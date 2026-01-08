Jaké je ideální krmivo do krmítka a proč nekrmit kachny rohlíky?
„Na závěsné zásobníky na semena, ořechy i lojové krmivo budou létat sýkory koňadry, modřinky i mlynaříci. Brhlíkům nebo šoupálkům, kteří se rádi pohybují po kmeni stromů, zase uděláte radost, pokud rozetřete hovězí lůj přímo do kůry,” radí Filip Tuháček, který má v České společnosti ornitologické na starosti programy občanské vědy včetně Ptačí hodinky. Do nového ročníku sčítání ptáků se mohou lidé zapojit od 9. do 11. ledna 2026.
Někteří ptáci, jako třeba pěnkavy nebo hrdličky, rádi sbírají potravu ze země.
Ptáky na zahradu nalákáte i na bobule a ovoce. „Jablka potěší kosy i drozdy kvíčaly. Později v zimě také dozrávají plody břečťanu, které jsou pochoutkou pro celou řadu ptáků včetně atraktivních červenek,” sděluje Hořáková.
Klíčem k úspěchu je tak rozmanitost, a to nejen na krmítku, ale i v jeho okolí. „Každý druh má trochu jiný zobák přizpůsobený jinému typu potravy. Mohutný, silný zobák dlaska funguje jako louskáček – poradí si i s tvrdými semeny, ořechy a dokonce peckami, na což odkazuje i jeho vědecké jméno Coccothraustes, tedy drtič jader. Naopak jeho příbuzný z čeledi pěnkavovitých stehlík má poměrně dlouhý zobák, kterým vybírá drobná semínka bodláků nebo pcháčů. Chceme-li tyto druhy přilákat, je potřeba myslet na to, aby naše zahrada byla rozmanitá se stromy, keři i trvalkami,” říká Dita Hořáková z ČSO.
Zima je pro ptáky rizikové období, zvláště když teploty poklesnou hluboko pod bod mrazu. „Nejdrobnější ptáci mohou během mrazivé noci ztratit až pětinu své hmotnosti, takže následující den musejí najít dostatek tučné potravy. Ideální do krmítka jsou proto semena slunečnice, která mají vysoký podíl zdravých tuků a bílkovin. Za nejchladnějších dní je vhodné nabízet speciálně vyrobené tukové krmivo. Doporučujeme sáhnout po kvalitních lojových koulích, peletkách, válečcích nebo koláčích od prověřeného prodejce než po levných rostlinných náhražkách s palmovým tukem, které ptákům ani přírodě neprospívají,” upozorňuje Hořáková.
Pokud chcete mít jistotu, že ptákům nabízíte opravdu kvalitní potravu z těch nejlepších dostupných surovin, můžete si koule a další lojové krmivo vyrobit sami dle návodu.
Kromě kvalitního hovězího loje můžete domácí pochoutky obohatit i o různá semena či ořechy, samozřejmě nesolené, případně moučné červy. „Kombinace tuku a hmyzu je pro mnoho ptáků neodolatelná a za zimních dní je výživnou pochoutkou. Vyhlášenými milovníky moučných červů jsou červenky, ale potěšíte jimi i další opeřené strávníky. Hmyz můžete ptákům také podávat samostatně anebo přidat do semínkových směsí,” sděluje Hořáková.
Jak ptákům při krmení neublížit? Vyhněte se pečivu a síťkám
I při přikrmování bychom však měli dát pozor na to, abychom ptákům nechtěně neublížili. Do krmítka nepatří zkažené krmivo ani zbytky lidských jídel. „Slazená, solená, kořeněná nebo smažená by u drobných pěvců mohla způsobit smrt,” varuje Tuháček.
Pečivo nepatří ani na krmítko, ani jím nekrmíme vodní ptáky. „Přestože jim může chutnat, není dostatečně výživné a ptákům pak mohou chybět důležité vitamíny a další živiny,” vysvětluje Tuháček. „Pokud chceme přilepšit kachnám nebo labutím, můžeme jim nabídnout obiloviny, hrách, kukuřici, listovou zeleninu nebo koupit speciální granule pro vrubozobé ptáky.”
Dalším rozšířeným nešvarem je vyvěšování lojových koulí v plastových síťkách, do jejichž ok se mohou ptáci snadno zaplést. „Ty jsou rizikem nejen pro ptáky, ale i pro psy nebo ježky, kteří můžou spadlé síťky nechtěně pozřít. Pokud někde na plastovou síťku narazíte, nejlépe uděláte, když jí sebere a vyhodíte. Ptáci i další živočichové vám za to budou vděční,” uzavírá Tuháček.
Pro koule, peletky, válečky nebo koláče, které obsahují kromě kvalitního tuku také hmyz, ořechy, či bobule, je možné pořídit do speciální zásobníky.
Víkend patří Ptačí hodince
Od ptáku do neděle 9.–11. ledna se mohou lidé zapojit do osmého ročníku Ptačí hodinky a pomoci tak zjistit víc o chování přezimujících ptáků. Programu občanské vědy České společnosti ornitologické (ČSO), během něhož veřejnost sčítá ptáky nejen na krmítkách, se každoročně účastní desítky tisíc lidí. Podrobné informace najdete na webu ptacihodinka.cz.
Zapojit se může každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. „Stačí, když si kdykoli od pátku do neděle vyhradíme 60 minut na pozorování. Od každého ptačího druhu, který spatříme, si zaznamenáme ten nejvyšší počet jedinců, který jsme viděli najednou v jeden okamžik," dodává Filip Tuháček. Svá pozorování mohou lidé posílat do následující neděle přes online formulář na webových stránkách.
Sčítat lze kdekoli – na zahradě, na balkoně, v parku, v lese i u rybníka. „Naplněné krmítko může přilákat více ptačích návštěvníků, ale podmínkou pro sčítání to není. Podstatné je hlavně to, abychom po dobu sčítání zůstali na stejném místě a měli dobrý výhled do okolí. Z tohoto důvodu není možné sčítat pomocí webkamer – spousta ptáků by nám mohla uniknout,” uzavírá Tuháček.
