Kampaň za ukončení prodeje živých kaprů do igelitek pokračuje novou peticí
Politické strany chtějí lepší ochranu ryb
Kampaň navazuje na skutečnost, že naprostá většina politických stran zastoupených v nové Poslanecké sněmovně se v rámci předvolební kampaně Volím pro zvířata veřejně zavázala k podpoře lepší ochrany ryb. „Právě proto se obracíme na nový Parlament a nové vedení Ministerstva zemědělství, aby své předvolební závazky naplnily,“ říká Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.
„Kapr stále patří k české vánoční tradici. Jeho cesta na talíř je ale opravdu nelehká. Naprosto zbytečné utrpení kapra čeká, když si ho lidé koupí živého. Navíc nelze účinně kontrolovat, jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, a proto je jediným možným řešením takovému nákupu zamezit,“ vysvětluje účel petice Romana Šonková.
Kampaň míří i do kin
Součástí letošní kampaně je také videospot promítaný od 8. prosince v síti Aerokina. Spot provází diváky životem vánočního kapra. Upozorňuje na utrpení ryb při prodeji v živém stavu a vyzývá veřejnost k podpisu petice. Ke zhlédnutí je rovněž na sociálních sítích organizace.
Kampaň podporuje řada známých a významných osobností – mezi nimi např. herečky Lucie Benešová a Sandra Pogodová, novinářka a spisovatelka Adéla Knapová, streetartová umělkyně a ilustrátorka Toy Box, fotografka a foodstylistka Jana Jakusová nebo rybí etolog prof. Ondřej Slavík z České zemědělské univerzity v Praze.
„Tím, že si nekoupíte živého kapra domů, o nic nepřijdete a jeho zachráníte před utrpením. Za tu krátkou zábavu to rozhodně nestojí. Děkuji, že nepodporujete zbytečné utrpení zvířat,“ říká herečka Lucie Benešová.
Veřejnost je pro změnu. Na nákupu živého kapra trvá jen 4 % populace
Podle letošního reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS pouze 4 % respondentů uvedla, že trvají na nákupu živého kapra. Jde tedy o praxi, která již neodpovídá modernímu spotřebitelskému chování ani etickému standardu většiny společnosti. „Prodej živých ryb je většinovou společností vnímán jako zbytečně krutý přežitek minulosti. Nyní je na zákonodárcích, aby tuto společenskou změnu promítli do zákonů,“ uzavírá Šonková.
Kampaň Vánoce pro kapry běží již pátým rokem. Jejím cílem je ukončit prodej ryb v živém stavu (ať už o Vánocích či v průběhu roku). Utrpení takto zakoupených kaprů dokládá například odborná studie Mgr. Svitačové a prof. Slavíka z České zemědělské univerzity v Praze s názvem Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji.
Zakoupené živé ryby trpí ve všech těchto situacích:
-
• Při transportu v igelitové tašce bez vody se zhoršuje funkce jejich žaber a dusí se.
-
• V případě přechovávání v domácnosti, například typicky ve vaně, je vystavena teplotnímu šoku a nedostatku kyslíku, navíc chlor obsažený ve vodě poškozuje nejen kůži, ale i nervovou soustavu zvířete.
-
• Při následném neodborném usmrcování není ryba v mnoha případech dostatečně omráčena. Neztrácí tak svou citlivost a schopnost vnímání.
-
• Ryby vypuštěné zpět do volné přírody pravděpodobně nepřežijí. Jejich energetické zásoby jsou vyčerpané a může dojít také k teplotnímu šoku.
Záměr ukončit nákup živých ryb podporuje také Rybářské sdružení ČR, které vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb, v němž vyzývá veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se každoročně vyjadřuje také Státní veterinární správa. Své stanovisko, které následně podpořila i Komora veterinárních lékařů, vydala i Ústřední komise pro ochranu zvířat: „ÚKOZ důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.“
