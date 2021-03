Jak správně třídit bioodpad

Zdroj | VIN agro Tohle do bioodpadu nepatří!

Obliba hnědých popelnic na bioodpad neustále stoupá a Praha v minulém roce dokonce snížila poplatek za jeho svoz. S tím ale také stoupá počet případů, kdy lidé nerespektují pravidla toho, co do bioodpadu patří, s čímž se na ctěnické kompostárně ve VIN agru potýkáme několikrát týdně.

Proč to píšeme? Naprosto chápeme, že se každý k recyklaci odpadů staví různě, třeba i s pohrdáním, a nechce přistoupit na to, aby mu někdo diktoval, jak má nakládat s odpadem.

V případě hnědých popelnic na bioodpad se ale většinou jedná o poněkud jiný scénář. Člověk musí dobrovolně vyvinout aktivitu, hnědou popelnici si objednat a pravidelně za ni platit, protože se rozhodl třídit bioodpad. Z toho důvodu moc nechápeme, proč se ve hnědých popelnicích naprosto pravidelně objevuje plast, plechovky, konzervy, dětské pleny a podobné věci, které do bioodpadu rozhodně nepatří.

Způsobila to neznalost? Nebo náhodný kolemjdoucí hodil do vaší hnědé popelnice plechovku? Určitě to bude kombinace více faktorů. My bychom vám chtěli ukázat recyklační cestu bioodpadu a trochu podpořit to, aby se v něm méně objevovaly ty nesprávné věci.

Na fotkách se můžete podívat, co běžně najdeme v tuně bioodpadu, který přiveze tzv. kukačka (popelářské auto). Jen pro představu, jedna "jitrnice" (přeházená a shrnutá hromada kompostovaného materiálu) má okolo 300 tun. Vyhrabávat plastové lahve a pytlíky z každé jedné dovezené tuny bioodpadu je neuvěřitelně otravné a hlavně časově náročné.

V praxi to probíhá tak, že jeden člověk nakladačem opatrně přehrnuje hromadu, kterou mu na kompostárně vyklopí kukačka. Druhý člověk z organické směsi vybírá vše, co tam nepatří. Tohle se musí dělat pořád dokola, aby se materiál opravdu pročistil.

Zdroj | VIN agro Slupky od ovoce, větve, PET lahev...

Někdo by mohl namítnout, že do bioodpadu hází biologicky rozložitelný plast. To je ale moderní mýtus. Velké množství plastů tohoto druhu sice postupem času degraduje (případně velmi rychle degraduje pod UV zářením), ale kompostování je aerobní proces, při kterém dochází k rozkladu organického materiálu a jeho přeměně na humus. Plast do takového procesu prostě nepatří a s organickou hmotou se rozhodně nemá šanci propojit během relativně krátké doby tlení.

Vzniklý kompost se pak používá na polích nebo v zahradních substrátech a v každém případě putuje zpátky do přírody, kde ho v podobě živin využijí rostliny, které pak v různé podobě končí jako potravina na stole nás všech.

Mohly byste si říct, že například taková plechovka bude při nejhorším na poli prostě ležet, a to je všechno. Ona se ale pomalu rozkládá a do půdy uvolňuje různé prvky. A pokud má daná půda třeba nízké pH, což je častý jev, tak se mění charakter půdních chemických reakcí a rostliny začínají přijímat více těžkých kovů a méně dusíku, fosforu a síry. Jediná plechovka samozřejmě nezamoří půdu, ale touto úvahou narážíme na všeobecnou filozofii péče o krajinu.

Zdroj | VIN agro Ruční vybírání věcí, které do bioopadu nepatří, je časově náročné.

Díky zkušenostem kolegů z ostatních českých a moravských kompostáren víme, že někteří lidé mají představu, že se v kompostu zázračně rozloží třeba i beton, nebo lakovaná dřevěná skříň. Takhle to ale nefunguje. Co do bioodpadu patří je popsané na většině popelnic samotných nebo třeba na webu Pražských služeb.

Když budete do hnědé popelnice dávat jen to, co tam opravdu patří, ušetříte nám hodně času. My ten čas pak nainvestujeme do poctivého, šetrného a dlouhodobě udržitelného zemědělství a do výroby skvělého ctěnického kompostu, který si k nám můžete přijet kdykoli koupit. A když přijedete, tak navíc uvidíte, jak to vypadá na pořádné kompostárně.

