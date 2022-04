Pylová sezona se bude zhoršovat, píše National Geographic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nový výzkum tato data projektuje ke konci 21. století a dochází k závěru, že rostliny v roce 2100 do ovzduší uvolní až o 40 procent více pylu, sezona začne o 40 dní dříve a bude o 19 dní delší.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaro pro miliony lidí po celém světě znamená příchod alergií. Kvůli klimatické změně ale pylová sezona bude intenzivnější, píše časopis National Geographic. Na oteplující se planetě se prodlužují vegetační období rostlin a s tím se zvyšují zdravotní rizika pro lidi alergické na pyly.

Ze studie publikované v odborném časopise Nature Communications vyplývá, že do roku 2100 by množství pylu, který rostliny produkují v období kvetení, mohlo vzrůst až o 40 procent. Ačkoli sucho a teplo škodí lesům a loukám, některým alergenním travám a stromům vzrůstající teploty a vyšší koncentrace oxidu uhličitého svědčí, takže rostou listnatější a více do výšky. Dřívější studie mapující historické trendy odhadují, že pylová sezona v Severní Americe začíná o 20 dní dříve, je o osm dní delší a do ovzduší se během ní dostane o 20 procent více pylu než před 30 lety.

Nový výzkum tato data projektuje ke konci 21. století a dochází k závěru, že rostliny v roce 2100 do ovzduší uvolní až o 40 procent více pylu, sezona začne o 40 dní dříve a bude o 19 dní delší. "Pyl má ohromný dopad na veřejné zdraví," říká Alisson Steinerová, odbornice na atmosféru z Michiganské univerzity a vedoucí autorka studie. "(Současné) prediktivní modely pro množství pylu ve vzduchu nejsou příliš kvalitní, přitom sezonní alergie postihují spoustu lidí," dodává.

Tým Steinerové tyto nedostatky vyrovnává; vědci vyvinuli modely založené na historických datech, které předpovídají produkci pylu pod vlivem faktorů jako teplota a srážky u 15 rostlin, jež nejčastěji způsobují alergie. Modely také počítají s vyššími hodnotami oxidu uhličitého v atmosféře i proměňujícím se výskytem rostlin v průběhu času.

Například některé trávy a stromy v Severní Americe se rozšíří na úkor rostlin z rodu ambrozie. Tyto významné alergeny by na východě USA měly ustoupit až o 80 procent. Dařit se kvůli zvýšeným hodnotám oxidu uhličitého v ovzduší nebude příliš dobře ani břízám.

Steinerová a její kolegové do nových modelů zasadili data o emisích pylu ve Spojených státech mezi lety 1995 a 2014 a propojili je s dvěma klimatickými vyhlídkami pro období 2081 až 2100: s takzvanou střední variantou skleníkových plynů, která počítá s oteplením planety o dva až tři stupně Celsia, a extrémnější variantou s využíváním fosilních paliv a oteplením o čtyři až šest stupňů Celsia. V horším scénáři, v němž hodnoty oxidu uhličitého v atmosféře dosahují více než dvaapůlnásobku současných hodnot, výsledky předpovídají vleklou a intenzivnější pylovou sezonu s čísly až dvojnásobnými oproti uplynulým 30 letům.

Pravděpodobně důležitější jsou ale předpovědi v mírnějším scénáři, říká William Anderegg, výzkumník z Utažské univerzity, který se na výzkumu nepodílel. "Hodnoty pylu jsou v něm oproti extrémnímu scénáři asi o polovinu nižší. Od vědců je to další potvrzení toho, jak moc zvládání klimatické změny ovlivní naše dýchání a zdraví," poznamenává Anderegg, který studuje dopady klimatické změny na lesní ekosystémy.

Výsledky nové studie jsou v souladu s pozorováními alergologa Johna Jamese. Ten před 25 lety začal pracovat v americkém státě Colorado, kde pylová sezona obvykle trvala od března do dubna. To se ale v průběhu let změnilo: "Pacienti začali chodit dříve a ptali se, proč jejich symptomy trvají tak dlouho, a že si od nich sotva odpočinou," říká James, který pracuje pro Americkou nadaci pro alergie a astma. Intenzivnější pylové sezony jsou podle několika studií globální zdravotní hrozbou. Studenti s alergiemi podávají ve škole slabší výkony než jejich spolužáci, a stejně tak trpí produktivita dospělých v práci při atakách senné rýmy. Současně ve dnech, kdy jsou koncentrace pylu v ovzduší nejvyšší, přijímají pohotovosti vyšší počet lidí s astmatickými záchvaty, s čímž souvisí vyšší výdaje jak jednotlivců, tak zdravotnických systémů.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v roce 2050 bude polovina obyvatel planety trpět nějakým alergickým onemocněním. Alergie v současnosti postihují deset až 30 procent dospělých a až 40 procent dětí. Navýšení nezpůsobují jen vyšší koncentrace pylu, ale také chemické reakce škodlivin v ovzduší s pyly. Škodliviny ničí buněčné stěny pylů a "štěpí poměrně velká zrnka pylu na submikronové částice, které se dostanou hlouběji do plic a jsou nebezpečnější pro pacienty", vysvětluje Isabella Annesiová-Maesanová, environmentální epidemioložka z univerzity ve francouzském Montpellieru. Laboratorní studie ukazují, že nárůst oxidu uhličitého v atmosféře znamená, že pyly obsahují více alergenních proteinů, které u lidí způsobují tvorbu protilátek zodpovědných za fyzické příznaky alergie.

Podle Steinerové je nová studie "prvním krokem k vývinu pokročilejších nástrojů, které nám pomohou pochopit, jak se bude pyl v budoucnu měnit, a lidem tak dají možnost lépe se připravit na zdravotní dopady".

reklama