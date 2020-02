Sedm praktických tipů, jak se snadno vyhnout palmovému oleji

Jiří Daneš 1.2.2020 11:29 Reaguje na

Je to prostě tak, že když člověk zasáhne do přírody, vždycky způsobí jen její poškození a když to napravou jen jen způsobí další škodu. Těch příkladů je nepřeberně monodruhové lesy, meliorace,insekticidy a herbicidy,biopaliva, atd., atd., ...

Ono by bylo nejlepší, aby lidé na nic moc v přírodě nešahali, když už, tak velmi opatrně a jen v nezbytné míře.

Zatím lze tvrzení, že na co přírodního sáhl člověk to podělal, považovat téměř za popis skutečnosti.

