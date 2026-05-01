Pražské služby trápí exploze tlakových lahví s párty plyny
Milionové škody na technologiích
Exploze velkých tlakových lahví mají na technologie ZEVO Malešice devastační účinky. I když ne každý výbuch znamená okamžité odstavení kotle, otřesy drasticky snižují životnost vnitřních částí zařízení. „Nejvíce trpí roštnice a vyzdívky. Jen náklady na opravu vyzdívek se kvůli explozím zvýšily o vyšší jednotky milionů korun ročně. Výměna poškozených roštnic nás za poslední tři roky stála zhruba 12 milionů,“ vypočítává ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.
Zatímco v letech 2023 a 2024 prošlo linkami spalovny průměrně 120 kusů tlakových lahví týdně, k závěru loňského roku jich bylo už cca 145 za týden. Od září loňského roku proto začaly Pražské služby testovat nové řešení, odolnější roštnice inovativního tvaru ze speciální slitiny. Dosavadní výsledky jsou optimistické. Pokud se novinka osvědčí, plánuje společnost osadit těmito odolnějšími prvky i zbývající spalovací linky.
Prevence začíná už na ulici
Kromě technických opatření sází Pražské služby i na důslednou kontrolu v ulicích. „Děkujeme našim posádkám, že se dívají do obsahu odpadních nádob i prostoru kolem, všímají si a nálezy okamžitě hlásí,“ říká tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický a dodává: „Stejně tak děkujeme obyvatelům hlavního města. Právě díky jejich upozorněním se nám podařilo řadě nebezpečných situací předejít. Vyhráno však zdaleka nemáme. Bez ohleduplnosti každého z nás bude tento boj s odpadem, který do popelnice nepatří, i nadále nerovný.“
Pražské služby usilují o to, aby se tlakové lahve od rajského plynu ani žádné jiné, vůbec nedostaly do odpadních nádob, natož do ZEVO Malešice. Ministerstvo životního prostředí České republiky upozornilo subjekty, které je uvádějí trh na nutnost dodržovat zákon o obalech, zajistit zpětný odběr i následné využití. Podle odborníků je totiž na tento typ odpadu možné nahlížet jako na cenný kov, který se dá recyklovat donekonečna.
