoce? Z přezrálých banánů (i těch úplně hnědých) je možné upéct skvostný banánový chlebíček, který si zamilujete jako sladkou snídani nebo výtečný moučník. Scvrklá seschlá jablka udělají zase parádní službu třeba v jablkových muffinech.

Přezrálé banány koupené ve slevě jsem proměnil v banánový chlebík – ten je jak skvělou snídaní, tak i sladkou tečkou po hlavním jídle.
Foto | David Kunssberger

Kreativita v akci

Pojďme si ukázat kreativitu na úplně obyčejném květáku. Jasně, je možné ho osmažit a sníst. Ale co si z jednoho, trochu většího udělat hned několik jídel? Jídel, která nebudou nudná a nebudou se opakovat.

Květákový mozeček sice nevypadá výstavně, ale je to moc chutná lehká večeře.
Foto | David Kunssberger

Květákový steak s rajčaty – na něj využijeme středovou část květáku.

Květákový steak s opečeným bramborem
Foto | David Kunssberger
Květákový mozeček – na něj postačí menší růžičky a to co odpadne při krájení.

Květákové lívance s dipem ze zbytku zakysanky.
Foto | David Kunssberger

Květákové lívanečky – postačí horší část - drť, která odpadne, „nožičky“ od jednotlivých růžiček. (a protože se vaří, zbude nám vývar).

Květáková krémová polévka – vývar z předchozího pokrmu, nedřevnatá část košťálu a to co zbylo. Když je toho málo, lze nastavit bramborou. A pokud máte alespoň půlku rohlíku z předchozího dne, určitě té polévce budou slušet i osmažené krutony.

Stejným způsobem lze přistupovat k téměř libovolné surovině – třeba z kuřete vyrobit z prsou řízky, ze stehen roládu a z kostry a křídel polévku.

Vymetáme ledničku a špajzku

Doporučuji provést jednou za týden inventuru ledničky, míst, kde uchováváme zeleninu, uzeniny a sýry, zda jsme nezapomněli na nějaký zbytek. A skoro vždy něco najdeme. Já například posledně našel 2 zapomenuté brambory uvařené ve slupce, půlku kapie, stonek jarní cibulky, pár plátků šunky a slaniny a kousek okoralého sýra. I takovéto zbytky se dají zpracovat – stačí třeba přidat rozkvedlaná vajíčka, trochu nakrájené cibule a inspirovat se italskou legendou – frittatou – prostě to nakrájet, zamíchat, zalít vejci a zapéct. Skvělé je, že se tohle dá jíst i studené.

Jídlo inspirované frittatou vyrobené ze zbytků vymetených z lednice.
Foto | David Kunssberger

Zgumovatělé pečivo usušte na strouhanku. Pokud je ho moc nebo strouhanku nepotřebujete, věnujte trochu úsilí přípravě nádivky. Ta se dá jíst studená i teplá, buď samotná nebo třeba jako příloha k pečenému kuřeti. Z ne úplně čerstvého chleba se logicky nabízejí topinky, kterým sluší nějaká pomazánka – masová či bezmasá dle vaší volby.

Chcete trochu extrému?

Plechovka bílých fazolí obsahuje nálev. Nevzhledný, slizký, na vyhození. I ten je surovinou, z níž je možné vyrobit veganskou náhradu majonézy.

Zpracovat lze i to, co vypadá na vyhození – nálev z fazolí.
Foto | David Kunssberger

Recept: 1,5 dl nálevu z fazolí, 1,5 lžičky hořčice, 3 lžičky octa, ½ lžičky soli, trochu pepře – promíchat metličkou nebo tyčovým mixérem do pěny a pak za stálého šlehání pomalu po kapkách přilít 3 dl rostlinného oleje. Hotovo, veganská majonéza je na světě.

Kávová sedlina – puky z kávovaru najdou své uplatnění nejen jako čistič nebo pohlcovač pachu, ale lze z nich udělat skvělé sušenky.

Zpracovat lze i to, co vypadá na vyhození – kávovou sedlinu.
Foto | David Kunssberger

Recept: 280g hladké mouky, 120g tuku (másla), 60-100g sušené kávové sedliny, 65-75g cukru, 30g sušené syrovátky, 15g vody, vanilkový extrakt – vše v pokojové teplotě. Ze surovin se umíchá hladké těsto a to se po 1 hodině odležení v lednici rozválí na 3-5 mm silný plát, vykrájejí se sušenky, které se pečou při 180 °C na plechu asi 10 minut.

Navařil jsem a zbylo

S touhle situací potkal určitě každý – zbylo uvařené jídlo, od každého trochu, vlastně ani celá porce. A některá jídla se i špatně ohřívají a ohřevem trpí.

Třeba ze zbytku bramborové kaše dělám placky. Stačí přidat vajíčko, konzistenci doladit moukou a dochutit a osmažit. Když zbude kysané zelí, stačí ho překrájet a šup s ním do placek. A když zelí není, vyjímá se v nich dobře i mrkev a hrášek nebo i nastrouhaný okoralý sýr. Variant je nespočet.

Bramborovo-zelné placky ze zbytku dušeného kysaného zelí a bramborové kaše.
Foto | David Kunssberger

Zbytek uvařených těstovin využívám třeba na těstovinový salát. Přidám třeba jarní cibulku, tuňáka a pár rajčátek. A vše mohu spojit třeba tou fazolovou majonézou nebo zakysanou smetanou. Dochucení je naprostý freestyle. Další možností je vytvořit pekáč zapečených těstovin – se zeleninou, s uzeným, co se naskytne.

Naprostou klasikou jsou pak knedlíky s vajíčkem nebo opékané škubánky.

Zbylá uvařená rýže je základní surovinou na bezmála geniální smaženou rýži.

Recept: 2-3 vejce, 350g uvařené rýže, 1 cibule, 1 mrkev, 50g hrášku, 1 lžička kari, 2 lžíce sójové omáčky, trocha oleje. Z vejce se usmaží silnější omeleta a po částečném vychladnutí se roztrhá na malé kousky. V pánvi (nejlépe woku) se na oleji orestuje najemno nakrájená cibule, najemno nakrájená mrkev (asi 6 minut), přidá se česnek a hrášek restuje se další 1 minutu, zapráší se kari kořením, přidá se rýže, promíchá se a po několika minutách restování se zalije sójovou omáčkou a promíchá s omeletou. Rychlé, skvělé, návykové!

Smažená rýže k večeři.
Foto | David Kunssberger

I zbytek masa je možné využít – doslova se nabízí nějaká masová pomazánka – přidání hořčice, okurky, majonézy, jarní cibulky a pak už jen mazat na chleba. Zde ale skutečně záleží na vlastní kreativitě a troše citu pro jídlo.

Chleba s pomazánkou ze zbytku pečeného králíka.
Foto | David Kunssberger

„Supermarket“ doma a u domu

Co je nutné zmínit je domácí výroba či spíše pěstování. I v panelákovém bytě je možné pěstovat pažitku, řeřichu, mátu a podobné rostlinky. Budete je tak mít vždy po ruce, ušetříte spoustu peněz a nevyprodukujete spoustu odpadu z obalů, do nichž jsou v obchodech baleny. Většina těchto rostlinek vydrží celý rok a je škoda kupovat něco, co mohu mít doma.

Příprava sirupu z bezového květu sklizeného za domem.
Foto | David Kunssberger

Rozhlédněte se po svém okolí. Třeba narazíte na nějakou dostupnou surovinu. V době, kdy vychází tento článek, kvete bez. Z květů je možné vyrobit velmi snadno skvělý sirup. Je jen málo lidí, kterým tahle dobrota nechutná. Když si ho vyrobíte, opět ušetříte – jak peníze, tak i obaly. Zvláště v parném létě je určitě oceníte – domácí bezová limonáda je mimořádně osvěžující. A ten samý plevelný keř pak nabídne ještě jednu úrodu – plody, ze kterých se dá vyrobit parádní a zdravá šťáva. Na podzim se dají zase sbírat šípky – třeba na čaj. Stačí se prostě rozhlédnout po okolí.

A hotový produkt.
Foto | David Kunssberger

Nestyďte se oslovit své přátele, kteří si pěstují svoji zeleninu. Je možné, že se budou potýkat s nadúrodou a rádi vám část své produkce věnují nebo levně odprodají na zpracování. Já takhle docela pravidelně dostávám cukety a rajčata. Stačí pak dokoupit na trhu lilek (v sezoně není drahý) a pár dalších surovin, vyrobit kotel omáčky na těstoviny a zavařit jí do sklenic.

Červená omáčka na špagety.
Foto | David Kunssberger

Ta pak vydrží do další sezony – třeba když chcete nabídnout rychlé jídlo nečekané návštěvě nebo se vám prostě jen nechce vařit. Asi nemusím připomínat, že je dobré pamatovat s jednou skleničkou na ty, kteří dodali suroviny.

Červená omáčka. Dá se schovat na později.
Foto | David Kunssberger

Všechny recepty na pokrmy v tomto článku najdete na www.chudymesic.cz/recepty

Další informace |

Tématu jak předcházet plýtvání potravinami se věnoval magazín Pražská EVVOluce 2/2025, kde tento článek vyšel ve zkrácené verzi.

foto - Kunssberger David
David Kunssberger
Autor se věnuje environmnetálnímu poradenství v Agentuře Koniklec.
Jaroslav Řezáč

10.8.2025 08:25
používání slova "Chytrá, Chytré, chytrý" je zbytečně nadužívané. A působí poněkud unaveně...
Pražská EVVOluce

