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Jak čápi přežili horka a bouřky? Zapojte se do sledování hnízd

2.7.2026 11:59 | PRAHA (Ekolist.cz) | Česká společnost ornitologická
Foto | Ludmila Korešová / ČSO
Mláďata čápů v celém Česku musela v minulých dnech čelit extrémním teplotám, po kterých přišly intenzivní bouřky a lijáky. Česká společnost ornitologická (ČSO) vyzývá veřejnost, aby se zapojila do kontroly hnízd v rámci programu Čapí hnízda na www.birdlife.cz/capi. Ornitologové tak zjistí důležité údaje o tom, jak se čapí populaci podařilo nepříznivé počasí ustát a kolik mláďat vylétne z hnízd.
 
Z velkého a svrchu otevřeného čapího hnízda se v extrémním počasí může během chvilky stát past. „V uplynulých horkých dnech to čápi neměli jednoduché. Dospělci stínili mláďata vlastním tělem, aby je ochránili před přehřátím, následovaly prudké bouřky doprovázené na mnoha místech velkými kroupami. Taková kombinace může být pro mláďata fatální,“ říká Gabriela Dobruská, která v ČSO koordinuje program Čapí hnízda.

Právě počasí je nejčastější příčinou úmrtí mláďat. „Je to smutné, avšak součástí přirozeného průběhu hnízdění a populace se s těmito ztrátami velmi dobře vyrovná, jak ukazují i výsledky programu Čapí hnízda z předchozích let. Velkých ztrát na mláďatech jsme naposledy byli svědky v Moravskoslezském kraji v roce 2020, kdy téměř na polovině hnízd v kraji došlo k úhynu mláďat vlivem dlouhotrvajících dešťů,“ uvádí Gabriela Dobruská.

Jak se bouřky minulých dní podepsaly na čapích mláďatech, to zatím nevíme. „V průběhu celé sezóny evidujeme již 25 hnízd, kde všechna mláďata uhynula, a to z různých důvodů. Můžeme jen doufat, že se číslo moc nezvýší. Tentokrát přišly bouřky již v době, kdy mláďata nejsou tak zranitelná. Bohužel, v některých místech se přehnaly tak extrémně velké kroupy, že pravděpodobnost přežití mláďat je i tak velmi nízká,“ pokračuje Dobruská. Ornitologové proto budou rádi za kontroly všech hnízd, kde byla zjištěna mláďata, jelikož extrémní počasí tentokrát panovalo plošně.

Jak se čápům dlouhodobě daří, to ornitologové vědí díky dobrovolníkům v programu Čapí hnízda, který letos běží již třináctou sezónu. „Každoročně se do sledování čápů zapojují stovky lidí po celém Česku. Daří se nám tak získávat unikátní data o početnosti i chování čápů, která bychom jinak neměli šanci shromáždit. Velmi za to děkujeme,“ dodává Dobruská.

Loňská sezona se do historie programu zapsala jako druhá nejúspěšnější v počtu vyvedených mláďat – dobrovolníci jich napočítali celkem 2 373. „Letos prozatím víme o 556 hnízdech s malými mláďaty. Na 296 hnízdech už jsou mláďata velká. Současně je ale na čapí mapě mnoho hnízd, kde kontrola proběhla už před několika týdny či měsíci, takže nyní nevíme, co se na nich děje. Vyzýváme proto veřejnost, zda s kontrolou pomohla a přispěla ke zjištění, jak se u nás čápům daří a kolika se letos podaří z hnízda úspěšně vylétnout,“ říká Dobruská.

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Česká společnost ornitologická
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