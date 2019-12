Kam s olejem po osmažení vánočního kapra?

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Tuky po vychlazení slijte do PET láhví a odevzdejte je do sběrného dvora nebo do kontejnerů k tomu určených.

Jedním z největších nepřátel kanalizačních systémů je tuk. Vede totiž k jejímu ucpávání. Samotní provozovatelé kanalizací však nemají možnost, jak jeho množství v kanalizaci snížit. Vy ano.

Pokud chcete o svátcích vykonat trochu dobra, nevylévejte proto použitý olej ze smažení kapra do záchodové mísy. Ani do výlevky. I když si řeknete, že ho je jen trocha. Pokud i stovka dalších občanů vylije svou trochu do výlevky, kanalizace je ucpaná raz dva.

Problém, kam s použitým olejem, by však měl od 1. ledna 2020 skončit. Obce budou mít totiž nově povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků.

„Největší nápor zaznamenáváme v kanalizaci každý rok na Vánoce. A to i přesto, že občany upozorňujeme na to, aby nejen po vánočním smažení kapra nelili olej do odpadů. Bohužel praxe je taková, že stále velké množství oleje v kanalizaci končí,“ říká Jan Havlíček ze Šumperské provozní vodohospodářské společnosti.

Kanalizační síť nemá problém jen s tuky. Je spousty dalších věcí, které do ní nepatří. Jedná se například o biologický odpad, jako jsou zbytky jídel a odpad z kuchyňských drtičů. Jídlo, které skončí v kanalizaci, je potravou pro hlodavce, kteří v kanalizaci žijí.

„Nejde jen o potrubí ucpané tukem. Díky biologickému odpadu v kanalizaci musíme každý rok na jaře a na podzim provést plošné deratizace, kterými se snažíme držet populaci hlodavců v kanalizaci na únosné hranici. Problémy s nedisciplinovanými občany řeší také naše čistírny odpadních vod. V lepším případě v nich řešíme mechanické znečištění, v tom horším znečištění chemické,“ doplňuje Jan Havlíček.

Správci kanalizační sítě se hlásí i s připomínkou, že do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby (například vlhčené ubrousky a jiné netkané textílie), chemikálie a další nebezpečné věci či jiné předměty.

Kam tedy patří jednotlivé druhy odpadů?

U zbytků potravin a hygienických potřeb zamiřte k popelnici. Tuky po vychlazení slijte do PET láhví a odevzdejte je do sběrného dvora nebo do kontejnerů k tomu určených.

Při likvidaci barev, mořidel, ředitel či kyselin je jediným správným způsobem, jak se těchto látek zbavit, zavést je do sběrného dvora. Při likvidaci léků je nejvhodnější navštívit lékárnu, kde můžete léky odevzdat buďto do nádob k tomu určených nebo je vrátíte personálu.

