Pražské služby trápí exploze tlakových lahví s párty plyny

1.5.2026 05:17 | PRAHA (Ekolist.cz) | Pražské služby
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Pražské služby
Praha čelí rekordnímu nárůstu počtu velkých tlakových lahví s rajským plynem ve směsném odpadu. Zatímco v letech 2023 a 2024 jich linkami ZEVO Malešice prošlo průměrně 120 týdně, k závěru loňského roku to bylo už cca 145 kusů za týden. Tyto bomby explodují v kotlích čím dál častěji a způsobují stále větší škody. Pražské služby nasazují odolnější roštnice do kotlů a posilují prevenci, přesto se jedná o nerovný boj.
 
Zatímco ostatní spalovny v České republice se s podobným druhem nebezpečného odpadu v černých popelnicích a kontejnerech setkávají jen zřídka, pro Prahu jde o výbušné téma, které dál přímo ohrožuje plynulost energetického zpracování odpadu. „Řešení je extrémně náročné. Jinde v tuzemsku se s lahvemi od rajského plynu ve směsném komunálním odpadu prakticky nesetkávají. Nejde ale jen o pražský fenomén, nýbrž o problematiku velkých evropských měst, kde bují obchod s párty plyny,“ uvádí generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Milionové škody na technologiích

Exploze velkých tlakových lahví mají na technologie ZEVO Malešice devastační účinky. I když ne každý výbuch znamená okamžité odstavení kotle, otřesy drasticky snižují životnost vnitřních částí zařízení. „Nejvíce trpí roštnice a vyzdívky. Jen náklady na opravu vyzdívek se kvůli explozím zvýšily o vyšší jednotky milionů korun ročně. Výměna poškozených roštnic nás za poslední tři roky stála zhruba 12 milionů,“ vypočítává ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Zatímco v letech 2023 a 2024 prošlo linkami spalovny průměrně 120 kusů tlakových lahví týdně, k závěru loňského roku jich bylo už cca 145 za týden. Od září loňského roku proto začaly Pražské služby testovat nové řešení, odolnější roštnice inovativního tvaru ze speciální slitiny. Dosavadní výsledky jsou optimistické. Pokud se novinka osvědčí, plánuje společnost osadit těmito odolnějšími prvky i zbývající spalovací linky.

Prevence začíná už na ulici

Kromě technických opatření sází Pražské služby i na důslednou kontrolu v ulicích. „Děkujeme našim posádkám, že se dívají do obsahu odpadních nádob i prostoru kolem, všímají si a nálezy okamžitě hlásí,“ říká tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický a dodává: „Stejně tak děkujeme obyvatelům hlavního města. Právě díky jejich upozorněním se nám podařilo řadě nebezpečných situací předejít. Vyhráno však zdaleka nemáme. Bez ohleduplnosti každého z nás bude tento boj s odpadem, který do popelnice nepatří, i nadále nerovný.“

Pražské služby usilují o to, aby se tlakové lahve od rajského plynu ani žádné jiné, vůbec nedostaly do odpadních nádob, natož do ZEVO Malešice. Ministerstvo životního prostředí České republiky upozornilo subjekty, které je uvádějí trh na nutnost dodržovat zákon o obalech, zajistit zpětný odběr i následné využití. Podle odborníků je totiž na tento typ odpadu možné nahlížet jako na cenný kov, který se dá recyklovat donekonečna.

